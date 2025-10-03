I 10 film più visti questa settimana sulle piattaforme streaming: c'è n'è da stare svegli tutta notte I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Navigare nei vari cataloghi dei servizi di streaming può essere alquanto stressante. La mole di contenuti, che aumenta esponenzialmente di giorno in giorno, spesso appare come una montagna insormontabile e trovare cosa vedere finisce per diventare una sfida. Per risolvere questo problema vi veniamo incontro noi, proponendovi una lista (e un piccolo punto di vista) sui film più visti questa settimana su Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity. Per ciascun catalogo ne sceglieremo 2. Ovviamente si tratta di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e potrebbe cambiare.

I film più visti su Netflix

French Lover (2025)

Commedia francese con Omar Sy (Quasi amici, Lupin e Jurassic World) nei panni della grande star Abel Camara. Ambito tanto in patria quanto all’estero, l’attore sta vivendo una profonda crisi privata e lavorativa, dopo essere stato lasciato dall’altrettanto diva fidanzata. È qui che si imbatte in Marion (Sara Giraudeau), quarantenne alle prese con un divorzio e che sta per perdere l’appartamento dopo aver dovuto rinunciare al proprio ristorante. Una pellicola che cerca di essere una sorta di Notting Hill alla francese, ma che si sorregge solo su qualche scambio interessante tra i protagonisti in un intreccio che sa di già visto.

Ruth & Boaz (2025)

Ruth (Serayah) è una giovane cantante in rampa di lancio e facente parte del duo 404. Quel genere di musica così commerciale, però, non è più nelle sue corde, così la ragazza decide di abbandonare Atlanta e la carriera per tornare in Tennessee assieme alla madre Naomi. Lì conosce Boaz (Tyler Lepley), affascinante produttore di vino locale. Alla base vi è la storia biblica di Rut, moabita e nuora di Naomi, che restò accanto a lei dopo la morte del marito. Tornata a a Betlemme, per sopravvivere lavora nei campi di proprietà di Booz, parente benestante della famiglia. La sceneggiatura parte quindi da presupposto fortemente cristiani e finisce per aggiungere ulteriori drammi non necessari.

I film più visti su Prime Video

Mazinga Z Infinity (2018)

Dieci anni dopo la sconfitta delle forze di Micene, la Terra vive un periodo di pace e prosperità grazie all’energia fotonica, infinita e pulita. L’idilliaco periodo viene però minacciato da un redivivo Dottor Inferno e dai suoi alleati, il Barone Ashura e il conte Blocken. La loro misteriosa resurrezione coincide col ritrovamento nelle viscere del monte Fuji di un’enorme "divinità demoniaca" simile a Mazinga, chiamata Mazinga Infinity. Essa sarebbe proveniente dall’antica Micene ma, in modo apparentemente inspiegabile, appunto sotterrata in Giappone. Un film assolutamente celebrativo dell’opera di Go Nagai e una iniezione di nostalgia per chi è cresciuto nell’era dei "robottoni" giapponesi in Tv.

Ballerina (2025)

Un gruppo di uomini con uno strano marchio sul polso attacca la casa in cui vivono la piccola Eve (Ana De Armas) e suo padre. Sfuggita per miracolo grazie al sacrificio dell’uomo, la bambina viene affidata alla protezione della Ruska Roma. Addestrata a diventare una pericolosa sicaria, la donna è pronta a prendersi il suo posto nel mondo come Kikimora, figura leggendaria del folklore slavo e assassina di punta del clan. In una delle sue missioni, però, Eve si imbatte nuovamente nel misterioso simbolo sul polso, e decide di partire per trovare la propria vendetta. Nel tentativo di riproporre la magia di John Wick senza Keanu Reeves, si amplia la lore dell’universo creato da Chad Stahelski.

I film più visti su Disney+

Lilo & Stitch (2025)

Remake live action del classico Disney del 2002. L’Esperimento 626, creato dal Dottor Jumba Jukiba (Zach Galifianakis) e giudicato troppo pericoloso, viene condannato alla distruzione, ma riesce a fuggire sulla Terra. Fintosi un cane, riesce a farsi adottare dalla piccola Lilo (Maia Kealoha), una ragazzina delle Hawaii che vive con sua sorella Nani (Sydney Elizabeth Agudong). Lilo e Stitch, il nome che la piccola dà all’esperimento, stringono subito un forte legame, mentre alle calcagna dell’alieno blu viene messo proprio Jumba, coadiuvato dall’Agente Pleakley (Billy Magnussen). Per quanto non esente da difetti, il remake funziona e restituisce in parte la magia del film d’animazione originale.

