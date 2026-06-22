Film Netflix, le uscite dell'estate 2026: dalla nuova avventura di Milly Bobby Brown, al finale di Heartstopper Da Enola Holmes 3 a The Last House, un'estate ricca di thriller, storie vere, documentari e grandi ritorni, compreso il film evento di Heartstopper.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’estate 2026 di Netflix si presenta particolarmente ricca di novità, con un calendario che alterna grandi franchise, documentari, film ispirati a eventi reali e nuove produzioni internazionali. Tra luglio e agosto arriveranno infatti titoli molto attesi dal pubblico, tra misteri, drammi familiari, commedie e racconti di forte impatto sociale. Il ritorno di Enola Holmes, il capitolo conclusivo dell’universo di Heartstopper e un documentario dedicato alla tragedia della Costa Concordia rappresentano alcuni degli appuntamenti più importanti della stagione.

Tutte le novità in arrivo in estate su Netflix: da Enola Holmes a Heartstopper Forever

Ad aprire il calendario sarà Enola Holmes 3, disponibile dal 1° luglio. Il nuovo capitolo della saga riporta la giovane detective in un’indagine ambientata a Malta, dove questioni personali e professionali finiranno per intrecciarsi nel caso più difficile della sua carriera. Nno dei ritorni più attesi dell’estate per gli appassionati del franchise. L‘8 luglio sarà la volta di Nulla da perdere, film biografico che racconta la vita del predicatore e imprenditore brasiliano Edir Macedo. La pellicola segue il suo percorso dalle difficoltà iniziali fino alla fondazione della Chiesa Universale del Regno di Dio e alla costruzione di un importante impero mediatico. Il 10 luglio arriverà invece Costa Concordia: incubo in mare. Attraverso testimonianze dirette e filmati inediti, il documentario ricostruisce il naufragio del 2012 che costò la vita a 32 persone e che segnò profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Particolarmente intensa la giornata del 17 luglio. Debutterà 23.000 vite, film ispirato alla storia reale dell’organizzazione Jugend Rettet. Il racconto segue un gruppo di giovani che, senza esperienza nel soccorso marittimo, riesce a salvare oltre 23.000 migranti nel Mediterraneo, confrontandosi poi con interrogativi legali e morali estremamente complessi. Nello stesso giorno arriveranno anche Desire, dramma incentrato sulla vita di una brillante avvocata travolta da una relazione extraconiugale dalle conseguenze devastanti, e Heartstopper Forever, film speciale che riporta al centro della scena per un’ultima volta Nick e Charlie, alle prese con le difficoltà di una relazione a distanza e con le sfide dell’età adulta.

Il 24 luglio spazio a due nuove produzioni molto diverse tra loro. Los Creyentes – Oltre la verità è un thriller psicologico che ruota attorno a una morte sospetta e a un padre ossessionato dalle teorie del complotto, mentre 72 HOURS punta sulla commedia raccontando la disavventura di un dirigente quarantenne coinvolto per errore in un addio al celibato decisamente fuori controllo. A chiudere il calendario sarà The Last House, disponibile dal 7 agosto. Il thriller racconta la lotta per la sopravvivenza di una famiglia improvvisamente intrappolata nella propria abitazione, costretta a fare i conti con una misteriosa minaccia esterna.

Potrebbe interessarti anche