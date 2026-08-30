Monica Bellucci inquieta e frustrata, Valeria Golino messa a dura prova e Alessandro Borghi rischia grosso: i film in uscita a settembre 2026 al cinema Da Borghi a Bellucci, passando per Brad Pitt e Jason Statham: tutti i titoli e i protagonisti italiani e internazionali da vedere in sala a settembre 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Possiamo dirlo? Sì, lo diciamo. Le vacanze sono finite quasi per tutti, l’estate è agli sgoccioli (o forse, è ancora presto per dirlo?) ma una cosa resiste ancora, anche a settembre: andare al cinema. Con l’arrivo dell’autunno, le sale si riempiono di nuovo, e in questo mese, ci sono davvero tanti titoli interessanti che non possono passare inosservati, grazie anche alla presenza di attori come Monica Bellucci, Valeria Golino e Alessandro Borghi (per citare quelli italiani). Dunque, appassionati di commedie, fantascienza, horror, thriller… preparatevi perché vi forniremo una panoramica completa di tutte le uscite di settembre. Siete pronti? Benissimo, allora proseguite la lettura per conoscere tutti i dettagli.

Un Settembre ricchissimo di novità al cinema: le uscite internazionali di settembre 2026

Si parte già dai primi giorni di settembre, quindi non bisogna aspettare molto. Tra le uscite internazionali, c’è attesa per la versione estesa di Avengers: Endgame, Coyote Vs. Acme, The Invite e tanti altri. Ecco tutte le uscite:

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Animazione e Famiglia

Paw Patrol: Missione Dinosauri (Dal 9 settembre 2026)

Partiamo subito con i film d’animazione e con i titoli adatti per tutta la famiglia. Paw Patrol rientra a pieno in questa categoria. Terzo capitolo cinematografico del franchise Nickelodeon, il film vede Ryder e la sua squadra di cuccioli naufragare su un’isola tropicale remota e abitata da dinosauri, dove incontrano Rex, un cucciolo rimasto bloccato lì da anni. La tranquillità dell’isola viene però minacciata dal ritorno del villain Humdinger, che con le sue attività minerarie sconsiderate rischia di risvegliare un gigantesco vulcano inattivo da secoli. Le voci originali includono McKenna Grace, Terry Crews, Fortune Feimster e Jameela Jamil. Il film include anche nuove canzoni dei Backstreet Boys ed è distribuito da Eagle Pictures.

Coyote Vs. Acme (Dal 2 settembre 2026)

Questo film è diventato un vero e proprio caso cinematografico. Prodotto da Warner Bros. e poi cancellato per ragioni fiscali nel 2023, il film è stato letteralmente salvato dalla mobilitazione di fan e maestranze, acquistato infine dall’indipendente Ketchup Entertainment per circa 50 milioni di dollari. Diretto da Dave Green e basato sull’omonimo articolo satirico di Ian Frazier pubblicato sul New Yorker nel 1990, la pellicola è in tecnica mista (live action e animazione) e racconta cosa succede quando Willy il Coyote decide di fare causa all’Acme Corporation per tutti i danni subiti dai loro prodotti difettosi nel tentativo di catturare Beep Beep. Il cast include Will Forte (l’avvocato Kevin Avery), John Cena (Buddy Crane, l’avvocato dell’Acme), Lana Condor, Tone Bell e Luis Guzmán. La sceneggiatura porta anche la firma di James Gunn ed è distribuito da Lucky Red.

Sunny Dancer (Dal 2 settembre 2026)

Tra le uscite c’è anche Sunny Dancer, e la protagonista è Bella Ramsay nei panni di Ivy, una diciassettenne in remissione dal cancro che viene mandata dai genitori in un campo estivo per ragazzi sopravvissuti alla malattia. Tra fughe notturne, prime storie d’amore e amicizie improbabili, quello che lei chiama con sarcasmo "Chemo Camp" si trasformerà nell’estate più importante della sua vita. Nel cast anche James Norton, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning e Ruby Stokes. Distribuito da 01 Distribution.

