Sensuale, travolgente, bellissima: Ilenia Pastorelli affronta su Netflix la rivoluzione digitale Ecco un film ad alto tasso di tecnologia ambientato in un prossimo futuro, dove anche i sentimenti finiscono per dipendere da un algoritmo: trama e cast.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tra le ultime proposte del colosso dello streaming Netflix troviamo il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare, una commedia intelligente e pungente del 2021 diretta da Pif con Ilenia Pastorelli tra i protagonisti. Dietro la leggerezza di gag e situazioni paradossali, il film nasconde una riflessione profonda e molto attuale: quanto la tecnologia e l’intelligenza artificiale stiano già condizionando la vita quotidiana e come, in un futuro non troppo lontano, potrebbero arrivare a controllarla del tutto. Il risultato è una satira sociale che diverte ma che, allo stesso tempo, mette lo spettatore davanti a domande scomode: ecco allora tutto quello che c’è da sapere sul film e dove vederlo in streaming.

Il lato oscuro della tecnologia in un film su Netflix

Nel film E noi come stronzi rimanemmo a guardare, il protagonista, Arturo, è un manager di successo che si ritrova improvvisamente disoccupato non per colpa di un errore umano, ma perché un algoritmo creato proprio da lui stabilisce che il suo lavoro non è più necessario. Costretto a reinventarsi, Arturo si ritrova a lavorare come rider per un’app di consegne, entrando così in un meccanismo spietato che mette in luce la precarietà del lavoro moderno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questo nuovo mondo dominato dalle piattaforme digitali, l’uomo conosce Stella, un ologramma creato per intrattenere e ‘tenere compagnia’. Arturo finisce per innamorarsene, dimostrando quanto sottile possa diventare il confine tra reale e virtuale, tra sentimenti autentici e relazioni programmate da un software. Il film, con ironia e una buona dose di amarezza, mette in scena il lato oscuro della rivoluzione digitale: un mondo in cui efficienza e profitto prevalgono sull’umanità, e in cui le persone rischiano di ridursi a semplici ingranaggi in un sistema governato da algoritmi.

E noi come stronzi rimanemmo a guardare, cast e dove vederlo

Nel cast di questa imperdibile commedia troviamo Fabio De Luigi nei panni del protagonista Arturo, mentre Ilenia Pastorelli interpreta Stella, l’ologramma che porta il protagonista a interrogarsi sul senso stesso dell’amore e delle relazioni. Al loro fianco compaiono anche Pif, che oltre a dirigere interpreta un piccolo ruolo, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Eamon Farren, Maurizio Lombardi, Orazio Stracuzzi e molti altri interpreti.

Il titolo del film riprende volutamente una frase provocatoria che riassume bene il messaggio dell’intera pellicola: restare passivi di fronte al dominio della tecnologia significa rischiare di perdere la nostra umanità. E noi come stronzi rimanemmo a guardare è quindi una commedia, ma anche un campanello d’allarme per riflettere sul nostro futuro. E per chi volesse riscoprirlo o vederlo per la prima volta, il film è attualmente disponibile in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche