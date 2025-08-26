Garlasco, De Rensis (ri)lancia l’allarme: “Indagine orribile e lacunosa, Stasi innocente”. Ovazione social per l’avvocato Il legale di Alberto Stasi ha ribadito di volere fare emergere la verità sugli assassini di Chiara Poggi “puntando i fari sugli errori del 2007”: la reazione

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e si avvicina inevitabilmente a un punto di svolta, come sottolineato da Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. "Ci sono risultati scientifici che arriveranno, non faranno ridere molte persone" ha dichiarato nella puntata di ieri lunedì 25 agosto 2025 di Filorosso l’avvocato, ospite di Manuela Moreno. Parlando del caso Garlasco (dai nuovi accertamenti scientifici alla possibilità di riesumazione del corpo di Chiara Poggi), nel corso della serata non sono mancati momenti di confronto più o meno tesi, ma De Rensis è stata indubbiamente protagonista, riscuotendo anche tutto il sostegno dei social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le parole di Lovati e De Rensis ieri a Filorosso

Nella puntata di ieri lunedì 25 agosto 2025 di Filorosso la conduttrice Manuela Moreno è tornata parlare del delitto di Garlasco con due dei protagonisti assoluti dopo la riapertura del caso: Massimo Lovati e Antonio De Rensis. Il primo, avvocato di Andrea Sempio, si è difeso dopo le accuse per la foto con un Fruttolo circolata in rete ("Era un regalo goliardico e non sapevo fosse stata pubblicata") poi ha ribadito di essere semplicemente la difesa del suo assistito e di non puntare il dito contro Stasi, anzi: "Si sta facendo un processo al processo… Io continuo a dire che per me è innocente Alberto Stasi. Si punta però l’indice su degli errori che sono stati fatti durante la prima indagine (…) questo processo del 2007 è stato celebrato con rito abbreviato, senza testimoni (…) ma è stato chiesto dalla difesa di Alberto Stasi".

A proposito delle prime indagini condotte nel 2007 dopo l’omicidio di Chiara Poggi, proprio l’avvocato di Alberto Stasi ha rilanciato l’allarme rispondendo a Lovati: "Questa indagine, presto non farà ridere nessuno ma farà preoccupare qualcuno caro Massimo, noi non facciamo, noi difensori, la procura, non facciamo un processo a quella lacunosa e orribile indagine della procura di Vigevano, condotta in maniera molto lacunosa, noi vogliamo l’accertamento della verità e vogliamo che Alberto Stasi sia riabilitato e vogliamo gli assassini in galera". Antonio De Rensis si è detto fiducioso nell’esito dei nuovi accertamenti, attualmente in corso: "Io lo dico dal primo giorno, aspettiamo, ci sono risultati scientifici che arriveranno. Non faranno ridere molte persone, io penso che stia tutto per arrivare e non credo che ci sarà molto da ridere, questa è una indagine seria".

La reazione dei social: ovazione per De Rensis

In una puntata di Filorosso abbastanza criticata sui social (anche e soprattutto perché non si è parlato del ‘nuovo’ Dna femminile rinvenuto sulla maniglia della porta vicino al corpo di Chiara), le parole di Antonio De Rensis hanno sollevato un applauso quasi unanime sul web. "Il nostro De Rensis non sbaglia un colpo", "Chapeau", "Le parole di De Rensis saranno il mantra da usare verso tutti quelli che si indignano per queste nuove indagini!" si legge su X, con anche qualche previsione: "De Rensis è una pentola che bolle pesantemente (…) Sa cose che non immaginiamo minimamente" "La Procura ha una bomba e sta aspettando l’autunno per farla deflagrare. E De Rensis lo sa", "Ha ragione De Rensis quando dice ‘mi sono stufato di chiamarli errori’… Vero, perché non sono errori ma depistaggi belli e buoni".

