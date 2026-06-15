Filorosso, Antonino Monteleone ci riprova con Adele Grossi ma in Rai infuria la polemica: un nuovo programma nonostante il flop di ascolti Per l'ex inviato e conduttore d Le Iene si tratta di una sfida cruciale: tutte le novità del programma di Rai 3.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’estate di Rai 3 torna a tingersi di informazione e approfondimento. Da lunedì 15 giugno debutta infatti la nuova edizione di Filorosso, il programma di attualità della terza rete che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione estiva con dodici appuntamenti in prima serata.

Alla conduzione arriva una novità importante: sarà Antonino Monteleone il nuovo volto del programma, raccogliendo il testimone lasciato da Manuela Moreno, promossa su Rai 1 all’edizione estiva de La Vita in Diretta. Per l’ex inviato e conduttore d Le Iene si tratta di una sfida cruciale, affiancato dalla giornalista di RaiNews24 Adele Grossi.

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Negli ultimi mesi il giornalista è stato al centro di numerose discussioni per gli ascolti poco brillanti dei suoi precedenti progetti Rai. Prima L’Altra Italia su Rai 2 e successivamente Linea di Confine non sono riusciti a conquistare il pubblico. Proprio questi risultati hanno alimentato polemiche e interrogativi sulla decisione dell’azienda di concedergli una nuova opportunità in una fascia prestigiosa come il prime time di Rai 3.

Per scoprire tutte le novità di Filorosso e come andrò a finire la nuova sfida di Monteleone, non perdetevi il Video!

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