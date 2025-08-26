Trova nel Magazine
Film Netflix, le uscite di settembre 2025, Charlie Sheen torna dopo le accuse di dipendenze e molestie: le rivelazioni

Tanti film ed eventi unici ci aspettano, dal docufilm choc su Charlie Sheen allo sport dal vivo. Ecco il meglio della piattaforma stream più amata dal pubblico.

Settembre su Netflix porta con sé un mix curioso di generi, capace di accontentare chi cerca storie d’amore leggere, chi ha voglia di biografie intense e persino chi ama lo sport dal vivo. Il calendario del mese si prepara a riscaldare i motori per la prossima stagione televisiva, con uscite che promettono di far discutere e intrattenere.

Netflix, i migliori film in uscita a settembre 2025

Si parte il 10 settembre con aka Charlie Sheen, un documentario che si annuncia come uno dei titoli più forti del mese. L’attore ripercorre la sua vita senza filtri, tra il successo travolgente, gli scandali e il percorso di rinascita. È la prima volta che Charlie Sheen decide di raccontarsi in questo modo, e non mancheranno interviste e testimonianze di chi gli è stato accanto nei momenti più difficili.

Due giorni dopo, il 12 settembre, arriva The Wrong Paris. Una commedia romantica dal tono leggero che gioca sull’equivoco geografico: la protagonista pensa di partecipare a un programma ambientato a Parigi, in Francia, ma si ritrova invece a Paris, Texas. Da lì nasce una storia che mescola gag, romanticismo e qualche colpo di scena inaspettato. Una pellicola per chi ama le commedie da guardare senza troppe pretese, ma che sicuramente saprà intrattenere, grazie all’amatissima teenstar dei millennial: Miranda Cosgrove.

Il 13 settembre sarà invece il turno dell’evento sportivo che tutti aspettano: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. Netflix trasmetterà in diretta la sfida di boxe valida per il titolo mondiale dei super medi. Per scaldare l’attesa, già dal 4 settembre sarà disponibile Countdown: Canelo vs. Crawford, un documentario che racconta i preparativi dei due campioni. Una scelta inedita per la piattaforma, che punta ad allargare il proprio pubblico con lo sport dal vivo.

A fine mese, il 26 settembre, sono due i film da segnare in agenda. French Lover porta sullo schermo una storia d’amore ambientata a Parigi, con un attore in crisi e una cameriera che si ritrovano, quasi per caso, a condividere un pezzo di strada. Una commedia romantica che richiama i grandi classici del genere. Sempre lo stesso giorno debutta Ruth & Boaz, che racconta dell’artista hip hop emergente di Atlanta Ruth Moably, che rinuncia a una vita patinata per ricominciare da capo nelle campagne del Tennessee prendendosi cura della sua madre surrogata, fin quando non incontra l’uomo dei suoi sogni.

Settembre, insomma, porta su Netflix un ventaglio di proposte molto varie: dal documentario che promette di sconvolgere il pubblico, alla leggerezza delle commedie, fino al grande spettacolo del ring.

