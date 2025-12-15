Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Netflix accende il natale: dal dramma con Kate Winslet al pugilato di Jake Paul

Una selezione di film e documentari netflix pensati per accompagnare le serate delle feste, tra sport, storie familiari e documentari che non passano inosservati.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Queste vacanze natalizie, Netflix si prepara a portare sul piccolo schermo storie molto diverse tra loro, con commedie leggere, drammi familiari, fantascienza e misteri che rendono il catalogo ancora più imperdibile. Durante queste feste potrai fare le tue scelte senza rischiare di restare a corto di opzioni.

Netflix, i migliori film in uscita durante le vacanze natalizie

Uno dei titoli più discussi di questo Natale è senza dubbio Jake Paul vs. Anthony Joshua, l’evento sportivo che Netflix propone come grande appuntamento in diretta. Un incontro che nasce già carico di aspettative, con l’incrocio tra il pugile social e uno dei pesi massimi più noti degli ultimi anni. La piattaforma punta molto su questo match, presentandolo come una delle serate più movimentate di tutto il periodo festivo. Per chi preferisce la narrazione sportiva in un’altra forma, arriva Elway: la leggenda del football americano, documentario che ripercorre la carriera di John Elway. Si va dagli anni del college a Stanford alle sedici stagioni con i Denver Broncos, passando per momenti storici come "The Drive" e per le delusioni dei primi Super Bowl, fino alla doppia vittoria che ha chiuso la sua carriera. Un ritratto diretto e completo, con un’attenzione particolare all’impronta che Elway ha lasciato nel suo sport. Tono completamente diverso per Goodbye June, storia ambientata nei giorni che precedono il Natale, quando il peggioramento delle condizioni di salute della madre obbliga quattro fratelli ormai adulti a fare i conti con una situazione che nessuno di loro era pronto ad affrontare. In mezzo c’è anche un padre con cui non è semplice avere a che fare. June, con la sua ironia e il suo modo schietto di guardare le cose, tiene insieme una famiglia che rischia di sgretolarsi proprio nel momento più delicato, con la star Kate Winset. Chiudendo con qualcosa di più denso e impegnato, Netflix propone Cover-Up: il giornalista investigativo Seymour Hersh, un lavoro che segue da vicino la carriera di uno dei nomi più scomodi e incisivi del giornalismo investigativo americano. Attraverso materiali originali, appunti personali e filmati d’archivio, il documentario entra nei meccanismi del potere, raccontando come Hersh abbia messo mano a vicende che hanno esposto abusi, omissioni e violenze istituzionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Jay Kelly - George Clooney

Film Netflix, le uscite di dicembre 2025: dalle commedie natalizie al ritorno di George Clooney

Ecco tutti i dettagli sulle nuove uscite cinematografiche che faranno capo alla piat...
Sean Combs, rivalità e segreti nella serie in streaming su Netflix

Netflix scoperchia il passato di Sean Combs con The Reckoning: tra accuse, segreti e il tocco provocatorio di 50 Cent

La miniserie The Reckoning, su Netflix, svela il lato nascosto di Sean Combs: accuse...
Donald Trump frena per l'acquisizione di Warner Bros. a parte di Netflix

Netflix e Warner Bros., spunta il retroscena: l’incontro segreto Sarandos-Trump accende la battaglia dei colossi

Un incontro inatteso alla Casa Bianca accende il maxi-affare Netflix-Warner Bros.: T...
Mostro di Firenze, spunta un documento inedito di una suora sul caso del Mostro di Firenze

Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti

Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre i...
Jingle Bell Heist – Rapina a Natale: trama e data di uscita del film in streaming su Netflix

Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo

Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino pi...
Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming

Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming

L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
Emily in Paris

Serie tv Netflix, novità di dicembre 2025: torna Emily in Paris con la sua svolta romana, e il finale di Stranger Things

Ecco tutte le uscite seriali delle feste, pensate per farci trascorrere delle magich...
Il Mostro di Firenze, film, programmi e serie tv in streaming su RaiPlay

Non solo Il Mostro di Firenze su Netflix: tutti i programmi gratuiti su RaiPlay che svelano la storia di Pacciani

Dopo il clamore suscitato dalla recente serie Il Mostro su Netflix, che in molti han...
Non solo Garlasco: le migliori serie tv sui crimini italiani ancora irrisolti in streaming

Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti

Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irr...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Massimo Bottura

Massimo Bottura
John Hannah

John Hannah
Martina Colombari

Martina Colombari
Filippo Champagne

Filippo Champagne

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963