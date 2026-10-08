Piero Chiambretti sotto choc, irruzione della polizia durante Fin che la barca va: "Ci stanno per arrestare" Momento surreale durante Fin che la barca va: mentre Chiambretti intervista Giampiero Mughini sul Tevere, gli agenti richiamano la troupe e fermano le riprese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il programma di Piero Chiambretti si ritrova improvvisamente al centro di un curioso fuori programma che coinvolge anche la polizia. Durante la puntata di mercoledì 7 ottobre di Fin che la barca va, infatti, l’intervista a Giampiero Mughini viene bruscamente interrotta dalla presenza degli agenti sulla banchina del Tevere. Una situazione del tutto inattesa che il conduttore, anziché nascondere o interrompere la trasmissione, decide di trasformare immediatamente in un momento di televisione.

Fin che la barca va: l’intervista interrotta dalla polizia

Chiambretti sta conversando con Mughini a bordo dell’imbarcazione utilizzata dal programma quando qualcosa attira la sua attenzione sulla riva. La presenza delle forze dell’ordine diventa infatti impossibile da ignorare e il conduttore decide di rivolgersi direttamente agli agenti, mantenendo però il suo consueto tono ironico: "C’è la polizia. Ci stanno per arrestare. Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati".

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L’imprevisto diventa così parte integrante della puntata, con le telecamere che continuano a riprendere quello che sta accadendo. Invece di far finta di nulla, Chiambretti coinvolge anche gli spettatori, spiegando in diretta il motivo per cui l’intervista si è momentaneamente fermata: "Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda".

Piero Chiambretti prova a chiarire la situazione

A quel punto Chiambretti decide di interagire direttamente con gli uomini presenti sulla banchina, presentando la troupe e spiegando che cosa stanno facendo sul Tevere. "Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?", domanda il conduttore. L’attesa della risposta, naturalmente, diventa un’altra occasione per scherzare. Con la situazione ancora da chiarire, Chiambretti aggiunge infatti: "Secondo me sono di Mediaset", prima di rivolgersi alla regia con un’altra battuta: "Nel frattempo mandate un telefilm".

Il motivo del controllo

Dietro l’intervento delle forze dell’ordine, tuttavia, non ci sarebbe stato alcun arresto e neppure una situazione particolarmente grave. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il controllo sarebbe stato legato alle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo del drone impiegato dalla produzione per realizzare le immagini dall’alto dell’imbarcazione e del Tevere.

La questione sarebbe stata quindi chiarita verificando la documentazione necessaria, con la produzione che avrebbe avuto le autorizzazioni richieste. L’interruzione si sarebbe dunque risolta senza conseguenze per la trasmissione, lasciando però agli spettatori un momento decisamente insolito.

Un fuori programma diventato uno spettacolo a sè

L’episodio rappresenta perfettamente anche il modo in cui Chiambretti riesce a gestire gli imprevisti davanti alle telecamere. Una situazione nata lontano dallo studio è diventata spontaneamente parte dello spettacolo, senza bisogno di costruire una gag o preparare un momento ad hoc. La particolarità di Fin che la barca va è proprio quella di portare conduttore e ospiti fuori dagli studi televisivi, nel cuore di Roma e sul Tevere, dove è inevitabile confrontarsi con ciò che accade realmente intorno alla troupe. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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