Filorosso, tensioni tra Monteleone e Adele Grossi su Garlasco: il ‘super-testimone’ scatena il caos Stando ad alcune indiscrezioni si respirerebber un’aria pesante nella redazione del programma dopo il presunto confronto tra i conduttori

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova edizione di Filorosso non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo le polemiche per la scelta di Antonino Monteleone come nuovo conduttore al fianco di Adele Grossi e un esordio tutt’altro che esaltante, infatti, sembra che all’interno della redazione ci siano anche delle tensioni. A lanciare il retroscena è il portale Dagospia, che ha parlato di un’aria pesante tra i due nuovi volti del programma dopo la ‘gaffe’ del presunto super-testimone del delitto di Garlasco. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ore 14, Salvo Sottile è il nuovo conduttore: la scelta della Rai

Oggi lunedì 22 giugno 2026 Filorosso si prepara a tornare nella prima serata di Rai 3. Dopo il debutto della scorsa settimana con meno di mezzo milione di spettatori, Antonino Monteleone è chiamato a risalire negli ascolti anche e soprattutto per scacciare lo spettro dell’ennesimo flop dopo i passi falsi con L’altra Italia e Linea di confine. Con il passaggio di Salvo Sottile alla conduzione di Ore 14 (al posto di Milo Infante, passato a Mediaset), infatti, per lui si sarebbero spalancate le porte del prime time con FarWest, ma la nuova edizione di Filorosso rischia di essere segnata da tensioni che potrebbero compromettere tutto.

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A lanciare il rumor – come detto – è stato il sito Dagospia, che ha ripercorso la ‘figuraccia’ andata in scena lo scorso 15 giugno a Filorosso. Nel corso della puntata d’esordio della nuova edizione della trasmissione, infatti, si è parlato anche del chiacchieratissimo delitto di Garlasco ed è andato in onda un servizio riguardante l’ennesimo ‘super-testimone’ in grado di ribaltare il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Peccato che il presunto testimone non si trovasse a Garlasco il 13 agosto del 2007, come dimostrato da un verbale dello scorso 27 aprile.

Il futuro di FarWest e l’arrivo di Antonino Monteleone: cosa succederà

Stando a quanto rivelato da Dagospia, dopo la brutta figura del servizio sul ‘super-testimone’ del caso Garlasco a Filorosso sarebbero scoppiate le tensioni. I conduttori Antonino Monteleone e Adele Grossi, in particolare, avrebbero avuto un acceso confronto, con la conduttrice di origini calabresi che non avrebbe nascosto il suo disappunto per avere dato così ampio spazio a una fonte così poco attendibile. Al momento si tratta ovviamente di voci, né confermate né smentite. Quel che è certo è che per Filorosso la strada sarà tutt’altro che in discesa già a partire da stasera.

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