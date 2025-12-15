Netflix accende il natale: dal dramma con Kate Winslet al pugilato di Jake Paul Una selezione di film e documentari netflix pensati per accompagnare le serate delle feste, tra sport, storie familiari e documentari che non passano inosservati.

Queste vacanze natalizie, Netflix si prepara a portare sul piccolo schermo storie molto diverse tra loro, con commedie leggere, drammi familiari, fantascienza e misteri che rendono il catalogo ancora più imperdibile. Durante queste feste potrai fare le tue scelte senza rischiare di restare a corto di opzioni.

Netflix, i migliori film in uscita durante le vacanze natalizie

Uno dei titoli più discussi di questo Natale è senza dubbio Jake Paul vs. Anthony Joshua, l’evento sportivo che Netflix propone come grande appuntamento in diretta. Un incontro che nasce già carico di aspettative, con l’incrocio tra il pugile social e uno dei pesi massimi più noti degli ultimi anni. La piattaforma punta molto su questo match, presentandolo come una delle serate più movimentate di tutto il periodo festivo. Per chi preferisce la narrazione sportiva in un’altra forma, arriva Elway: la leggenda del football americano, documentario che ripercorre la carriera di John Elway. Si va dagli anni del college a Stanford alle sedici stagioni con i Denver Broncos, passando per momenti storici come "The Drive" e per le delusioni dei primi Super Bowl, fino alla doppia vittoria che ha chiuso la sua carriera. Un ritratto diretto e completo, con un’attenzione particolare all’impronta che Elway ha lasciato nel suo sport. Tono completamente diverso per Goodbye June, storia ambientata nei giorni che precedono il Natale, quando il peggioramento delle condizioni di salute della madre obbliga quattro fratelli ormai adulti a fare i conti con una situazione che nessuno di loro era pronto ad affrontare. In mezzo c’è anche un padre con cui non è semplice avere a che fare. June, con la sua ironia e il suo modo schietto di guardare le cose, tiene insieme una famiglia che rischia di sgretolarsi proprio nel momento più delicato, con la star Kate Winset. Chiudendo con qualcosa di più denso e impegnato, Netflix propone Cover-Up: il giornalista investigativo Seymour Hersh, un lavoro che segue da vicino la carriera di uno dei nomi più scomodi e incisivi del giornalismo investigativo americano. Attraverso materiali originali, appunti personali e filmati d’archivio, il documentario entra nei meccanismi del potere, raccontando come Hersh abbia messo mano a vicende che hanno esposto abusi, omissioni e violenze istituzionali. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

