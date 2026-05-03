Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026 Grandi novità al cinema nel mese di maggio tra drammi, commedie e horror, ma a colpire sono i cast pazzeschi: da Lino Guanciale a Cesare Bocci e Anne Hathaway

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Comincia un nuovo mese di grandi uscite al cinema: a maggio 2026 infatti sono attesi molti film interessanti, tra cui diverse pellicole italiane con un cast davvero importante, come L’amore sta bene su tutto, A pranzo la domenica e Innamorarsi e altre pessime idee. Ma non solo, perché anche il cinema internazionale è pronto a regalare vere e intense emozioni con film di vario genere, tra cui spiccano Mother Mary, In the Grey, Mortal Kombat II e Star Wars – The Mandalorian and Grogu. Ecco tutti i film più attesi in uscita al cinema nel mese di maggio 2026.

I film più attesi in uscita al cinema di maggio 2026: il cinema internazionale con cast da capogiro

Partiamo da Pecore sotto copertura, il film con Hugh Jackman in uscita al cinema il prossimo 7 maggio. Il film, che vede tra le voci dei doppiatori italiani anche Ciro Priello dei The Jackal, è un mix tra un mystery inglese alla Agatha Christie e un film per famiglie con animali alla Babe – Maialino coraggioso. Jackman interpreta George, un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Poi accade qualcosa di imprevedibile nella fattoria, un misterioso incidente, e le pecore decidono di diventare delle vere detective e risolvere il caso. Nel cast del film, oltre a Hugh Jackman, non manca Emma Thompson, altro ottimo motivo per correre al cinema!

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Dal 6 maggio 2026, invece, arriva nelle sale italiane Mortal Kombat II, attesissimo sequel del reboot uscito nel 2021 anch’esso ispirato all’omonima serie di videogiochi. In questa nuova avventura i campioni di Earthrealm, affiancati da Johnny Cage (interpretato da Karl Urban), sono costretti a scontrarsi tra di loro mentre cercano di opporsi al dominio di Shao Kahn. L’ascesa al potere di quest’ultimo, infatti, mette in pericolo la sopravvivenza stessa di Earthrealm e di tutti coloro che lo difendono.

A metà maggio, più precisamente dal 14 del mese, è la volta di un altro film molto atteso dal grande pubblico. Stiamo parlando di In the Grey, che è diretto da Guy Ritchie e presenta un cast d’eccezione composto da Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza Gonzalez, i quali hanno già collaborato con il regista in passato. Con loro anche Rosamund Pike e Carlos Bardem, fratello maggiore dell’attore Javier Bardem. La pellicola segue la storia di una squadra segreta di agenti speciali che deve recuperare una fortuna da un miliardo di dollari. Un imprevisto però cambia il piano iniziale e la missione si trasforma in una corsa senza regole.

Arriva in Italia anche Mother Mary, in uscita il 14 maggio 2026 nelle sale e con Anne Hathaway protagonista. Il film drammatico di David Lowery vede al centro della storia una popstar acclamata in tutto il mondo che ormai non calca un palcoscenico da oltre dieci anni. Ora vuole tornare a esibirsi in tour e per farlo si rivolge a Sam, che un tempo era la sua migliore amica e la sua costumista di fiducia. La star, in piena crisi emotiva, ha bisogno di lei per gli abiti, ma il loro rapporto si è interrotto così bruscamente che Sam è interdetta e ancora ferita. Riusciranno le due donne a superare il passato?

E poi, dal 20 maggio, approda al cinema uno dei film più attesi dell’anno: Star Wars – The Mandalorian and Grogu, per la regia di Jon Favreau e con un cast che comprende volti noti al grande pubblico, tra cui Pedro Pascal. Nella storia l’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. La Nuova Repubblica chiede l’aiuto del cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto finora l’Alleanza Ribelle.

Dopo La stanza accanto, il regista premio Oscar Pedro Almodóvar torna in Spagna per raccontare un dramma sull’elaborazione del lutto in Amarga Navidad, in sala dal 21 maggio 2026. La pellicola racconta la storia di Elsa, una direttrice pubblicitaria che si immerge nel lavoro perché incapace di affrontare il dramma della morte della madre sotto le feste di Natale. Un attacco di panico però la costringe a fermarsi e lei sceglie di partire per Lanzarote, dove incontra il regista e sceneggiatore Raúl Durán, con l’amica Patricia, lasciando a Madrid il compagno. Nel cast, lo ricordiamo, sono presenti Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Bárbara Lennie, Vicky Luengo e Leonardo Sbaraglia, tra gli altri.

