C'è una nuova piattaforma streaming in circolazione e la possono vedere tutti

Il panorama (già affollato, va detto) delle piattaforme e servizi di streaming sta per accogliere un nuovo venuto, specializzato nel grande cinema. Eagle Pictures, società di distribuzione e produzione cinematografica di grande spicco in Italia, sta infatti per lanciare una propria piattaforma, creata in collaborazione con Vodevolution.com, azienda specializzata nello sviluppo e gestione di canali OTT per lo streaming live e on demand. Il mirino è puntato sulle grandi produzioni hollywoodiane e non.

Ecco FilmAndMoreTV, la nuova piattaforma streaming di Eagle Pictures dedicata al grande cinema

Eagle Pictures pensa a tutti coloro che amano davvero il cinema e gli dedica FilmAndMoreTV, un nuovo servizio di streaming che permetterà di noleggiare grandi film. Come si legge sul sito, FilmAndMoreTV offre: "Un catalogo ricco e selezionato che porta direttamente a casa degli spettatori grandi classici, cult indimenticabili, successi internazionali e le ultime novità cinematografiche: tutto a portata di clic, senza interruzioni pubblicitarie e con la garanzia di un’esperienza di visione completa e di qualità".

La piattaforma sarà fruibile attraverso ogni dispositivo, dal pc alle smart tv, passando per smartphone e tablet.FilmandMoreTv è infatti accessibile tramite Chromecast, Firefox e Safari sul web e attraverso le applicazioni dedicate scaricabili dai principali store digitali: App Store per dispositivi iOS (iPhone e iPad), Google Play per smartphone e tablet Android, Smart TV Sony, Panasonic, Google TV, LG e Samsung. Un’esperienza semplice e intuitiva, promettono Eagle Pictures e Vodevolution.com, per "vivere le storie più belle del grande schermo ovunque e in ogni momento della giornata".

Come noleggiare i film su FilmAndMoreTV

Attraverso il sito FilmAndMoreTV.it è possibile noleggiare i film per 48 ore utilizzando dei Token chiamati FMcoin, crediti virtuali acquistabili in pacchetti dedicati. In questo modo, non sarà necessario ripetere ogni volta l’operazione di pagamento: basterà selezionare il titolo e premere "noleggia" per iniziare la visione. Con FilmandMoreTv, Eagle Pictures porta la magia del cinema in streaming, per regalare al pubblico un nuovo modo di vivere emozioni senza confini, attraverso contenuti scelti con cura per garantire un’offerta ampia, variegata e di alto livello.

Tra i film in esclusiva rental disponibili sulla piattaforma streaming FilmandMoreTv ,l’intramontabile cult fantascientifico 1997 – Fuga da New York di John Carpenter, il film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro, scritto e diretto da Jean-Luc Godard, e il magnifico road movie Una storia vera, diretto da David Lynch.

