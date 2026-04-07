Barbara Bouchet sfida il tempo, la sua vita diventa una sinfonia dal finale sorprendentemente allegro Barbara Bouchet è la protagonista di Finale: Allegro, un film emozionante tra musica, memoria e libertà, diretto da Emanuela Piovano. Al cinema dal 9 aprile 2026

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il 9 aprile 2026 arriva nelle sale italiane Finale: Allegro, il nuovo film di Emanuela Piovano che vede protagonista Barbara Bouchet nei panni di una dolce donna ottantenne, combattuta tra ricordi, affetti e riflessioni sulla vita. Liberamente ispirato al romanzo L’Età Ridicola di Margherita Giacobino, una delle curiosità più interessanti della pellicola è il titolo che, come spiegato anche dalla stessa regista, fa riferimento alla musica. Un’opera sicuramente bella e profonda, che celebra la vitalità anche nella fase finale dell’esistenza. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Finale: Allegro, la vita di Barbara Bouchet è una dolce sinfonia in questo nuovo film

Barbara Bouchet è la protagonista di un film che, il 9 aprile 2026, vedremo al cinema. Ispirato al romanzo L’Età Ridicola di Margherita Giacobino (2018), Bouchet, nel film, veste i panni di Karina, ottantenne sola con il suo pianoforte e il gatto Veleno, convinta di aver già deciso come vivere il tempo che le resta. Il ritorno dell’amore passato per Elena, pittrice di lunga data, e l’arrivo di Suliko, giovane collaboratrice domestica georgiana, la spingono a riconsiderare le proprie scelte. Tra piccoli tradimenti e nuove scoperte, Karina scopre che anche alla soglia del "finale" la vita può riservare nuovi inizi. Ciò che rende questa pellicola ‘speciale’ è l’uso della musica come filo narrativo ed emotivo. Il titolo Finale: Allegro richiama il linguaggio musicale: "finale" indica la conclusione, mentre "allegro" suggerisce ritmo, leggerezza e vivacità, evocando una fine dinamica e luminosa.

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La regista, Piovano, in alcune interviste, ha spiegato di aver preso ispirazione dal Finale: Allegro della Sonata n. 2 di Hyacinthe Jadin, che scandisce la struttura emotiva del film. La colonna sonora unisce, invece, musica classica e contemporanea, con brani di Gian Maria Testa, l’interpretazione di Futura di Frida Bollani Magoni e Le Large di Françoise Hardy, che insieme creano una specie di dialogo continuo tra passato e presente, memoria e vita attuale.

Il messaggio ‘speciale’ del film Finale: Allegro

Il film affronta con estrema delicatezza il tema della vecchiaia e della morte, mostrando come sia possibile vivere la fine della vita secondo le proprie scelte. Inoltre, proprio grazie alla musica, le emozioni e le relazioni di Karina si intrecciano come in una sinfonia, e questo offre, inevitabilmente, una visione dell’esistenza come "opera aperta" in cui memoria, libertà e vitalità convivono fino alla fine. Come avrete compreso, si tratta di messaggi molto forti, che inducono a riflettere su temi decisamente importanti a cui, tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato.

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