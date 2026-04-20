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Film Netflix, le uscite di maggio 2026: dal dramma con la star di Elite Manu Ríos, al nuovo film d'animazione Swapped

Un mese ricco di novità cinematografiche, dall'animazione per i più piccoli, ai drammi spagnoli e la nuova frontiera dei thriller asiatici.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Maggio 2026 si prepara a essere un mese particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, con un catalogo che spazia tra animazione, dramma, azione e documentari sportivi. Una proposta varia e trasversale, capace di intercettare pubblici diversi e di raccontare storie che parlano di identità, sfida, amicizia e riscatto. Tra produzioni originali e nuovi capitoli di progetti documentaristici di successo, la piattaforma punta su titoli che promettono di far discutere e appassionare.

Uscite Netflix di maggio 2026: da Swapped a My Dearest Assassin

Ad aprire il mese, il 1° maggio, è Swapped – Al tuo posto, una commedia animata che racconta l’improbabile alleanza tra una piccola creatura del bosco e un maestoso uccello, nemici naturali costretti a collaborare dopo uno scambio di corpi tanto improvviso quanto destabilizzante. Nello stesso giorno debutta My Dearest Señorita, intenso dramma che segue il percorso di Adela, giovane cresciuta in un contesto conservatore e segnata da un’identità che ancora non conosce fino in fondo. Il suo viaggio da Pamplona a Madrid diventa un percorso di consapevolezza e liberazione, tra amicizie inaspettate e nuove scoperte personali.

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Il 7 maggio arriva My Dearest Assassin, action drama in cui una ragazza cresciuta in una famiglia di assassini è braccata per il suo raro gruppo sanguigno. Quando un nemico riemerge deciso a ottenere il suo sangue, la protagonista sceglie di combattere al fianco della persona che ama per conquistare finalmente la libertà. Nella stessa giornata debutta anche FIFA ’94: il grande ritorno del Brasile, documentario che ripercorre il cammino della nazionale brasiliana verso il trionfo ai Mondiali del 1994, con interviste e filmati inediti girati dagli stessi giocatori: uno sguardo diretto e nostalgico su un momento iconico della storia del calcio.

Il 12 maggio prende il via Untold UK: Jamie Vardy, primo capitolo britannico della docuserie sportiva che promette racconti senza filtri e retroscena inediti. Il 16 maggio è la volta dello speciale Ronda Rousey vs. Gina Carano, mentre il 19 maggio arriva Untold UK: Il miracolo del Liverpool a Istanbul, dedicato alla leggendaria finale di Champions League del 2005. Il 22 maggio spazio alla commedia Ladies First, che immagina un mondo parallelo dominato dalle donne, costringendo un donnaiolo incallito a confrontarsi con una controparte femminile dal carattere di fuoco. Chiude il mese, il 26 maggio, Untold UK: Vinnie Jones, nuovo tassello di un progetto che continua a esplorare la dimensione più autentica dello sport.

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