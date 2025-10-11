I film in onda in TV stasera, sabato 11 ottobre 2025: Claudio Bisio e Chiara Francini inviperiti, Gassmann in crisi I migliori film della serata di oggi: dall’animazione di L’era glaciale 3 su Italia 1 al dramma Uno di noi su Rete 4, fino al musical Joker: Folie à deux su Sky Cinema 2.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 30 i film in palinsesto sabato 11 ottobre 2025, con scelte per tutti i gusti: dall’animazione de L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri su Italia 1 al dramma familiare Uno di noi su Rete 4, fino al nuovo Joker: Folie à deux su Sky Cinema 2.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri illumina la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Ti vorrei come mia figlia (Thriller, 2024, 88’). Regia di Bruno Hernández. Con Stacy Haiduk, Emily Miceli, Kristi Murdock. Di cosa parla: Liza viene investita da un pirata della strada e finisce in coma. La figlia Jessica resta sola e vulnerabile, finché la ricca Eva si offre di prendersi cura di lei. Ben presto, però, nulla è come appare. Jessica dovrà ideare un piano per salvare se stessa e sua madre.

Rete 4 alle 21:35 manda in onda Uno di noi (Drammatico, 2020, 113’). Regia di Thomas Bezucha. Con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. La storia: dopo la morte del figlio, un ex sceriffo e la moglie lottano per proteggere il giovane nipote dalla violenta famiglia Weboy, pronti a tutto pur di non lasciarlo andare.

Italia 1 propone un doppio appuntamento. Alle 21:25 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (Animazione, 2009, 94’), diretto da Carlos Saldanha e Mike Thurmeier: il branco di Manny e Sid si ritrova in un mondo sotterraneo dominato dai dinosauri tra nuove amicizie e inseguimenti esilaranti. A seguire, alle 23:19, Aiuto, ho ristretto la prof! (Commedia, 2015, 90’), regia di Sven Unterwaldt Jr., con Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein e Justus von Dohnanyi. Trama: l’11enne Felix rimpicciolisce per errore la severa insegnante a 15 cm e, mentre cerca di rimediare, si ritrova a dover salvare la sua scuola dalla chiusura.

Guglielmo Tell e i grandi titoli del sabato: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 23:00 presenta Guglielmo Tell (Storico, 2024, 133’). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Di cosa parla: il cacciatore Tell decide di non piegarsi all’Impero austriaco e si ritrova al centro di una rivoluzione che segnerà il destino della sua nazione.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Joker: Folie à deux (Musicale, 2024, 138’). Regia di Todd Phillips. Con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener. Sinossi: rinchiuso ad Arkham in attesa di giudizio, Arthur Fleck affronta la sua doppia identità. Tra ossessioni, musica e un amore imprevisto, il confine tra realtà e fantasia diventa sempre più sottile.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Way down – Rapina alla banca di Spagna (Thriller, 2021, 118’), regia di Jaume Balagueró, con Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley. Di cosa parla: un prodigio dell’ingegneria e un mercante d’arte tentano il colpo del secolo sfruttando i 105 minuti della finale dei Mondiali. Alle 23:05 Ready player one (Fantascienza, 2017, 140’), regia di Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance. La storia: una caccia al tesoro nell’universo virtuale Oasis deciderà l’erede del suo creatore, tra citazioni pop e azione mozzafiato.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Maschi contro femmine (Commedia, 2010, 113’), regia di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Claudio Bisio, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini. Intrecci sentimentali e tradimenti nella Milano contemporanea tra equivoci e risate. Alle 23:10 Gli ultimi saranno ultimi (Drammatico, 2015, 103’), regia di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio. Una donna perde il lavoro e lotta per i propri diritti, trovando un’inaspettata solidarietà.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Cattiverie a domicilio (Commedia, 2023, 100’), regia di Thea Sharrock, con Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall. Di cosa parla: le misteriose lettere oscene che sconvolgono Littlehampton mettono due vicine l’una contro l’altra. Alle 22:45 Il tuo ex non muore mai (Azione, 2018, 116’), regia di Susanna Fogel, con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson. Due amiche finiscono in una spy-comedy internazionale quando l’ex di una di loro si rivela un agente segreto.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 The penitent (Drammatico, 2023, 120’), regia di Luca Barbareschi, con Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester. Uno psichiatra rifiuta di testimoniare a favore di un ex paziente responsabile di una strage, innescando conseguenze devastanti per carriera e vita privata. Alle 23:00 Bleed – Più forte del destino (Biografico, 2016, 117’), regia di Ben Younger, con Miles Teller, Aaron Eckhart. La storia vera del pugile Vinny Pazienza, capace di tornare sul ring dopo un terribile incidente.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Harry Potter e il Calice di Fuoco (Fantasy, 2005, 157’), regia di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Selezionato al Torneo Tremaghi, Harry affronta prove mortali mentre un’oscura minaccia torna a incombere sul mondo magico.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Destino fatale (Drammatico, 1999, 99’), regia di James Lapine, con Susan Sarandon, Stephen Dorff, Elisabeth Moss. Un rapinatore prende in ostaggio una donna infelice e tra i due nasce un legame che cambierà le loro vite. Alle 22:50 La verità, vi spiego, sull’amore (Commedia, 2017, 92’), regia di Max Croci, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio. Una madre single rialza la testa tra verità scomode, amicizie sincere e un babysitter fuori dal comune.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Naked singularity (Thriller, 2021, 93’), regia di Chase Palmer, con John Boyega, Olivia Cooke, Bill Skarsgård. Un giovane avvocato disilluso scivola in una rapina legata a un carico di eroina milionario. Alle 22:40 Domino (Thriller, 2019, 89’), regia di Brian De Palma, con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce. Dopo l’omicidio del partner, un agente danese scopre un intrigo che coinvolge ISIS e CIA in una pericolosa caccia all’uomo.

