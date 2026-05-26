Film Netflix, uscite di giugno 2026: John Cena torna a recitare e i retroscena del Brasile nella Coppa del Mondo del 1994
Giugno 2026 su Netflix tra true crime, thriller e drammi familiari: un mese che alterna storie vere, misteri e relazioni al limite. Un calendario vario che punta su emozione e tensione.
Nel giugno 2026 Netflix propone una serie di film che mescolano true crime, thriller, sport e storie più intime, costruendo un calendario vario e pensato per pubblici molto diversi. L’offerta del mese si muove tra documentari legati a casi reali, racconti investigativi e film di finzione che puntano su tensione e relazioni complesse, con alcune uscite distribuite anche in sala. Ecco cosa vedremo il prossimo mese.
Uscite Netflix di giugno 2026: da Little Brother a Messaggi per Isabelle
Tra i titoli più attesi c’è L’omicidio di Rachel Nickell, un documentario che ricostruisce un noto caso di cronaca nera britannica degli anni ’90. Il film si concentra su un’indagine lunga e controversa, segnata da errori e da una gestione complessa delle prove, riportando al centro l’attenzione su una vicenda giudiziaria rimasta per anni oggetto di discussione. A seguire arriva The Marked Woman, un thriller ambientato a Barcellona che racconta il ritrovamento di una donna senza memoria all’interno di un container nel porto. La sua identità diventa il fulcro di un’indagine serrata che si sviluppa tra frammenti di ricordi e segreti nascosti. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Il mese continua con FIFA ’94: il grande ritorno del Brasile, documentario sportivo che ripercorre il percorso della nazionale brasiliana verso il Mondiale del 1994 attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette. Il racconto si concentra sulla costruzione di una squadra diventata simbolo del calcio internazionale e su un momento storico per lo sport. Più visionario è invece Io sono Frankelda, film che unisce animazione e atmosfere gotiche nel Messico ottocentesco, seguendo una scrittrice che si ritrova intrappolata nei propri racconti tra realtà e immaginazione, in un continuo confine tra sogno e incubo.
A metà mese arriva Messaggi per Isabelle, storia di una donna che continua a lasciare messaggi vocali alla sorella dopo la sua morte. Un errore di sistema fa però sì che quei messaggi arrivino a uno sconosciuto, dando vita a un intreccio emotivo inatteso che trasforma il dolore in una connessione imprevedibile. Subito dopo esce Husbands in Action, una action comedy che mette insieme due uomini legati alla stessa donna, costretti a collaborare in una missione di salvataggio caotica e fuori controllo. Il mese si chiude con Little Brother, che racconta la vita ordinata di un agente immobiliare sconvolta dal ritorno improvviso del fratello minore, evento che riapre tensioni familiari mai risolte e rompe equilibri costruiti nel tempo.
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