Fantasy e Commedia

Amori e Incantesimi 2 (Practical Magic 2) (Dal 10 settembre 2026)

A quasi trent’anni dal film originale del 1998, la famiglia Owens torna sul grande schermo. Il sequel è diretto da Susanne Bier ed è liberamente ispirato a The Book of Magic, quarto romanzo della saga di Alice Hoffman. Le sorelle Sally e Gillian devono affrontare una nuova minaccia magica che mette a rischio l’intera stirpe degli Owens, ancora perseguitata dalla maledizione che condanna a morte prematura ogni uomo di cui si innamorano. Sandra Bullock e Nicole Kidman riprendono i loro ruoli, affiancate dal ritorno di Dianne Wiest e Stockard Channing e dalle new entry Joey King, Lee Pace, Maisie Williams e Xolo Maridueña. Distribuito da Warner Bros. Italia.

The Invite – Il Piacere è Tutto Nostro (Dal 16 settembre 2026)

Il film è un reboot americano della commedia spagnola Sentimental di Cesc Gay, già adattata in Italia con Vicini di casa (2021). Joe (Seth Rogen) è un musicista che ha rinunciato ai suoi sogni per insegnare jazz in conservatorio; sua moglie Angela (Olivia Wilde) vive un matrimonio logorato dalla routine. Una cena con i vicini di casa Hawk (Edward Norton) e Piña (Penélope Cruz), una coppia senza freni dal tenore di vita anticonvenzionale, cambierà tutto. La pellicola fa riflettere sulla vita di coppia, ma con ironia e umorismo. Prodotta e distribuita da A24, distribuita in Italia da I Wonder Pictures.

Come Rapinare Una Banca (Dal 3 settembre 2026)

Spazio anche alla commedia d’azione con Come Rapinare Una Banca, diretta da David Leitch. Una banda di rapinatori che trasforma i propri colpi in spettacoli virali sui social media si ritrova nel mirino di un agente dell’FBI e di una brillante hacker. Con Nicholas Hoult nel ruolo del protagonista Ryan, affiancato da Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Pete Davidson e John C. Reilly. Distribuito da Eagle Pictures.

Horror e thriller

Resident Evil (Reboot, dal 17 settembre 2026))

Dopo i sei film con Milla Jovovich, il franchise ispirato ai videogiochi Capcom, riparte da zero con la regia di Zach Cregger. Questa nuova versione si colloca narrativamente nell’universo di Resident Evil 2, ma racconta una storia originale che segue Bryan, un giovane corriere medico intrappolato nel caos quando un misterioso contagio trasforma la periferia di Raccoon City in un inferno di creature mutanti. Il cast include Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walker Hauser e Johnno Wilson.

Mutiny ( Dal 10 settembre 2026)

Jason Statham arriva nelle sale con un action thriller diretto da Jean-François Richet. L’attore veste i panni di Cole Reed, ex soldato delle forze speciali incastrato per un omicidio che non ha commesso. Per dimostrare la propria innocenza, si infiltra clandestinamente su una nave mercantile dove si nascondono i veri assassini, finendo coinvolto in una rete di traffici illeciti e connivenze al più alto livello. Nel cast anche Annabelle Wallis, Roland Møller e Adrian Lester.

Heart of th Beast – Nel Profondo Selvaggio (Dal 24 settembre 2026)

Brad Pitt torna sul grande schermo in un survival thriller diretto da David Ayer, che riunisce i due a distanza di dodici anni dal set di Fury. Il protagonista James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali, sopravvive a un incidente aereo e si ritrova disperso nelle terre più remote dell’Alaska, con il solo compagno di viaggio Odino, il suo fedele cane militare. Tra freddo estremo, predatori e condizioni disumane, la sopravvivenza dipende dal legame tra uomo e animale. Nel cast anche J.K. Simmons e Anna Lambe. Distribuito da Eagle Pictures.

Avventura

Avengers: Endgame Extra (Dal 24 settembre 2026)

In Italia la riedizione di Avengers: Endgame (2019) arriva con il titolo Avengers: Endgame Extra, quattro minuti in più rispetto alla versione originale, con contenuti inediti collegati direttamente ad Avengers: Doomsday (atteso in Italia il 16 dicembre 2026). La nuova edizione include immagini esclusive del prossimo capitolo MCU, disponibili in anteprima nelle sale IMAX e Infinity Vision. Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, prodotto da Kevin Feige. Le prevendite aprono il 1° settembre.

