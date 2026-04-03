Raoul Bova sfida Meryl Streep al cinema ma la vera novità è 'Barbara d'Urso': i film di aprile 2026 sgretolano ogni previsione Sarà davvero difficile scegliere cosa vedere al cinema nel mese di aprile 2026, tra film attesissimi come Il Diavolo veste Prada 2 e nuove uscite italiane

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Un aprile 2026 di fuoco è quello che ci aspetta al cinema, con nuove uscite tutte da scoprire e ritorni sullo schermo che mai avremmo immaginato di vedere realizzarsi davvero. Questo mese le emozioni non mancheranno, anzi saranno protagoniste assolute di una primavera che si preannuncia grandiosa, tra l’arrivo de Il Diavolo veste Prada 2, sequel di un film diventato ormai un cult, e il biopic Michael, sulla vita del re del pop Michael Jackson. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove uscite al cinema ad aprile 2026.

Le uscite di aprile 2026 al cinema: i film internazionali più attesi

Il 1° aprile è arrivato nei cinema italiani il tanto atteso film drammatico The Drama – Un segreto è per sempre, con un coppia d’eccezione a guidare il cast: Zendaya e Robert Pattinson. I due attori – lei ‘rubata’ alla Marvel e lui alla DC – appaiono per la prima volta insieme sul grande schermo per raccontare la relazione di una coppia – Emma e Charlie – che entra in crisi, tra segreti e dolori, a pochi giorni dalle nozze, il tutto dopo che una rivelazione improvvisa sul passato di uno dei due cambia completamente la situazione. Come accennato in precedenza, questa è la prima collaborazione cinematografica dei due interpreti protagonisti, ma ricordiamo che entrambi saranno presenti anche in Dune 3 e nel nuovo film di Christopher Nolan, Odissea.

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Sempre il 1° aprile è uscito nelle sale italiane Super Mario Galaxy – Il film, che vede l’ingresso di molti personaggi apprezzati da chi ha sfruttato al massimo i videogiochi di Nintendo. In questa nuova avventura, sequel della pellicola Super Mario Bros. del 2023, Mario, Luigi e Toad devono affrontare una nuova minaccia intergalattica firmata dalla famiglia di Bowser, ma questa volta con altri amici mai visti al cinema, tra cui l’attesissimo Yoshi e la Principessa Daisy. Nel cast vocale italiano del film anche l’inconfondibile Claudio Santamaria nel ruolo del protagonista, il nostro amato idraulico Mario.

Il 2 aprile 2026 è stata la volta di È l’ultima battuta?, film diretto (è il terzo di cui cura anche la regia) e interpretato da Bradley Cooper. La storia segue Alex Novak, interpretato da Will Arnett, e Tess, che ha il volto di Laura Dern, una coppia sposata da molti anni che decide di lasciarsi in maniera amichevole, senza compromettere la tranquillità familiare. Se Alex, in piena crisi di mezza età, ricerca un nuovo scopo e un’identità personale nel mondo della stand-up comedy, Tess si ritrova a confrontarsi con i sacrifici fatti e le difficoltà da gestire da sola.

Gli ‘horror’ di aprile 2026 al cinema: tutti i film in uscita

Dal 9 aprile 2026 invece arriva nei cinema italiani Finché morte non ci separi 2, la commedia nera che vede il ritorno di Samara Weaving nei panni della protagonista accanto a Shawn Hatosy, Kevin Durand, Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar. La pellicola, diretta da Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, ruota ancora una volta attorno a Grace MacCaullay, unica sopravvissuta a un brutale "gioco" che ha provocato la morte del marito e dei suoceri. Ma la donna scopre che non è ancora finita: raggiunge un nuovo livello del gioco mortale al quale però Grace si rifiuta di partecipare, almeno all’inizio. Quando scopre che c’è in ballo la vita della sorella minore, Faith (Kathryn Newton), che è stata condannata a morte, capisce di non avere altra scelta. Inseguita da 4 famiglie che vogliono il trono per mantenere potere e ricchezze, Grace deve fare tutto il possibile per proteggere la sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo, ma ha una sola possibilità per riuscirci.

