Sky e Now, film e serie in arrivo a febbraio 2026: il Dracula (romantico) di Matilda De Angelis

Tutte le novità più attese del mese su Sky e Now, dal ritorno di Final Destination, all'atteso cult con Tom Hiddleston e il film dei Puffi.

Febbraio 2026 sarà un mese particolarmente interessante per gli abbonati Sky e per chi utilizza NOW, grazie a una programmazione che mette insieme grandi prime visioni cinematografiche, titoli molto attesi e nuove serie pronte a catturare l’attenzione del pubblico. Tra ritorni di saghe famose, storie intense e produzioni originali, l’offerta riesce a coprire generi diversi. Segui il video per scoprire tutti i dettagli.

Sky e NOW, I film in arrivo a febbraio 2026

Il mese si apre subito con Una pallottola spuntata, in arrivo lunedì 2 febbraio, che riporta sullo schermo lo spirito della celebre saga comica fatta di gag surreali, indagini improbabili e situazioni paradossali, aggiornandone il linguaggio per il pubblico di oggi. Pochi giorni dopo, mercoledì 4 febbraio, spazio invece all’horror con Final Destination: Bloodlines, nuovo capitolo di un franchise che ha costruito il proprio successo sull’idea del destino come forza ineluttabile e su sequenze di tensione sempre più elaborate. Sabato 7 febbraio cambia completamente atmosfera con Il professore e il pinguino, un film dal tono più delicato che mescola commedia e dramma, raccontando un incontro inatteso capace di trasformare la vita del protagonista e di chi gli sta intorno.

La programmazione prosegue lunedì 9 febbraio con Tre ciotole, il film con Elio Germano e Alba Rohrwacher tratto dal romanzo di Michela Murgia, seguito venerdì 13 febbraio da Cult Killer. Lunedì 16 febbraio invece arriva Dracula – L’amore perduto, il film di Luc Besson con Christoph Waltz e Matilda De Angelis che rilegge il mito del vampiro più famoso di sempre puntando su una dimensione più emotiva e romantica, senza rinunciare al fascino oscuro del personaggio. Venerdì 20 febbraio tocca a The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono, mentre domenica 22 febbraio è la volta di Enzo, prima di arrivare a The Life of Chuck lunedì 23 febbraio, un film con Tom Hiddleston che riflette sulla sua vita mentre il mondo giunge alla sua fine.. A chiudere il mese, mercoledì 25 febbraio, sarà I Puffi – Il film, proposta ideale anche per il pubblico più giovane e per le famiglie.

Tutte le serie in arrivo su Sky e NOW a febbraio

Accanto al cinema, febbraio porta con sé anche nuove serie da non perdere. Lunedì 2 febbraio debutta Under Salt Marsh, miniserie ambientata in una cittadina costiera dove misteri irrisolti e segreti sepolti emergono lentamente. Mercoledì 4 febbraio torna Fire Country con la seconda stagione, proseguendo il racconto di vite sospese tra redenzione e pericolo, mentre martedì 10 febbraio arriva Sheriff Country, che amplia lo stesso universo narrativo concentrandosi su nuove indagini e dinamiche di potere locali. Possiamo quindi dire che febbraio 2026 si conferma un mese ricco e variegato, capace di offrire titoli diversi per gusti e esigenze differenti.

