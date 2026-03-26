Film Netflix, le uscite di aprile 2026: dal nuovo reality con incontri di boxe tra VIP, a un'esilarante commedia canina Tra commedie umane, rivalità leggendarie e sfide estreme, aprile si presenta come un viaggio tra generi e sensibilità diverse nella piattaforma streaming più amata di sempre.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Aprile 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, con un catalogo cinematografico capace di attraversare generi molto diversi tra loro e di intercettare gusti differenti. Dalla commedia brillante ai documentari musicali, passando per thriller ad alta tensione e survival movie, la piattaforma propone storie che uniscono intrattenimento e riflessione. Un mosaico di racconti che promette di rendere le serate primaverili intense, coinvolgenti e ricche di sorprese.

Le novità Netflix di aprile 2026: da Mangia prega abbaia ad APEX

Ad aprire il mese, il 1° aprile, è Mangia prega abbaia, una commedia ambientata sulle montagne tirolesi che racconta la storia di cinque padroni di cani eccentrici decisi a partecipare a un corso intensivo guidato dal carismatico addestratore Nodon. Quello che dovrebbe essere un percorso per educare gli animali si trasforma presto in un’analisi ironica delle fragilità umane. Il 7 aprile arriva Untold: I re degli scacchi, documentario che ripercorre la rivalità tra Magnus Carlsen e Hans Niemann, esplorando la controversa sfida alla Sinquefield Cup del 2022 e le successive accuse di presunti imbrogli. Il film segue il tentativo di Niemann di riabilitare il proprio nome e tornare ai vertici, mettendo in luce la pressione mediatica e psicologica che può travolgere anche uno sport apparentemente silenzioso come gli scacchi. Con Thrash (10 aprile) il tono cambia radicalmente: un uragano di categoria 5 devasta una cittadina costiera e, tra le acque in tempesta, si aggirano squali affamati. Il film unisce disaster movie e survival thriller, costruendo una corsa contro il tempo tra caos, paura e istinto di sopravvivenza.

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Il 13 aprile debutta Noah Kahan: Out of Body, documentario che segue il musicista dopo il successo di Stick Season, tra tournée sold out e ritorno alle radici nel Vermont. Un racconto intimo sulla creatività e sulla ricerca di equilibrio. Il 22 aprile è la volta di Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool, che mette in luce un momento cruciale della carriera della cantante, dimostrando come autenticità e determinazione possano ridefinire il country contemporaneo.

Il 17 aprile arriva Roommates, commedia sulle tensioni tra coinquiline che trasforma un’amicizia universitaria in una sottile guerra passivo-aggressiva. Il 24 aprile è il turno di APEX, survival ambientato nella natura selvaggia australiana, dove una donna distrutta dal dolore si ritrova coinvolta in un gioco mortale con un predatore spietato. Il 26 aprile Netflix propone l’evento live Supernova Strikers: Genesis, tra incontri di boxe e performance musicali davanti a migliaia di spettatori. Chiude il mese, il 29 aprile, Il caffè della pazza gioia, storia di rinascita che segue Agneta in un cambiamento radicale tra Svezia e Francia, in un’amicizia inattesa capace di trasformare ogni certezza.

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