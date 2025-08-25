Delitto Garlasco, confronto Lovati-De Rensis dopo il mistero del Dna femminile e l’ipotesi della nuova autopsia L’avvocato di Alberto Stasi e il legale di Andrea Sempio saranno protagonisti di un nuovo faccia a faccia stasera a Filorosso: le ultime sul caso Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco continua ad arricchirsi di nuovi dettagli e possibili scenari, confermandosi il caso di cronaca più discusso degli ultimi anni. Fatta chiarezza sulla contaminazione, la Procura di Pavia sta procedendo con le indagini mentre il dibattito pubblico si è spostato sul ‘mistero’ del Dna femminile rinvenuto nella villetta di via Pascoli al tempo dell’omicidio di Chiara Poggi. Quel 13 agosto del 2007 c’era anche un’altra donna? L’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, intanto, è abbastanza sicuro che si procederà con la riesumazione del corpo e una nuova autopsia su Chiara. Lovati sarà presente oggi lunedì 25 agosto a Filorosso, dove si parlerà di tutte le ultime news sul caso. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: Lovati e De Rensis e il ‘mistero’ del Dna femminile

"Dopo il 24 ottobre andremo a nanna tutti quanti, perché non succederà più niente" era stata la previsione di Massimo Lovati nell’ultima puntata di Filorosso dello scorso 11 agosto. Stasera l’avvocato di Andrea Sempio sarà nuovamente presente come ospite del talk show di Manuela Moreno, dove si confronterà ancora una volta con Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. Al centro delle discussioni, ovviamente, gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre Lovati pensa al futuro del suo assistito ("Le ipotesi sono due: o richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione") al termine dell’incidente probatorio, il dibattito pubblico si è infiammato dopo l’ennesimo ‘dettaglio’ delle confusionarie indagini portate avanti al tempo dell’omicidio di Chiara Poggi. Stando ai verbali della inchiesta, infatti, il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli fu trovato anche un Dna femminile non appartenente a Chiara, catalogato come numero 57 e rinvenuto sulla maniglia della porta. A fare chiarezza ci penserà Crisitina Cattaneo, il nuovo consulente tecnico per le indagini nominato dalla Procura di Pavia, chiamata anche a definire una volta per tutte l’arma del delitto utilizzata. Non è da escludere – stando a quanto dichiarato da Massimo Lovati – che la Procura possa decidere di procedere con la riesumazione del corpo di Chiara per una nuova autopsia a distanza di anni.

Filorosso, le anticipazioni: le novità e gli ospiti su Garlasco

Oggi lunedì 25 agosto 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche nella nuova puntata di Filorosso, condotta da Manuela Moreno. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana, il talk show di Rai 3 ospiterà gli avvocati Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), oltre alla criminologa Flaminia Bolzan e i giornalisti Rita Cavallaro, Massimo Lugli e Stefano Zurlo. Nel corso della serata si parlerà anche di attualità e in particolare dello sgombero del Leoncavallo di Milano con l’ospite Antonio Di Pietro, ma anche dei distastri ambientali che hanno colpito varie regioni italiane con il meteorologo Luca Mercalli. Confronto anche sulla attualità internazionale con il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez, il direttore di Domino Dario Fabbri e Antonio Di Bella. Spazio anche al caso della settimana e le polemiche sul gruppo Facebook ‘Mia moglie’ insieme all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 25 agosto 2025)

Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Potrebbe interessarti anche