Film Italiani: le uscite nelle sale di settembre 2026

Commedia

Il Malloppo (Dal 3 settembre 2026)

Anche Diego Abatantuono torna al cinema, grazie a Volfango De Biasi, che dirige questa commedia crime. Michele Ragusa (Mago Forest) è un investigatore privato squattrinato, più abituato a casi di corna e gattini smarriti che a veri crimini. Quando il mistero di un bottino di lingotti d’oro scomparso negli anni Ottanta riporta a galla il passato criminale del suo amico Diego Viani (Diego Abatantuono), ex rapinatore oggi gestore di un’osteria a Ferrara, i due si ritrovano coinvolti in un’indagine piena di equivoci. Nel cast anche l’attore e comico Max Angioni, con Antonio Catania, Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Paola Sambo e Bebo Storti. Distribuito da Vision Distribution.

Dov’è la Fiesta? (Dal 17 settembre 2026)

Niccolò Gentili, per questo film, si è ispirato a una storia vera: il furto della sua stessa automobile, avvenuto tre giorni dopo la fine delle riprese. Leo (Francesco Carril) e Irene (Linda Caridi) stanno insieme da tre mesi senza aver ancora messo un nome alla loro relazione. La notte di Capodanno sembrava quella giusta per chiarirsi, ma il furto della Ford Fiesta di Leo sotto casa di lei li catapulta in una settimana convulsa tra commissariati, assicurazioni, uffici burocratici e scartoffie, trasformando la ricerca dell’auto nel pretesto per trovare qualcosa di più importante. Prodotta da Elsinore Film, The Apartment e Vision Distribution

Dramma

Ketticé (Dal 3 settembre 2026)

Qui, un duo formidabile: Giovanni Tortorici dirige, Luca Guadagnino produce. Ketticé vanta la presenza sì, di un cast eccezionale, ma soprattutto di Monica Bellucci. Ambientato nella Palermo del 2012, il film segue Giulio (Salvatore Gallina), un sedicenne insoddisfatto che trascina le giornate tra scuola, motorini e un senso di vuoto che non sa darsi spiegare. L’incontro con Ketty (Rachele Testagrossa), coetanea dal carattere deciso, rompe la monotonia e diventa un rifugio condiviso lontano dagli adulti. Monica Bellucci interpreta la madre di Giulio, Vittoria, una donna in crisi che ha perso il filo con la sua femminilità e con suo figlio. Inoltre, al Festival di Locarno 2026 (sezione Concorso Internazionale), la Bellucci ha vinto il Pardo per la Miglior Interpretazione. Distribuito da PiperFilm.

Serpenti (Dal 10 settembre 2026)

Si tratta di un dramma tragicomico di Roberto De Paolis, presentato nella sezione Venezia Spotlight alla Mostra del Cinema 2026. Paolo Marra (Leonardo Lidi) ha ucciso sua moglie e, divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi. Ma quello che dovrebbe essere un gesto semplice diventa un calvario kafkiano: nessuno lo prende sul serio. Ha confessato un omicidio, vuole essere arrestato, ma non riesce in alcun modo a farsi prendere. Un film sul grottesco dell’apparato statale e sul desiderio impossibile di redenzione. Il cast è di lusso: Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Distribuito da Be Water Film ed Europictures.

I Figli della Scimmia (Dal 17 settembre 2026)

Questo film di Tommaso Landucci è in Concorso nella Sezione Orizzonti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2026. Il titolo si ispira alla fiaba di Esopo in cui una scimmia ama solo uno dei due cuccioli, trascurando l’altro. Qui, però, la storia è quella di un padre costretto a dividersi tra il figlio reale e quello ideale: il racconto di un conflitto intimo tra generosità ed egoismo, amore e desiderio, accettazione e rimpianto. Con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Luigi Diberti e Lidiya Liberman. Distribuito da Medusa.

Nessun Dolore (Dal 24 settembre 2026)

Nuovo film di Gianni Amelio, presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 nella sezione Venice Open. Davide (e anche qui troviamo Alessandro Borghi) è un trentenne che vende libri usati in una piazza di Roma, conducendo una vita solitaria ma tranquilla. La sua esistenza viene sconvolta quando un bambino nordafricano gli viene affidato per strada. In seguito a un drammatico incidente, incontra Aminah, una giovane algerina incinta appena sbarcata in Italia. Inizia così un percorso di solidarietà che finirà per travolgerlo, portandolo davanti alla giustizia. Nel cast: Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Distribuito da 01 Distribution.

