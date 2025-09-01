Garlasco, l’impronta del killer e l’ultimo duello tra Lovati e De Rensis: cosa succede in tv L’avvocato di Alberto Stasi e il legale di Andrea Sempio saranno per l’ultima volta ospiti stasera a Filorosso: le ultime news sul caso Chiara Poggi

L’estate volge al termine ma l’accesissimo dibattito intorno al delitto di Garlasco non sembra conoscere fine, anzi. Il caso si è arricchito di nuovi (e forse decisivi) dettagli destinati a fare discutere, a partire dall’ormai famigerata impronta ritrovata vicino a dei lunghi capelli castani e mai presa in considerazione nel corso delle prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Stasera si parlerà anche di questo a Filorosso, dove per l’ultima volta saranno ospiti Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. Il programma condotto da Manuela Moreno chiuderà infatti i battenti dopo avere accompagnato il pubblico durante l’estate con le news sui principali casi di cronaca e, ovviamente, su Garlasco. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il ‘mistero’ dell’impronta insanguinata

Dopo le parole di Antonio De Rensis sul famoso lasso di 23 minuti di tempo che portò alla condanna del suo assistito Alberto Stasi, il dibattito pubblico sul delitto di Garlasco gira ora anche e soprattutto intorno all’impronta insanguinata riemersa dalle vecchie carte. Si tratta dell’ennesimo mistero in uno dei casi di cronaca più discussi di sempre e, secondo il giornalista di Darkside Gianluca Zanella, non ci sarebbero dubbi: "Di solito le impronte delle vittime sono trascinate, questa è l’impronta dell’aggressore o degli aggressori, una persona che con la mano sinistra si regge a terra, e tiene i capelli di chiara, e con la destra intanto sta colpendo". Così Zanella era intervenuto la scorsa settimana a Zona Bianca, ribadendo come i Ris di Parma non avrebbero fatto menzione di quell’impronta (riemersa poi nelle vecchie carte e nelle foto della scena del crimine) nelle indagini condotte nel 2007. E proprio a proposito di questa ‘svista’ più o meno volontaria l’ex pm Simonetta Matone non aveva nascosto tutto il suo sbigottimento: "Come è spiegabile che una traccia così imponente non sia stata analizzata? Non mi dò contezza e spiegazione, spero non sia vero, che abbiamo sbagliato noi nella lettura degli atti a pensare che quella traccia non ci sia, è pazzesco".

Filorosso, le anticipazioni: le novità e gli ospiti su Garlasco

Oggi lunedì 1° settembre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche nell’ultima puntata di Filorosso, in onda su Rai 3. Il talk show condotto da Manuela Moreno chiuderà infatti i battenti al termine dell’ultimo appuntamento stagionale prevista questa sera, in cui torneranno ospiti gli avvocati Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), oltre alla criminologa Flaminia Bolzan e i giornalisti Rita Cavallaro, Massimo Lugli e Stefano Zurlo. Nel corso della serata si parlerà anche di attualità italiana e internazionale con Marco Travaglio, Ferruccio De Bortoli e l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistrisi. Spazio anche ai disastri ambientali che hanno messo in ginocchio alcune regioni italiane con il geologo Mario Tozzi e l’ex CT della Nazionale italiana Arrigo Sacchi (che ha vissuto in pima persona il recente nubifragio di Milano Marittima) e al caso della settimana (la chiusura del sito web con foto di donne e commenti sessisti) con la criminologa Flaminia Bolzan e l’avvocato Cathy La Torre.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 1° settembre 2025)

Condotta da Manuela Moreno, l’ultima puntata di Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma gratuita Rai Play.

