Apoteosi Italia in Coppa Davis, l'urlo di Camporese su Rai 1 e il santino di Sinner: "Brividi" Rai 1 diventa la casa del tennis: tifo social, telecronaca senza Fiocchetti e un pomeriggio da brividi per gli azzurri, che battono la Spagna e si confermano campioni in Coppa Davis.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Rai 1 si trasforma nella rete del tennis anche oggi, domenica 23 novembre. Una giornata a suo modo storica per la prima rete, che ha messo da parte la programmazione tradizionale per dedicarsi quasi in toto al racconto live della finale di Coppa Davis tra Spagna e Italia. Una scelta apprezzatissima dal popolo del web, che ha commentato in massa su ‘X’ i match di Berrettini e Cobolli e la maratona tennistica organizzata da Viale Mazzini sulla prima rete.

Coppa Davis, finale Italia-Spagna su Rai 1: il tifo del web

In cabina di telecronaca non c’era Marco Fiocchetti, che ha detto addio alla Rai al termine delle Atp Finals vinte da Jannick Sinner per godersi la meritata pensione. Le voci che hanno raccontato il match contro le Furie Rosse iberiche erano quelle di Maurizio Fanelli e Omar Camporese, con Alessandro Fabretti e Rita Grande pronte a intervenire dallo studio. Una line-up apprezzata dagli utenti del web, anche se sono molti a chiedere notizie di Adriano Panatta, che tanto ero piaciuto come seconda voce di Fiocchetti durante le Nitto Finals: "Perché su #rai1 non c’è adrianone nostro a fare la telecronaca della #coppadavis?". Qualcuno, invece, non sembra sentire più di tanto la mancanza di Fiocchetti: "Con tutto il rispetto, non credo che Fiocchetti fosse un fattore negli ascolti, come forse il telecronista non lo è quasi mai. Tolti i compianti Clerici e Tommasi, non credo ci sia mai stato nessuno in grado di muovere l’Auditel. Il pubblico si sintonizza per guardare il tennis, non per ascoltare chi commenta. Al massimo toglie l’audio se non piace il commento, non cambia canale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più in generale, la novità del pomeriggio sportivo di Rai 1 piace a molti. Solo per oggi, infatti, l’ammiraglia Rai ha ridisegnato il palinsesto della sua domenica, proponendo una versione ridotta di Domenica In (QUI il recap della puntata) e cancellando le puntate di Da Noi a Ruota Libera e L’Eredità: "A parte tutto io ci metterei la firma se tutte le domeniche su Rai 1 trasmettessero uno sport a caso, tennis, basket, le nostre ginnaste", è il commento di un utente.

Il web, però, ospita anche voci critiche. Ad esempio a molti non appassionati di tennis non è andata giù la scelta della Rai di stravolgere il palinsesto della prima rete cancellando programmi seguitissimi come Da Noi a Ruota libera e L’Eredità: "Che pa**e, anche la domenica, ci sono persone per le quali la tv è uno svago importante". E ancora, non mancano i soliti criticoni che hanno puntato il dito contro lavoro del team di RaiSport. C’è chi scrive: "Non potevano trasmettere su rai sport?", oppure: "Io lo guardo su supertennis, almeno fanno servizi e interviste post partite".

Non mancano anche tantissimi tweet dedicati ai match. Commentatissimo il secondo singolare tra Cobolli e Munar, con lo spagnolo finito nel mirino del web per alcuni comportamenti a detta di molti poco sportivi. "Cobolli l’ha rimessa in paro sta partita. Munar è un pochino calato dopo il tentativo di buttarla sulla rissa e Flavio con la testa ha vinto, con merito, un set complicato", le parole di un utente. E ancora, i messaggi contro l’iberico abbondano: "Bene, dopo tutta questa fatica spero che sto sbruffone lo fai tornare a casa con la coda tra le gambe!". Mentre diversi utenti rispolverano le immagini di Munar con un completino da tennis poco ortodosso indossato nell’ultimo torneo di Wimbledon e infieriscono: "Sto tamarro bis tira certe cannonate", "Manco a Coccia di Morto c’hanno il coraggio di mettersi un completino come quello". Sono molti, infine, nei momenti topici del secondo match tra Cobolli e Munar a tirare in ballo Sinner. Il "rosso" di San Potito, infatti, pur avendo rinunciato alla Coppa Davis (tra le polemiche) è citatissimo sul web, con tantissimi utenti pronti a postare il suo ‘santino’: "Lo so sono ripetitiva, ma è giunto il momento di tirare fuori lui"

L’urlo di Fanelli e Camporese dopo Cobolli-Munar

Dopo il successo di Berrettini contro Carreno nel primo match, Cobolli è riuscito nell’impresa di ribaltare lo spagnolo Munar, conquistando un successo in tre set che ha fatto esplodere l’Unipol Arena di Bologna regalando all’Italia il terzo successo consecutivo in Coppa Davis. Da pelle d’oca l’attimo successivo al match point vinto da Cobolli, accompagnato da Fanelli e Camporese con un lungo urlo in diretta tv ("Siamo nella storia") che ha entusiasmato il popolo del web. C’è chi ha scritto: "Un momento da brividi", e ancora: "Che partita. Che torneo. Grandi", e infine: "‘Italia è una repubblica fondata sul #tennis. Campioni".

Potrebbe interessarti anche