Il secondo film horror che molti aspettano è Lee Cronin – La Mummia, in uscita sul grande schermo il 16 aprile 2026. Diretto da Lee Cronin e prodotto da Blumhouse, il film sarà più cupo e terrificante dei precedenti capitoli della saga de La mummia, tanto che per la prima volta in ben 27 anni sarà vietato ai minori: avrà una classificazione R, assegnata per "contenuti violenti fortemente inquietanti, scene cruente, linguaggio volgare e brevi riferimenti all’uso di droghe". La storia, completamente originale, segue una coppia sposata – a dare i volti ai protagonisti sono Jack Reynor e Laia Costa – la cui giovane figlia scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la ragazza torna e comincia il vero incubo: altro che gioia, sono solo dolori.

I film italiani al cinema da aprile

Non ci sono solo film internazionali al cinema nel mese di aprile. Tra le nuove uscite, infatti, possiamo contare anche qualche interessante novità italiana. La prima è Alla festa della Rivoluzione, in arrivo nelle sale il prossimo 16 aprile e diretto da Arnaldo Catinari. Il film vede protagonisti le due star di Mare Fuori, Valentina Romani e Nicolas Maupas, con Maurizio Lombardi, Darko Peric e Riccardo Scamarcio al loro fianco. L’intero film si svolge nel periodo dell’impresa di Fiume (1919-1920), guidata da Gabriele D’Annunzio. Sullo sfondo di questa realtà, prende il via la vicenda che lega Beatrice, spia al servizio della Russia rivoluzionaria, Pietro, capo dei servizi segreti italiani e Giulio, un medico disertore e anarchico. I tre vengono coinvolti in un intrigo che comincia con l’attentato contro il Vate nel giorno del suo insediamento e prosegue tra amori impossibili, vendette personali e alleanze inaspettate, il tutto mentre cercano di scoprire chi sono i nemici della rivoluzione.

Tra i film italiani c’è anche Benvenuti in Campagna, con protagonista una coppia inedita: Giulia Bevilacqua, nota per aver preso parte a diversi film e fiction, come Distretto di polizia, e Maurizio Lastrico, conosciuto perlopiù come l’ex PM di Don Matteo. La pellicola è incentrata su una coppia sposata – Gerry e sua moglie Ilaria – che decide di cambiare vita con il loro bambino, lasciandosi alle spalle il caos della città per trasferirsi in aperta campagna con l’obiettivo di rendere una fattoria diroccata una moderna azienda agricola. È qui che scopriranno quanto può essere dura la vita di campagna. Il film esce il 16 aprile al cinema e vede nel cast anche Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli.

Non possiamo dimenticare l’ultima fatica di Pif, alla sua quarta regia cinematografica, arrivata il 2 aprile al cinema e dal titolo Che Dio perdona a tutti. Nella pellicola, il protagonista Arturo, interpretato dallo stesso regista, è un agente immobiliare felicemente scapolo il cui principale scopo nella vita è non cambiare nulla. Tra le due passioni ci sono i dolci, quelli della migliore pasticceria di Palermo, dove entra in scena Flora, la figlia del proprietario, una donna profondamente cattolica. Pur di non perderla, Arturo si finge credente e intraprende un percorso che lo porterà a confrontarsi con la fede e con la verità. Il tutto con un complice del tutto inatteso: Il Papa.

In ultimo (ma non meno importante), ricordiamo che il 30 aprile approda nelle sale italiane il nuovo film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, con protagonisti Massimo Ghini e Isabella Ferrari, una coppia inedita sul grande schermo. Con loro ci sono anche Raoul Bova, nei panni del padre di Gianni, Pino Quartullo, ex di Clara, Lina Sastri, una zia rassicurante, e Giuliana de Sio, nel ruolo di una conduttrice tv disposta a tutto pur di fare alzare lo share. Quest’ultimo personaggio, a detta di Avati, è ispirato a Barbara d’Urso. Il film racconta la parabola umana e sentimentale di Gianni Riccio (Massimo Ghini), conduttore televisivo di successo travolto da uno scandalo giudiziario che lo costringe a rimettere in discussione tutta la sua esistenza. Quindi vedremo sullo schermo una storia di caduta e rinascita di un uomo, in cui il suo passato e l’incontro con l’ex moglie Clara (Isabella Ferrari) – torna a farsi viva dopo anni con una lettera quando l’uomo finisce in carcere per riciclaggio – si intrecciano con la riscoperta di se stesso. Ricordiamo che Isabella Ferrari e Massimo Ghini è la prima volta che lavorano con Pupi Avati, mentre Raoul Bova era stato già diretto dal regista nel film I cavalieri che fecero l’impresa del 2001.

