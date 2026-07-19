Edoardo Leo sfida Timothée Chalamet: 10 film già in streaming che forse vi siete persi al cinema nel 2026 Dalle commedie italiane ai blockbuster internazionali, ecco i 10 film usciti nei cinema nel 2026 e già disponibili sulle principali piattaforme streaming.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Era il film che desideravate tanto vedere al cinema ma che, purtroppo, a causa di impegni, o semplicemente impossibilitati, non siete riusciti a farlo. Be’, questa cosa poteva essere un dramma fino a qualche tempo fa, adesso, non è più così doloroso. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente dinamico per la circolazione dei film tra le sale cinematografiche e le piattaforme di streaming. Le finestre di distribuzione si accorciano e il pubblico si trova ad avere accesso, in tempi sempre più rapidi, a titoli appena visti nelle sale. Dal thriller horror alla commedia italiana, dal film d’autore al blockbuster internazionale, ecco 10 film usciti al cinema nel corso del 2026 e già approdati in streaming sulle principali piattaforme.

Se ve li siete persi al cinema non è un dramma: 10 film usciti in sala e già in streaming

Eh sì, dobbiamo proprio riconoscerlo: avere la possibilità di guardare un film recentemente uscito nelle sale cinematografiche dal proprio divano, è una grande comodità (ma anche fortuna). Se pensiamo che anni e anni fa, un pellicola ‘persa’ al cinema non si poteva recuperare da lì a breve tempo, ci sembra una catastrofe. Ma ora non divaghiamo, ecco 10 film usciti nelle sale nel 2026 e che sono già in streaming:

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Prendiamoci una Pausa

La commedia firmata dal regista Christian Marazziti riunisce un cast d’eccezione con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli per raccontare, con ironia, cosa succede quando si pronuncia la fatidica frase "prendiamoci una pausa". Uscita al cinema il 15 gennaio 2026, la commedia segue le storie di tre coppie di generazioni diverse che vivono la pausa di riflessione in modo completamente differente. Il film è disponibile in streaming su Sky/NOW dall’8 luglio 2026.

2 Cuori 2 Capanne

Uscito nelle sale italiane il 19 gennaio 2026, il film diretto da Massimiliano Bruno vede protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nei panni di due caratteri agli antipodi. Alessandra è una bella e attraente quarantenne libera, indipendente, anticonformista e impegnata nel sociale, femminista convinta e allergica alla convivenza. Valerio è un coetaneo atletico e piacione, ma inflessibile e particolarmente attento alle regole. Una gravidanza inaspettata li costringerà a fare i conti con le loro differenze. La commedia è disponibile su Sky/NOW dal 25 maggio 2026.

Marty Supreme

Marty Supreme è arrivato nelle sale italiane a partire da giovedì 22 gennaio 2026. Diretto da Josh Safdie al suo primo film in solitaria, il film segue Marty Mauser, un personaggio ispirato a Marty Reisman che ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabile ossessione per il ping pong e la certezza di essere destinato alla grandezza. Dalla New York degli anni ’50 al Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi. Il film è disponibile su iWonderfull (canale Amazon) e HBO Max dal 19 giugno 2026.

28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa

Solo un anno dopo il successo del primo capitolo, che ha riportato al cinema la saga zombie, il franchise horror prosegue con Il Tempio delle Ossa, con la regia di Nia DaCosta. Uscito al cinema il 15 gennaio 2026 e distribuito da Eagle Pictures, il film prosegue la storia nella Gran Bretagna post-apocalittica della saga. È disponibile su Prime Video dall’8 luglio 2026.

Cime Tempestose

Cime Tempestose è un film scritto, diretto e co-prodotto da Emerald Fennell, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emily Brontë con Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver e Hong Chau. Uscito nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, il regista ha addolcito in parte i suoi protagonisti puntando sulla loro sensualità e il desiderio che li anima e tormenta. È disponibile su HBO Max dall’1 maggio 2026.

Scream 7

Dal 25 febbraio nei cinema italiani è arrivato Scream 7, che segna il debutto di Kevin Williamson, creatore della saga, alla regia. Neve Campbell, storica protagonista della serie, torna ancora una volta insieme a Courteney Cox. Sono passati molti anni dagli efferati omicidi che hanno sconvolto la vita di Sidney Prescott; ora un nuovo Ghostface inizia a seminare il terrore nella comunità, colpendo con una ferocia senza precedenti. Approderà su Paramount+ il 26 agosto 2026.

Un Bel Giorno

Un Bel Giorno è un film uscito il 5 marzo 2026 diretto da Fabio De Luigi con protagonisti lo stesso De Luigi e Virginia Raffaele. Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Entrambi, però, nascondono qualcosa di decisamente ingombrante. Il film è disponibile su Sky/NOW e Prime Video dal 20 giugno 2026.

Peaky Blinders – The Immortal Man

Peaky Blinders: The Immortal Man è un film diretto da Tom Harper. È il sequel della serie televisiva Peaky Blinders e ha come interpreti principali Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham. Il film è uscito in alcune sale selezionate il 6 marzo 2026, per poi approdare su Netflix il 20 marzo 2026. Ambientato nel 1940, mentre su Birmingham cadono le bombe naziste, Tommy Shelby deve tornare dai suoi per impedire al figlio di vendere il Paese ai nazisti.

L’Ultima Missione – Project Hail Mary

L’Ultima Missione: Project Hail Mary, pellicola sci-fi di Phil Lord e Christopher Miller, è arrivata nei cinema italiani il 19 marzo 2026. Tratta dal romanzo omonimo di Andy Weir, è una storia che si svolge nello spazio profondo con protagonista Ryan Gosling, interprete di un insegnante di scienze alle prese con un improbabile salvataggio della Terra. Nel cast anche Sandra Hüller, la candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta. È disponibile su Prime Video dal 3 luglio 2026.

Il Bene Comune

Il Bene Comune è un film uscito al cinema il 12 marzo 2026, diretto da Rocco Papaleo con protagonisti lo stesso Papaleo e Claudia Pandolfi. Una guida escursionistica riceve l’incarico di accompagnare un gruppo di detenute in una gita premio attraverso i sentieri del Parco Nazionale del Pollino, insieme a un’attrice alla ricerca di successo. Durante la traversata, il gruppo alterna momenti di marcia a soste in cui condividono le loro storie personali. Il film è disponibile su Netflix dall’8 luglio 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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