Una Storia (Dal 24 settembre 2026)

Altra uscita italiana del 24 settembre è Una storia, esordio alla regia di Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Erika e Mauro vivono in provincia una vita apparentemente stabile. Quando la figlia Irene parte per studiare lontano, però, l’equilibrio familiare si rompe. Erika, abituata a costruire la propria identità attorno alla cura degli altri, si ritrova senza punti di riferimento; Mauro deve invece confrontarsi con una fragilità emotiva rimasta per anni nascosta. Il film offre uno sguardo sulla crisi di una coppia non attraverso un evento spettacolare, ma attraverso il vuoto lasciato dalla trasformazione della famiglia e dalla necessità di reinventarsi.

Normal (Dal 17 settembre 2026)

Questo, invece, è un action thriller con Bob Odenkirk nei panni di uno sceriffo di una piccola città apparentemente tranquilla che, nel corso di un’indagine su una serie di eventi sospetti, scopre una vasta cospirazione criminale nascosta dietro la facciata della normalità. Nel cast anche Lena Headey e Henry Winkler.

The Eco Chamber (Dal 10 settembre 2026)

Presentato in Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, The Echo Chamber è diretto dall’italo-americano Andrea Pallaoro e vede protagonisti Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Leo (Marinelli) è un affermato produttore musicale alle prese con una dipendenza, Anne (Vikander) la fisioterapista con cui instaura una relazione tormentata. A fare da fil rouge è la voce misteriosa di Ava (Sarandon), che attraversa il tempo riportando alla luce verità sepolte.

Gli altri film in uscita a settembre 2026

Per chi vuole tenere d’occhio l’intero calendario, di seguito tutti gli altri titoli in uscita nel mese, con le rispettive date:

Train to Busan (riedizione) – 2 settembre

(riedizione) – 2 settembre Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris – 2 settembre

– 2 settembre Silent Friend – 3 settembre

– 3 settembre Fammi il Piacere – 3 settembre

– 3 settembre The Mortuary Assistant – Anatomia di un incubo – 3 settembre

– 3 settembre Ferrari 250 GTO – L’auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello – 7 settembre

– 7 settembre Bad Apples – 10 settembre

– 10 settembre Oasis: Don’t Look Back In Anger (documentario sulla reunion di Liam e Noel Gallagher) – 10 settembre

(documentario sulla reunion di Liam e Noel Gallagher) – 10 settembre Auber 89 – 10 settembre

– 10 settembre Spezie e Bugie – La piccola cucina di Mehdi – 10 settembre

– 10 settembre Un Giorno Senza Donne – 10 settembre

– 10 settembre Un Mondo Meraviglioso – 10 settembre

– 10 settembre M – Il Mostro di Düsseldorf – 14 settembre

– 14 settembre With Hasan in Gaza (documentario) – 14 settembre

(documentario) – 14 settembre Assassination Classroom – L’Ora di Tutti Noi – 14 settembre

– 14 settembre Per Silenzio e Vento (documentario) – 21 settembre

(documentario) – 21 settembre Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata (film concerto, dal concerto del 4 luglio 2026) – 22 settembre

(film concerto, dal concerto del 4 luglio 2026) – 22 settembre Garance – 23 settembre

– 23 settembre Ragione e Sentimenti – 23 settembre

– 23 settembre L’Isola dei Ricordi – 24 settembre

– 24 settembre Santiago – Un Cammino Per Ricominciare – 24 settembre

– 24 settembre Maigret, L’Amore e la Morte – 24 settembre

– 24 settembre Ritorno a Buenos Aires – 17 settembre

– 17 settembre Il Dottor Stranamore, Ovvero: Come Imparai a Non Preoccuparmi e ad Amare la Bomba (riedizione classico Kubrick) – 28 settembre

(riedizione classico Kubrick) – 28 settembre Verity (tratto dal romanzo di Colleen Hoover, con Anne Hathaway e Josh Hartnett) – 30 settembre

(tratto dal romanzo di Colleen Hoover, con Anne Hathaway e Josh Hartnett) – 30 settembre Digger – 30 settembre

– 30 settembre Her Private Hell (di Nicolas Winding Refn) – 30 settembre

(di Nicolas Winding Refn) – 30 settembre Calle Malaga – 30 settembre

– 30 settembre Kraken – 30 settembre

– 30 settembre Linkin Park – Unshatter – 30 settembre

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