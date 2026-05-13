Finale Coppa Italia, Nek canta l’inno (e rischia tantissimo): da Arisa ad Al Bano fino a Laura Pausini, tutti gli artisti contestati Nek canta l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, ma torna la polemica: da Arisa a Al Bano fino a Pausini, gli artisti contestati.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter. L’appuntamento è fissato per questa sera, 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, pochi minuti prima del calcio d’inizio delle 21. Un momento altamente simbolico, con le squadre già schierate in campo e la cornice istituzionale della finale. L’esibizione sarà accompagnata dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, in un contesto solenne e televisivamente centrale, visto che il match andrà in onda in prima serata su Canale 5. Un incarico importante per Filippo Neviani, chiamato a interpretare uno dei momenti più delicati dell’evento sportivo.

Nek protagonista all’Olimpico: un incarico tra musica e pressione mediatica

La scelta di Nek per l’Inno di Mameli conferma la tradizione che vede artisti di grande popolarità aprire le principali finali calcistiche italiane. Il cantautore emiliano, con una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti, arriva a questo appuntamento forte di un percorso che lo ha reso una delle voci più riconoscibili del pop italiano. Ma il contesto dell’Olimpico, con oltre 60 mila spettatori sugli spalti e una forte esposizione televisiva, trasforma ogni esecuzione in una prova ad alta tensione.

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Negli ultimi anni, infatti, l’inno nazionale cantato negli stadi è diventato un momento estremamente delicato, dove anche la minima imperfezione può amplificarsi tra rumore ambientale, aspettative del pubblico e reazioni immediate dei social. Non a caso, molte performance sono finite al centro di dibattiti accesi, spesso indipendenti dal valore artistico dell’esibizione stessa. Nel caso di Nek, la sua esperienza live e la familiarità con grandi palchi rappresentano un elemento rassicurante, ma il "fattore stadio" resta sempre imprevedibile.

Da Arisa a Laura Pausini: gli artisti finiti nella bufera per l’inno

Nel corso degli anni, numerosi artisti italiani si sono confrontati con l’Inno di Mameli prima di eventi sportivi, finendo spesso travolti da critiche e polemiche. Arisa, nel 2012 durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, fu accolta da fischi e commenti contrastanti che alimentarono il dibattito sui social. Anche Al Bano, in occasione di una recente finale, è stato criticato per alcune imprecisioni, attribuite in parte al contesto rumoroso dello stadio. Non è andata meglio a Noemi, finita sotto i riflettori per una piccola sbavatura durante Juventus-Milan nel 2018, nonostante una prestazione complessivamente solida.

Più di recente, Laura Pausini ha acceso un acceso dibattito dopo la sua reinterpretazione dell’inno in occasione di una cerimonia legata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: c’è chi ha apprezzato l’innovazione e chi, invece, ha parlato di eccessiva distanza dall’originale. Anche Morgan è intervenuto criticando l’arrangiamento, sostenendo che il brano sia stato "deformato" rispetto alla sua essenza musicale. Nel tempo, episodi simili hanno coinvolto anche altri nomi come Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Clementino e Gaia, confermando come l’esecuzione dell’inno in contesti sportivi resti uno dei momenti più esposti alla valutazione pubblica e alle reazioni immediate del web.

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