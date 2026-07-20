Finale Mondiale, il podio del cringe: Ronaldo in tuta, la ‘palpata’ a Laura Pausini e l'halftime show che divide
Lo spettacolo dell’intervallo della finalissima ha regalato momenti di spettacolo (a contrario di gran parte del match) e non sono mancati momenti virali
I Mondiali 2026 sono andati in archivio e sarà la Spagna, vincitrice del torneo, a cucire sulla propria maglia la seconda stella. La finalissima andata in scena ieri al MetLife Stadium nel New Jersey sotto gli occhi del presidente USA Trump non è stata certo spettacolare ed è servita più di un’ora e mezza per sbloccare il risultato. Fuori dal campo, tuttavia, lo spettacolo (in pieno stile statunitense) non è mancato. Scopriamo tutti i dettagli.
Finale Mondiali 2026, Ronaldo vera star: il piccolo ‘incidente’ di Robbie Williams e Laura Pausini
La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina non passerà certo alla storia per lo spettacolo in campo. Lo 0-0 dei tempi regolamentari e il ritmo spesso soporifero hanno a tratti lasciato più spazio alle discussioni su quanto accaduto fuori dal rettangolo verde, dove non sono mancati momenti destinati a diventare virali. Tra le immagini più commentate c’è quella di Ronaldo, comparso sul palco dell’halftime show in tuta accanto a Madonna. Uno stile a dir poco casual che sui social ha conquistato tutti, trasformando il Fenomeno in uno dei protagonisti involontari della serata, tra meme e battute sull’inedito look scelto per l’occasione. Stesso esito, ma per motivi diversi, per il siparietto tra Robbie Williams e Laura Pausini durante l’esibizione del prepartita. Nel corso della performance il cantante britannico ha appoggiato inavvertitamente una mano sul petto della collega italiana, un gesto chiaramente accidentale ma che è bastato per infiammare i social e far rimbalzare il video in tutto il mondo.
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Le critiche allo show dell’intervallo e la realtà sulla cultura USA
Il tema più discusso resta però il primo show dell’intervallo della storia di una finale dei Mondiali. La produzione non ha badato a spese, mettendo insieme un cast stellare con Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS e tanti altri artisti internazionali, nel tentativo di replicare il modello del Super Bowl. Le critiche, però, non sono mancate: c’è chi lo ha definito eccessivamente americano, troppo lungo e poco coerente con la tradizione calcistica, mentre altri hanno apprezzato l’ambizione dello spettacolo. Va però ricordato che negli Stati Uniti un halftime show di questo tipo è la normalità: gli eventi sportivi più importanti vengono trasformati in grandi show musicali e la FIFA, giocando in casa, ha semplicemente abbracciato quella cultura dell’intrattenimento. Considerando quanto è stata bloccata e poco emozionante la finale dal punto di vista del gioco, per molti spettatori il vero highlight della serata è stato proprio ciò che è successo durante l’intervallo.
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