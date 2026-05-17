Amici 2026, l'Eurovision fa slittare a domenica la finale e cresce l’attesa: anticipazioni, sondaggi e chi sono i favoriti per la vittoria A una manciata di ore dalla finale, i bookmaker hanno delineato un quadro piuttosto chiaro sui possibili vincitori: scopriamo chi sono.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La corsa verso la finalissima di Amici entra nel vivo e il pubblico di Mediaset si prepara a uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. Dopo settimane di sfide, eliminazioni e colpi di scena, il Serale della scuola si avvia verso l’ultimo atto, con la finale attesa in prima serata su Canale 5 domenica 17 maggio, data scelta per non interferire con l’altro grande evento di stagione: l’Eurovision Song Contest, in onda sabato su Rai 1.

Quella del 2026 è un’edizione particolarmente simbolica: il programma ideato e condotto da Maria De Filippi celebra infatti i 25 anni di storia televisiva. Il Serale, partito ufficialmente il 21 marzo, ha mantenuto il format che mescola canto e ballo, ma con alcune novità che hanno dato nuova energia allo show.

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A una manciata di ore dalla finale, i bookmaker hanno delineato un quadro piuttosto chiaro sui possibili vincitori. In cima ai pronostici c’è Emiliano, considerato il favorito assoluto da diversi operatori di scommesse grazie a un percorso molto solido e continuo. Le sue quote oscillano intorno al 3.00-4.00, numeri che lo rendono il nome più caldo per la vittoria finale. Subito dietro troviamo Alessio, e a seguire Lorenzo Salvetti, che nelle ultime settimane ha guadagnato terreno nelle preferenze degli scommettitori.

Per scoprire tutti i favoriti in corsa alla vittoria, guardate il Video!

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