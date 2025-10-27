Film Netflix, le uscite di novembre 2025: le commedie natalizie anticipano il ritorno di Eddie Murphy e Jacob Elordi Un mese di cinema e spettacolo tra gotico, risate e note live: Netflix a novembre 2025 mescola paura, amore e atmosfera natalizia.

Con l’arrivo dei primi freddi e la voglia di serate sul divano, Netflix si prepara a un novembre ricco di titoli capaci di accontentare ogni tipo di pubblico. Dramma, romanticismo, musica e un pizzico di azione: il nuovo mese porta con sé una varietà di uscite che mescolano grandi nomi, sperimentazioni e storie dal sapore natalizio. Ecco quali sono i film più interessanti in arrivo.

Netflix, i migliori film in uscita a novembre 2025

Il mese si apre con Frankenstein, attesissimo adattamento firmato da Guillermo del Toro. Un ritorno al gotico più puro, dove la creatura ideata da Mary Shelley torna a vivere in una versione intensa e visivamente potente. Un film che promette emozioni forti, tra riflessioni sull’umanità e una fotografia dallo stile inconfondibile, che lo rende uno dei titoli imperdibili del mese. Pochi giorni dopo arriva Mango, dramma romantico dal respiro europeo che intreccia due mondi lontani: la Danimarca e la Spagna. un’ambiziosa manager di hotel, che si reca a Malaga per lavorare a un nuovo progetto su una piantagione di manghi. Lì incontra Alex, l’ex avvocato che possiede la piantagione e che inizialmente rifiuta di vendere a causa del suo passato. Mentre lavorano insieme, si sviluppano sentimenti inaspettati tra i due.

Il tono cambia con Buon Natal-ex!, commedia leggera che gioca con il tema delle feste e degli amori finiti. Tra situazioni esilaranti e romanticismo di stagione, è una di quelle pellicole che si guardano volentieri con una cioccolata calda in mano. A restare in tema natalizio ci pensa anche Champagne Problems, che mescola ironia e dolcezza con un amore che nasce tra le colline francesi, all’alba di un importante progetto di lavoro per l’eroina protagonista. A cosa darà la priorità?

Sul fronte musicale, novembre accoglie ONE SHOT con Ed Sheeran, un progetto particolare che unisce cinema e performance live. Ed Sheeran si racconta attraverso un lungo piano sequenza girato tra le strade di New York, un viaggio visivo e sonoro pensato per gli amanti della musica e delle storie sincere. Un altro titolo che spicca per originalità è Being Eddie: la vita di Eddie Murphy, documentario dedicato all’iconico attore comico, che ripercorre la sua carriera tra successi e momenti di svolta.

Non mancano poi proposte più adrenaliniche come Jake Paul vs. Tank Davis, evento sportivo trasmesso in diretta, e il dramma Train Dreams, ambientato nell’America rurale di inizio Novecento. Infine, per chi vuole entrare nel clima natalizio con un tocco di brio, arriva Jingle Bell Heist – Rapina a Natale, una commedia brillante in cui due ladri si ritrovano a contendersi lo stesso bottino proprio durante le feste.

Un novembre quindi denso e vario, che alterna introspezione, spettacolo e leggerezza, confermando Netflix come una delle piattaforme più attente a soddisfare pubblici diversi e curiosi.

