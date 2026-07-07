I film preferiti da Jannik Sinner? Tutta azione, adrenalina e voglia di vincere, proprio come lui Il tennista altoatesino ha rivelato lista delle pellicole che ama di più, aggiungendo che in un film su di lui vorrebbe essere interpretato da Will Smith

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Non si vive di solo pane, ma nemmeno di solo tennis. Quando infatti non è preso a stabilire nuovi record e a dominare con la racchetta in mano, Jannik Sinner si concede del tempo per una delle sue altre passioni, il cinema. Le scelte del campione azzurro sono abbastanza chiare: ama l’adrenalina, la competizione, la tensione epica e, in particolare, i motori. Ecco i film preferiti di Jannik Sinner.

I quattro film preferiti di Jannik Sinner

Alla domanda sulle pellicole che più lo fanno emozionare, Jannik Sinner non ha dubbi: Top Gun, Il gladiatore, F1 e Fast and Furious. Un poker che compone un ritratto nitido del giocatore: determinazione, velocità, combattività e un gusto per gli universi narrativi che celebrano la sfida. Top Gun rappresenta l’archetipo del film che esalta coraggio, velocità e spirito di squadra. Non sorprende che un atleta come Sinner si ritrovi nella tensione verso l’eccellenza e nel bisogno quasi fisico di superare i propri limiti. Il gladiatore, invece, svela il suo lato più epico. La storia di Massimo Decimo Meridio è quella di un combattente che non arretra mai, un uomo definito dal rigore morale e dalla capacità di rialzarsi: un’idea di disciplina che risuona profondamente in uno sportivo di altissimo livello. Ma c’è anche la commovente storia di un uomo che ha perso tutto e che cerca vendetta per la moglie e il figlio.

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F1, di Joseph Kosinski e con Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1, ha conquistato il pubblico sin dal suo approdo al cinema. Sinner lo cita tra i suoi preferiti con entusiasmo, evidenziando la cura nel rappresentare la vita dei piloti e il fascino della velocità assoluta. Infine, Fast and Furious è un cult del genere action che conferma definitivamente la passione di Jannik per le auto e per una narrazione che punta tutto sull’adrenalina.

Se facessero un film su di lui vorrebbe Will Smith

Il filo conduttore che unisce i quattro film preferiti da Jannik Sinner è evidente: il movimento come linguaggio, il rischio come condizione naturale, l’eroismo come percorso quotidiano. Il tennista numero 1 ATP non ha scelto pellicole contemplative o intimiste, ma storie che bruciano, corrono, spingono.

Piccola curiosità: in un’intervista dell’ottobre 2025, a Jannik è stato chiesto chi vedrebbe bene per interpretarlo in un eventuale film sulla sua vita. Tra il serio e il faceto, l’azzurro ha risposto "Facciamo Will Smith, perché no". Internet non ha perso tempo, facendo comparire in brevissimo tempo un fotomontaggio che mescolava le fattezze di Jannik con quelle del Principe di Bel-Air. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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