Al vertice della tensione e altri cult d’autore: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma Al vertice della tensione (Thriller, 2002, 132’). Regia di Phil Alden Robinson. Con Ben Affleck, Morgan Freeman, Liev Schreiber, James Cromwell, Bridget Moynahan. Di cosa parla: Jack Ryan affronta una crisi nucleare e un complotto internazionale che rischia di innescare il caos globale.

Cine34: alle 21:00 L’infermiera di notte (Commedia, 1979, 95’), regia di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Risate e malintesi in corsia nella tradizione della commedia sexy all’italiana. Alle 23:08 La minorenne (Erotico, 1974, 89’), regia di Silvio Amadio, con Gloria Guida, Rosemary Dexter, Marco Guglielmi. La storia: Valeria torna a casa dopo il diploma e, tra debiti familiari e delusioni, scopre l’unica persona capace di capirla davvero in un artista eremita.

Rai Movie: alle 21:10 Easy Girl (Commedia, 2010, 92’), regia di Will Gluck, con Emma Stone, Penn Badgley, Amanda Bynes. Una bugia sulla verginità trasforma la vita di una liceale in un turbine di equivoci che lei prova a sfruttare a suo favore. Alle 22:45 After (Drammatico, 2019, 106’), regia di Jenny Gage, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin. Una relazione travolgente e complicata sconvolge l’equilibrio di una studentessa modello.

Rai 4: alle 21:20 La baia del silenzio (Drammatico, 2020, 93’), regia di Paula van der Oest, con Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox. Un marito convinto dell’innocenza della moglie scopre una verità devastante legata a un crimine irrisolto. Alle 22:55 Boundless (Thriller, 2024, 120’), regia di Ole Christian Madsen, con Ulrich Thomsen, Sofie Torp. Un detective riapre un cold case sull’isola di Bornholm, affrontando i fantasmi del proprio passato.

20: alle 21:00 King Arthur (Avventura, 2004, 126’), regia di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skarsgård. Una rilettura realistica del mito arturiano tra battaglie e destino. Alle 23:24 Into Darkness – Star Trek (Fantascienza, 2013, 129’), regia di J.J. Abrams, con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoë Saldana, Benedict Cumberbatch. L’Enterprise affronta una minaccia interna che metterà alla prova l’equipaggio come mai prima.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Il villaggio dei dannati (Fantascienza, 1995, 98’), regia di John Carpenter, con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski. Dopo una strana epidemia, nascono bambini dagli inquietanti poteri che minacciano un’intera comunità. Alle 23:09 Zombies – La vendetta degli innocenti (Horror, 2006, 94’), regia di J.S. Cardone, con Ben Cross, Chloë Grace Moretz, Lori Heuring, Scout Taylor-Compton. Un gruppo affronta una scia di morte e segreti sepolti in una cittadina isolata.

