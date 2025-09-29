Novità Film Netflix ottobre 2025: il preside Steve di Cillian Murphy e il nuovo capolavoro di Kathryn Bigelow
I film da non perdere in uscita su Netflix a ottobre 2025: un affollamento di grandi storie e premi Oscar
Su Netflix, a ottobre 2025, arrivano grandi film di ogni genere per accontentare tutti i gusti. Dal dramma alla commedia, passando per thriller mozzafiato, e con un grande affollamento, tra registi e attori, di premi Oscar. Scopriamo cosa offre la piattaforma della enne rossa agli abbonati di 190 paesi.
Netflix, i migliori film in uscita a settembre 2025
Il mese inizia subito con Steve, il film con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy che arriva in piattaforma il 3 ottobre. La storia si concentra su una giornata cruciale nella vita del preside Steve e degli studenti di una scuola riformata al limite della chiusura, in una società che li ha completamente trascurati. Ambientato negli anni’90 il film, tratto dal best seller "Shy", vede il premio Oscar Cillian Murphy in lotta per salvare la sua scuola, un adolescente problematico e la sua salute mentale.
Il 10 ottobre esce La donna della Cabina numero 10 con Keira Knightley. E’ la storia di una giornalista che si ritrova coinvolta in un caso di omicidio mentre è in vacanza su una nave da crociera di lusso. Un giallo da risolvere, tra rischi e tensione per la protagonista Lo Blackwood. Un thriller mozzafiato in un’ambientazione suggestiva, tutto da scoprire.
Il 18 ottobre arriva in piattaforma Don’t Say a Word, il classico del 2001, che vede protagonisti Michael Douglas e Brittany Murphy. Lui è uno psichiatra newyorkese che cerca di convincere una paziente catatonica e violenta a parlare per rivelargli dove sia nascosta la refurtiva di un clamoroso colpo in una banca. Ma è solo l’inizio di una storia ad altissima tensione che vi terrà incolllati allo schermo.
Ma il titolo più atteso del mese di ottobre 2025 tra i film di Netflix, è sicuramente quello che arriva in piattaforma il 24 ottobre. Segnatevi questa data, perchè da quel giorno potrete vedere A House of Dynamite. Presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, questo titolo è un altro potente lavoro della regista premio Oscar Kathryn Bigelow. Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati
Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.