Gli horror al cinema a maggio 2026

Non solo azione, dramma e guerre stellari, ma anche film horror, tra cui ne spiccano 2 film in particolare. Stiamo parlando di Obsession, del regista Curry Barker e con Michael Johnston (II) nel cast, e di Passenger, diretto da André Øvredal e con Melissa Leo protagonista. Il primo film ruota attorno alla realizzazione di un desiderio: un ragazzo romantico esprime ciò che vuole – il cuore della ragazza di cui è perdutamente innamorato – e spezza il bastoncino del desiderio per ottenerlo. Quando tutto sembra funzionare però, si rende conto che c’è qualcosa di sinistro in tutta la faccenda.

Il secondo film – Passenger – vede protagonista una coppia giovane che viene coinvolta in un raccapricciante incidente sull’autostrada. Dopo l’accaduto, i due innamorati ripartono in macchina, ma non sanno di non essere soli. Con loro c’è una presenza demoniaca silenziosa che non si fermerà finché non li avrà presi entrambi. Ed ecco che comincia il vero incubo.

Non mancano i film d’animazione

Dopo i due horror che si preannunciano molto interessanti, arriviamo al film d’animazione Hopper – Il segreto della marmotta, in uscita nelle sale italiane dal 14 maggio 2026. Il film racconta l’avventura del giovane esploratore Hopper insieme ai suoi amici Meg, una puzzola che sa usare benissimo le arti marziali, e Abe, una tartaruga sarcastica e poco rassicurante. Il destino di Hopper però cambia quando incontra Gina, una sconosciuta che si rivela essere sua sorella. E così, per la prima volta nella sua vita, Hopper scopre di non essere l’unico della sua specie e decide di accompagnare Gina in una missione pericolosa. Il gruppo, infatti, deve trovare l’unico potere capace di salvarli da una minaccia spaventosa.

I film italiani al cinema da maggio 2026: Lino Guanciale e Cesare Bocci si sfideranno al box office

Oltre al cinema internazionale, non mancano nuovi film italiani – sono tantissimi! – da vedere assolutamente sul grande schermo. Partiamo con Illusione di Francesca Archibugi e con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Vittoria Puccini, in arrivo nelle sale il prossimo 7 maggio. Il film drammatico è ambientato a Perugia e ruota attorno a Rosa Lazar, una 15enne moldava che viene ritrovata in un fosso con addosso un completo d’alta moda. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro fa capire che la ragazza è ancora viva. A occuparsi di lei da ora in poi saranno la sostituta procuratrice e uno psicologo, ma non sarà facile scoprire la verità: Rosa non ricorda nulla delle violenze subite. Secondo la sostituta procuratrice, però, potrebbe essere lei la chiave per un’indagine internazionale.

Sempre il 7 maggio 2026, Silvio Orlando torna al cinema con Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro, insieme a due colleghe che ormai sanno bene come muoversi sul grande schermo: Barbara Ronchi e Valentina Bellè. La storia è incentrata su una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per otto mesi l’anno, che lavora per un futuro migliore. Quando Maria raggiunge la base più isolata dell’Antartide, mette in crisi i progetti del suo mentore Fulvio Cadorna, a capo della missione. I due sono molto uniti e complici, ma i conflitti non tarderanno ad arrivare.

Tra le altre pellicole italiane in uscita il 7 maggio, c’è Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli. Questo film indipendente vede protagonisti Mirko Frezza e l’ex gieffino Ascanio Pacelli, affiancati da Andrea Roncato, tra gli altri. La storia segue l’amicizia del ricco borghese Tancredi (Ascanio Pacelli), che sta distruggendo la sua famiglia con il suo modo di vivere, e il povero Stefano (Mirko Frezza), che va avanti tra crisi d’astinenza e comunità di recupero. I due uomini hanno solo una cosa in comune: il golf. Magari un giorno riusciranno davvero a riscattarsi e cambiare vita – è il loro desiderio – anche grazie a questo sport, l’unico che riesce a farli tornare se stessi. Ricordiamo che Il tempo è ancora nostro è il primo film italiano sul golf.