Le due pellicole più attese del mese

Tra le pellicole internazionali anche due film imperdibili e particolarmente attesi dal grande pubblico. Il primo è Michael, il biopic su Michael Jackson in uscita nei cinema italiani il 22 aprile 2026. Alla regia troviamo il celebre Antoine Fuqua, noto per aver diretto film come I magnifici 7, The Guilty e Training Day, tutti molto apprezzati da critica e pubblico. Il nuovo film, che vede il debutto come attore del vero nipote di Michael, Jaafar Jackson, segue la vita e la carriera del re del pop. Dal suo esordio da bambino con i Jackson 5 negli anni Sessanta ai suoi successi come artista solista a partire dagli anni Settanta, passando per i suoi grandi successi degli anni Ottanta e fino ad arrivare alla nascita dei suoi figli e alle ultime settimane di vita del cantante. Tutto questo in un unico film.

C’è un’altra data da segnare sul calendario: il 26 aprile, quando dopo lunghi anni di attesa uscirà nelle sale italiane Il Diavolo Veste Prada 2, con Meryl Streep e Anne Hathaway pronte a riprendere i propri ruoli, rispettivamente quelli della perfida Miranda Priestley, sempre a capo di Runway, e di Andy Sachs. Della trama in sé si conosce ben poco: vista la grande attenzione sul film, la produzione ha pensato bene di avvolgere i dettagli più intriganti nel mistero, anche se quanto sappiamo e abbiamo visto nei trailer ci fa capire che possiamo davvero aspettarci scintille. In linea generale però possiamo dirvi che il film è incentrato sulla lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente, ora diventata dirigente di una rivista rivale. Mentre le due donne competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata, Miranda si avvicina al momento forse più brutto della sua vita: la pensione. Nel sequel torneranno anche Stanley Tucci, nel ruolo di Nigel, il solerte assistente di Miranda, e Emily Blunt, Emily Charlton, ora alla guida di un potente brand di lusso. Al loro fianco ci sono Kenneth Branagh (sarà il marito di Miranda), Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Infine, non manca The Long Walk, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King che al box office oltreoceano ha incassato 11,5 milioni di dollari nel primo weekend. Il film, in uscita il 23 aprile 2026 in Italia, è un horror diretto da Francis Lawrence, già regista di Constantine (2005), Io sono leggenda (2007) e della serie di film di Hunger Games. La storia segue un gruppo di ragazzi adolescenti che si sfida in una gara annuale chiamata "La lunga camminata". Nulla di complicato? Insomma. Se è necessario mantenere sempre una certa velocità di camminata, diventa molto difficile l’impresa, anche perché c’è il rischio di venire colpiti da un colpo di pistola altrimenti. Chi si ferma è perduto, per sempre. Nel cast del film ci sono molti volti noti al grande pubblico: Judy Greer, Mark Hamill, Ben Wang, Charlie Plummer, e Garrett Wareing.

Tutti gli altri film in uscita ad aprile 2026

La salita (9 aprile), che segna l’esordio alla regia dell’attore Massimiliano Gallo, protagonista della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso.

(9 aprile), che segna l’esordio alla regia dell’attore Massimiliano Gallo, protagonista della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. Finale: allegro (9 aprile), liberamente ispirato al romanzo "L’età ridicola" di Margherita Giacobino e con Barbara Bouchet nel cast.

(9 aprile), liberamente ispirato al romanzo "L’età ridicola" di Margherita Giacobino e con Barbara Bouchet nel cast. La donna più ricca del mondo (16 aprile), film che vede protagonista Isabelle Huppert.

(16 aprile), film che vede protagonista Isabelle Huppert. Il delitto del 3° piano (16 aprile), con Gilles Lellouche e Laetitia Casta protagonisti.

(16 aprile), con Gilles Lellouche e Laetitia Casta protagonisti. Mr. Nobody against Putin (16 aprile), vincitore del premio Oscar per il Miglior documentario nel 2026.

(16 aprile), vincitore del premio Oscar per il Miglior documentario nel 2026. Lo chiamava Rock & Roll (16 aprile), un film tratto da una storia vera con Nicola Nocella, tra gli altri.

(16 aprile), un film tratto da una storia vera con Nicola Nocella, tra gli altri. Eva (21 aprile), per la regia di Emanuela Rossi e con Edoardo Pesce.

(21 aprile), per la regia di Emanuela Rossi e con Edoardo Pesce. Ritorno al tratturo (29 aprile), un documentario sulle aree del Molise con Elio Germano.

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