Elio (2025)

Rimasto orfano in tenera età e affidato alle cure di sua zia Olga (Zoe Saldana), il giovane Elio (Yonas Kribeab) è molto appassionato di spazio e sogna da anni di incontrare un alieno. La difficoltà che trova nel relazionarsi con gli altri lo porta persino a tentare di mettersi in contatto con lo spazio chiedendo di essere rapito. Dopo aver combinato un disastro nell’agenzia spaziale in cui lavora la zia, Elio viene mandato in un campeggio militare, dove il suo sogno diventa realtà quando a sede del Comuniverso, un’istituzione galattica che vede collaborare vari pianeti, arriva vicino alla Terra e lo rapisce. Per quanto sia un’opera minore della Pixar, sia dal punto di vista visivo che da quello della narrazione, non manca di qualche interessante spunto tematico.

I film più visti su RaiPlay

Parasite (2019)

Capolavoro di Bong Joon-ho e vincitore di 4 premi Oscar, racconta della famiglia Kim, formata interamente da disoccupati e che sviluppa un particolare interesse per i Park e per il loro stile di vista glamour. Kim Ki-woo (Choi Woo-shik) ha l’idea di falsificare il suo diploma e la sua identità, per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, non si fa scrupoli a presentare la sorella Ki-jung (Park So-dam) come un’insegnante d’arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nell’agiatissima villa. Si tratta dei primi passi del percorso che porterà i Kim a infiltrarsi, come un organismo esterno, nella famiglia dei Park. Una pellicola in perfetto equilibrio, che spazia tra commedia, dramma e thriller e con una costruzione narrativa perfetta.

The Mauritanian (2019)

La storia vera tratta dalle memorie di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), arrestato nel 2002 in Mauritania perché sospettato di aver partecipato agli attentati dell’11 settembre e trasferito nella prigione di Guantanamo Bay. Sarà l’inizio di uno spaventoso calvario per Slahi, interrogato e torturato per anni nelle buie celle della base navale americana a Cuba pur in assenza totale di prove a suo carico. L’avvocato Nancy Hollander (Jodie Foster) accetterà di difenderlo, mentre dalla parte dell’accusa il tenente colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), in cerca di giustizia dopo aver perso un amico nell’attacco. Per quanto ci provi, The Mauritanian non riesce a ricostruire con efficacia la drammatica storia di Slahi, nonostante un cast di assoluto livello.

I migliori film su Mediaset Infinity

The Protegé (2021)

Decenni prima, il sicario senza scrupoli Moody (Samuel L. Jackson) aveva salvato una ragazzina vietnamita, poi ribattezzata Anna (Maggie Q) e che ora lavora con lui. Quando l’organizzazione di Moody viene attaccata, Anna si ritrova da sola ed è costretta a tornare in Vietnam per venire a capo di un intrigo. Intrigo che vede in mezzo anche l’ambiguo e affascinante Rembrandt (Michael Keaton), sicario che ha riconosciuto Anna come possibile anima gemella. Un film di genere godibile uscito dalle sapienti mani di Martin Campbell (Casino Royale, La maschera di Zorro, Vertical Limit).

Pearl Harbor (2001)

Rafe e Denny (Ben Affleck e Josh Hartnett) sono due piloti del Corpo Aeronautico dell’esercito americano. Rafe attira le attenzioni dei suoi superiori, che gli propongono di partecipare a una missione in aiuto degli inglesi alle prese coi tedeschi in Europa durante la Seconda Guerra mondiale. Prima di partire, Rafe conosce l’infermiera Evelyn (Kate Beckinsale), di cui si innamora promettendole di tornare presto. La donna, assieme a Denny, viene stanziata nella base di Pearl Harbor, alle Hawaii, e riceve la notizia che Rafe è disperso in missione. Evelyn e Denny si avvicinano e cominciano a provare sentimenti l’uno per l’altra, ma Rafe ritorna improvvisamente e con lui arriva la guerra, portata dall’attacco giapponese del 7 dicembre 1941.

