Filorosso, Antonino Monteleone riparte dopo i flop: la nuova (ennesima) sfida in Rai al posto di Manuela Moreno Dopo il “tonfo memorabile” con le delusioni di L’Altra Italia e Linea di Confine l’ex ‘iena’ ci riprova in prima serata su Rai 3, affiancato da Adele Grossi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Antonino Monteleone ci riprova. A partire dal prossimo 15 giugno, infatti, l’ex ‘iena’ farà il suo debutto al timone di Filorosso. Dopo i clamorosi flop di L’Altra Italia e Linea di Confine, dunque, Monteleone avrà una nuova chance in una prima serata su Rai 3, dove raccoglierà l’eredità lasciata da Manuela Moreno. Scopriamo tutti i dettagli.

Filorosso, al via la nuova edizione: Antonino Monteleone nuovo conduttore

A inizio giugno si è conclusa l’avventura di Monica Maggioni al timone di Newsroom e lo scorso lunedì – con una scelta un po’ paradossale – è tornato Massimo Giletti con lo speciale Mussolini – Le verità nascoste. A partire da lunedì 15 giugno 2026 toccherà invece ad Antonino Monteleone: l’ex ‘iena’ è infatti il nuovo conduttore di Filorosso, che tornerà in onda per quella che sarà la quinta edizione. Monteleone prende il posto di Manuela Moreno, promossa su Rai 1 alla guida dell’edizione estiva della Vita in Diretta. Filorosso punterà nuovamente su politica, sicurezza, economia, trasformazioni sociali e scenari internazionali attraverso interviste, reportage e inchieste.

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Antonino Monteleone ci riprova dopo i flop: la nuova (ennesima) chance in Rai

Nonostante i recenti insuccessi televisivi, Antonino Monteleone ottiene dunque una nuova occasione in Rai. Dal 15 giugno sarà infatti il nuovo volto della prima serata del lunedì sera su Rai 3 e, al suo fianco, ci sarà la giornalista Adele Grossi. La scelta della Rai arriva dopo un periodo particolarmente complicato per l’ex inviato e conduttore de Le Iene. Nel 2024 il suo talk L’Altra Italia su Rai 2 si è rivelato un flop clamoroso, con ascolti molto bassi che hanno portato alla chiusura anticipata del programma. Successivamente anche Linea di Confine non è riuscito a trovare una collocazione vincente, finendo relegato su RaiPlay. Lo stesso Monteleone, in una lunga riflessione pubblica, aveva affrontato senza giri di parole quel fallimento. "Il mio tonfo è stato memorabile" aveva ammesso il giornalista, definendo quella esperienza "Il boccone più amaro della mia vita professionale", riconoscendo le proprie responsabilità ma contestando anche alcune scelte aziendali legate soprattutto alla linea editoriale dell’approfondimento e alla collocazione nel palinsesto.

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