Final Destination 7, in arrivo un nuovo terrificante film della saga horror: cosa vedremo Dopo il successo di "Final Destination: Bloodlines", il settimo film è attualmente in fase di lavorazione: ecco ciò che sappiamo e dove vedere la saga.

La saga di Final Destination è una delle pietre miliari del cinema horror: lanciata nel 2000 da James Wong, ha saputo conquistare milioni di fan grazie alle trame grottescamente dettagliate e una Morte inesorabile che prende di mira i sopravvissuti in modi sempre più elaborati. Dopo una pausa durata ben 14 anni, il franchise è tornato nel 2025 con Final Destination: Bloodlines, un film che ha scalato il box office incassando oltre 285 milioni di dollari. Sull’onda di questo straordinario ritorno, ecco l’annuncio che molti attendevano: Final Destination 7, ovvero il settimo capitolo della saga, è ufficialmente in fase sviluppo. A firmare la sceneggiatura è di nuovo la co-autrice del successo più recente, Lori Evans Taylor, che tornerà a lavorare accanto al team di produzione già coinvolto in Bloodlines. L’attesa è altissima e non rimane, ora, che scoprire qualche dettaglio in più.

Final Destination 7, cosa vedremo nel nuovo capitolo

Sul nuovo capitolo della saga, Final Destination 7, non si hanno ancora molte informazioni e la stessa trama del film rimane al momento avvolta nel mistero. Tuttavia, diverse fonti del settore confermano che ciò che vedremo sarà un capitolo tutto nuovo. Il precedente Bloodlines ha chiuso con la morte di tutto il cast centrale, lasciando presumibilmente spazio a una storia originale con protagonisti diversi, che dovranno ancora una volta scontrarsi con l’implacabilità della Morte.

Come ha dichiarato Adam Stein, ovvero uno dei registi del sesto film, il potenziale narrativo della saga è ancora ampio e ogni nuova pellicola rappresenta una macchina intricata e tortuosa, pronta a sorprenderci ancora. Lo stesso Craig Perry, uno dei produttori, ha sottolineato a Deadline: "Questo franchise è stranamente evergreen, perché non abbiamo necessariamente personaggi ricorrenti, quindi puoi passare da un personaggio all’altro. E il punto è che è facile identificarsi, che si trovano in ambienti e situazioni in cui potresti ritrovarti".

Final Destination, dove vedere tutti i film della saga horror

In attesa dell’arrivo di Final Destination 7, nulla vieta di rivedere i precedenti sei film che attualmente compongono la saga horror. Ecco allora dove poterli ritrovare in streaming:

Final Destination – disponibile su Prime Video, Apple TV, CHILI, Rakuten TV e Google Paly Film;

– disponibile su Prime Video, Apple TV, CHILI, Rakuten TV e Google Paly Film; Final Destination 2 – disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film;

– disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film; Final Destination 3 – disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film;

– disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film; The Final Destination 3D – disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film;

– disponibile su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e Google Play Film; Final Destination 5 – disponibile su Prime Video, Apple TV, CHILI, TIM Vision, Rakuten TV e Google Play Film;

– disponibile su Prime Video, Apple TV, CHILI, TIM Vision, Rakuten TV e Google Play Film; Final Destination Bloodlines – disponibile su Prime Video, Apple TV, CHILI, TIM Vision, Infinity+ e Google Play Film.

