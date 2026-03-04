Film Netflix, le uscite di marzo 2026: dal sequel di Peaky Blinders ai nuovi k-drama della piattaforma
Un marzo da non perdere: tutte le novità e i titoli imperdibili su Netflix, dalle nuove uscite assolute, ai grandi documentari e gli attesi ritorni.
Marzo 2026 promette di essere un mese ricco e vario per gli abbonati Netflix in Italia, con un mix di produzioni originali, documentari e thriller internazionali. Tra grandi ritorni e capitoli conclusivi, la piattaforma offre storie intense che mescolano azione, dramma e commedia.
Uscite Netflix di marzo 2026: da War Machine a Peaky Blinders: The Immortal Man
Si parte il 1° marzo con The Actor Awards presentati da SAG-AFTRA, speciale dedicato agli attori di cinema e televisione e votato dagli oltre 160.000 membri del sindacato SAG-AFTRA, un evento che rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti del settore. Il 4 marzo arriva Vita nella banlieue 3, capitolo finale della trilogia Street Flow che segue tre fratelli alle prese con scelte decisive, tra carriera musicale, impegno politico e responsabilità familiari, in un racconto dove il destino personale si intreccia con quello dell’intera comunità.
Il 6 marzo cambia l’atmosfera con War Machine, dove l’addestramento finale per diventare Army Ranger USA si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro una minaccia inaspettata, mentre l’11 marzo debutta il documentario Louis Theroux: dentro la manosfera, che esplora il mondo di influencer e creatori di contenuti estremi legati alla mascolinità contemporanea. Il 12 marzo esce Made in Korea, thriller di contrabbando e rivalità pericolose che tiene alta la tensione.
Il 20 marzo è una giornata ricca: arriva Peaky Blinders: The Immortal Man, con Tommy Shelby che affronta la Seconda guerra mondiale e le sfide più dure della sua vita, e L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers, documentario che racconta gli anni di formazione della band e il legame tra i membri. Verso fine mese, il 26 marzo, The Red Line narra la storia di alcune donne che, vittime di una truffa telefonica, decidono di unire le forze per riprendersi ciò che gli è stato tolto, mentre il 27 marzo chiude il mese 53 domeniche, commedia che segue tre fratelli alle prese con il futuro del padre anziano in situazioni imprevedibili.
