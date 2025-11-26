Film Netflix, le uscite di dicembre 2025: dalle commedie natalizie al ritorno di George Clooney Ecco tutti i dettagli sulle nuove uscite cinematografiche che faranno capo alla piattaforma più seguita del web, scopri come Netflix ha organizzato il suo Natale.

Il dicembre di Netflix 2025 si prepara a portare sul piccolo schermo storie molto diverse tra loro, con commedie leggere, drammi familiari, fantascienza e misteri che rendono il catalogo particolarmente ricco e vario. È il tipo di mese in cui si può scegliere in base all’umore, senza rischiare di restare a corto di opzioni.

Netflix, i migliori film in uscita a dicembre 2025

Tra i titoli più attesi c’è Troll 2, un film fantasy avventuroso in cui un nuovo troll minaccia la Norvegia e un gruppo di eroi si ritrova a fronteggiare una missione difficile per salvare la propria terra. Chi ama le storie con creature gigantesche e paesaggi mozzafiato probabilmente partirà da qui, con un mix di adrenalina e mitologia. Subito dopo arriva My Secret Santa, una commedia natalizia che segue la storia di una madre single che, in un momento di difficoltà, decide di travestirsi da Babbo Natale in una località sciistica. Tra equivoci, imprevisti e un inaspettato interesse sentimentale, impossibile perdersi questo film perfetto per una serata leggera e piena di atmosfera natalizia.

Il 5 dicembre uscirà Jay Kelly, un film più introspettivo che racconta il percorso di un attore di successo (interpretato da George Clooney) alle prese con il proprio passato e con un bilancio emotivo che torna a bussare. È un titolo che punta tutto sull’umanità dei suoi personaggi, sulle zone d’ombra e su quel bisogno di capire davvero cosa resta dopo una vita vissuta sempre sotto i riflettori. Sempre il 5 dicembre debutta Love and Wine, una commedia romantica basata su una bugia affettuosa che però sfugge di mano, quando un giovane privilegiato finge di provenire da un ambiente più umile per conquistare una studentessa di medicina. Ne viene fuori una storia leggera, fatta di imbarazzi, scoperte e imprevisti, ma assolutamente spassoso.

Per chi cerca qualcosa di decisamente più intenso, il 19 dicembre arriva The Great Flood, un film di fantascienza ambientato nell’ultimo giorno della Terra, dove un gruppo di persone lotta per sopravvivere all’interno di un condominio travolto dall’acqua. A chiudere il mese ci pensa Goodbye June, in uscita il 24 dicembre, una storia familiare ambientata poco prima di Natale. Il peggioramento della salute della madre costringe quattro fratelli e il loro padre ad affrontare vecchie ferite e dinamiche mai del tutto superate. Dicembre su Netflix offre un ventaglio di film molto diversi tra loro, ideale per chi vuole scegliere serata per serata cosa guardare senza mai annoiarsi.