Il 14 maggio 2026 invece approda nei cinema d’Italia A pranzo la domenica, con protagonisti Lorenza Indovina e Cesare Bocci. Non è una commedia, bensì un film drammatico diretto da Mariella Sellitti, dove Adele A., dopo la morte della madre, si trova a 55 anni senza lavoro, senza soldi e senza un ruolo sociale. Adele è quasi ‘invisibile’ agli occhi del mondo, anche i fratelli sembrano non conoscerla davvero quando condividono i pranzi della domenica. Ma lei non si arrende, anzi cerca di regalarsi un nuovo inizio, ricostruendo la sua vita da zero.

Le commedie italiane al cinema da maggio 2026: da Giampaolo Morelli a Lino Guanciale

Con un giorno di anticipo rispetto agli altri film italiani già segnalati, esce nelle sale L’amore sta bene su tutto, la cui uscita è fissata per il prossimo 6 maggio e la regia è a cura dell’attore Giampaolo Morelli (è il quinto film che dirige nella sua carriera). Per dare vita al progetto, il regista si è avvalso di un cast d’eccezione composto da Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Roberto Citran e Ilenia Pastorelli, tutti interpreti molto noti al grande pubblico. La trama si erge su tre storie che si intrecciano l’una con l’altra e che esplorano le diverse sfumature dell’amore.

La prima è quella di Vittoria, una politica importante che, solo per motivi di immagine, vuole offrire ospitalità a un bambino congolese, ma un errore burocratico la costringerà ad accogliere in casa un uomo adulto.

La seconda ha come protagonista Stefano Casati, autore cinico del bestseller "7 passi per lasciare il partner ed essere felici". L’uomo si innamora di Federica, una donna che è stata lasciata dal compagno proprio seguendo i suoi consigli.

La terza è incentrata su Milly e Frank, due cantanti ed ex coppia artistica e sentimentale che vengono inaspettatamente convocati per un’esibizione in Vaticano. Chissà che questo evento non li porti a riconsiderare il loro passato e a portare a galla sentimenti nuovi.

Un altro film particolarmente atteso nelle sale italiane è Innamorarsi e altre pessime idee, una commedia che vede al centro della scena una coppia inedita formata da 2 volti conosciuti, in particolare nel panorama televisivo: Lino Guanciale, attore di numerose fiction di successo, e Andrea Delogu, conduttrice tv ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. Con loro, nel cast della pellicola in arrivo il 28 maggio 2026, troviamo anche Claudio Colica, Barbara De Nuntis e Davide Devenuto. Innamorarsi e altre pessime idee segue la storia di Lino (Guanciale), un avvocato di successo che vede la sua vita andare in frantumi quando la moglie Grazia lo lascia per l’affascinante chef Paolo. Quindi il protagonista mette in atto un piano diabolico – dimostrare a Grazia che il suo nuovo compagno è un seduttore nato che potrebbe tradirla e e abbandonarla in qualsiasi momento – con l’aiuto di Sofia (Delogu). Quest’ultima è una donna che si trova in guai legali con l’ex fidanzato ed è pronta a tutto pur di uscirne, anche a sedurre Paolo. Così Lino le assicura che la difenderà gratuitamente in tribunale se riuscirà nella missione, ma l’imprevisto è dietro l’angolo…

Le altre novità da vedere in sala

Turner – L’accordatore (28 maggio), con Leo Woodall e la partecipazione di Dustin Hoffman;

(28 maggio), con Leo Woodall e la partecipazione di Dustin Hoffman; Quasi grazia (14 maggio), con Laura Morante;

Generazione fumetto di Omar Rashid (11 maggio), un documentario con Gabriele Mainetti, Pasquale Petrolo (Lillo) e Zerocalcare;

di Omar Rashid (11 maggio), un documentario con Gabriele Mainetti, Pasquale Petrolo (Lillo) e Zerocalcare; Io non ti lascio solo (21 maggio), con Valentina Cervi e Giorgio Pasotti;

(21 maggio), con Valentina Cervi e Giorgio Pasotti; Backrooms (27 maggio), film dello youtuber prodigio Kane Parsons;

(27 maggio), film dello youtuber prodigio Kane Parsons; King Marracash (25 maggio), un documentario di Pippo Mezzapesa sul celebre re del rap italiano;

(25 maggio), un documentario di Pippo Mezzapesa sul celebre re del rap italiano; Aldair – Cuore Giallorosso (21 maggio), un documentario con Claudio Amendola e Francesco Totti.

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