I film in TV stasera, venerdì 9 ottobre 2026: il mistero aleggia su Nicole Kidman Azione ad alta quota, thriller e classici senza tempo: da Land of bad su Italia 1 ad Anna su Sky Cinema Uno, fino allo scontro epico Godzilla vs. Kong su 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i titoli tra cui orientarsi, con scelte per tutti i gusti: dall’azione adrenalinica di Land of bad su Italia 1 al glamour letale di Anna su Sky Cinema 1, fino al monster movie spettacolare Godzilla vs. Kong su 20. Avventura, risate, brividi e grandi emozioni vi aspettano.

Azione ad alta tensione con Land of bad: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 presenta Holland (2025, Thriller, 108’). Regia di Mimi Cave, con Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen, Jude Hill. Di cosa parla: Nancy Vandergroot è un’insegnante dalla vita apparentemente perfetta a Holland, nel Michigan. La scoperta di un segreto insieme a un collega incrina ogni certezza e svela che nulla è come sembra. Atmosfere tese, misteri domestici e una protagonista divisa tra apparenze e verità.

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Italia 1 alle 21:28 mette il turbo con Land of bad (2024, Azione, 113’). Regia di William Eubank, con Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia. La storia: nelle Filippine, una missione Delta Force per recuperare un asset della CIA salta quando un imprevisto manda in frantumi il piano. La recluta Kinney commette un errore che espone il team al fuoco nemico. Da Las Vegas, il capitano Eddie "Reaper" Grimm pilota un drone e guida un disperato salvataggio nella giungla, dove ogni scelta può fare la differenza tra vita e morte.

L’azione di Anna e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Anna (2019, Azione, 118’). Regia di Luc Besson, con Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy. Una giovane donna dalle capacità straordinarie diventa la killer governativa più temuta, nascondendo dietro la bellezza un passato oscuro e una ferocia spietata. A seguire alle 23:20 Il Ministero della Guerra Sporca (2024, Drammatico, 122’), regia di Guy Ritchie, con Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González: durante la Seconda guerra mondiale, un manipolo di specialisti affronta una missione clandestina dietro le linee nemiche.

Sky Cinema Action alle 21:00 alza la tensione con Fight or flight: Tensione ad alta quota (2025, Azione, 101’), regia di James Madigan, con Josh Hartnett, Katee Sackhoff. Un mercenario deve rintracciare un contatto di alto valore su un volo internazionale, ma sull’aereo viaggiano anche assassini incaricati di eliminarli: sopravvivere sarà una corsa contro il tempo. Alle 22:50 Hypnotic (2023, 93’, regia di Robert Rodriguez, con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga): un detective alla ricerca della figlia scomparsa precipita in un vortice di crimini e manipolazioni, aiutato da una sensitiva dalle doti fuori dal comune.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 rispolvera la coppia d’oro con Non c’è due senza quattro (1984, 96’, regia di E.B. Clucher/Enzo Barboni) con Bud Spencer e Terence Hill: scambi di identità e scazzottate d’autore per un intrattenimento senza tempo. Alle 22:50 arriva Viva l’Italia (2012, Commedia, 111’), regia di Massimiliano Bruno, con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini: un senatore colpito da demenza frontotemporale inizia a dire solo la verità, travolgendo con la sua sincerità famiglia e carriera.

Sky Cinema Drama alle 21:00 porta in orbita Gravity (2013, Fantascienza, 90’), regia di Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock e George Clooney: una missione spaziale si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza. Alle 22:35 Le buone stelle – Broker (2022, Drammatico, 129’), regia di Hirokazu Koreeda, con Bae Doona e Song Kang-ho: esistenze che si incrociano attorno alle "baby boxes" tra adozione, perdita e redenzione.

Sky Cinema Family alle 21:00 raduna tutta la famiglia con Kung Fu Panda 3 (2016, Animazione, 94’), regia di Jennifer Yuh e Alessandro Carloni: Po ritrova il padre e deve addestrare il villaggio per affrontare il temibile Kai. Alle 22:40 I Puffi: Il film (2025, Animazione, 92’), regia di Chris Miller: Puffetta guida una missione per salvare Grande Puffo, scoprendo il vero destino del villaggio blu.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone il nuovo Le cose non dette (2026, Drammatico, 110’), regia di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Un viaggio in Marocco riaccende segreti e fragilità di una coppia e del loro gruppo di amici; l’arrivo di Blu, studentessa di lui, diventa un innesco emotivo. Alle 23:00 Io rimango qui (2020, 98’), regia di André Erkau, con Sinje Irslinger e Max Hubacher: una sedicenne malata di cancro fugge dalla chemioterapia e intraprende un road movie in Francia, dove l’incontro con un coetaneo cambierà tutto.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta The code (2008, Thriller, 104’), regia di Mimi Leder, con Morgan Freeman e Antonio Banderas: un ladro veterano punta due uova Fabergé per saldare un debito con la mafia russa, ma l’amore complica il colpo. Alle 22:50 Possession: L’appartamento del diavolo (2020, Horror, 104’), regia di Albert Pintó: una famiglia nella Madrid anni Settanta scopre che la nuova casa nasconde inquietanti presenze.

Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera il capolavoro bellico Salvate il soldato Ryan (1998, Guerra, 167’), regia di Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon. Dopo il D-Day, un’unità americana attraversa il fronte per riportare a casa l’ultimo dei fratelli Ryan: una missione impossibile che interroga il senso del sacrificio e della pietà.

Il classico Cielo di piombo, ispettore Callaghan guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 alle 21:02 propone l’horror Imaginary (2024, 104’), regia di Jeff Wadlow, con DeWanda Wise. Jessica torna nella casa d’infanzia con il compagno e le due figlie; la piccola Alice stringe un legame inquietante con Teddy, un vecchio orsacchiotto che nasconde una rabbia soprannaturale. Alle 23:18 Something in the water (2024, Horror, 86’), regia di Hayley Easton Street: cinque amiche ai Caraibi vedono una gita trasformarsi in incubo quando dalle acque affiora una minaccia letale e lo scafo inizia ad affondare.

Cielo alle 21:20 accende Vendetta finale (2017, Azione, 87’), regia di Isaac Florentine, con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega: un avvocato, distrutto dall’omicidio di moglie e figlia, forgia corpo e silenzio per compiere la sua vendetta. Alle 23:20 Sniper: Forze speciali (2016, Drammatico, 84’), regia di Fred Olen Ray, con Steven Seagal e Rob Van Dam: durante una missione in un villaggio afgano, un sergente rimane indietro per salvare un commilitone; il suo comandante decide di tornare a recuperarlo sfidando gli ordini.

20 alle 21:10 sferra il colpo grosso con Godzilla vs. Kong (2021, Fantascienza, 113’), regia di Adam Wingard, con Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall. Le leggende titaniche si scontrano in un epico faccia a faccia che scuote la Terra, tra complotti umani e segreti provenienti dal cuore del pianeta.

Rai 4 alle 21:20 propone l’action Elyas (2024, Azione, 105’), regia di Florent-Emilio Siri, con Roschdy Zem: un ex soldato delle forze speciali, segnato dai traumi, accetta di proteggere una ragazza e finisce nel mirino di una faida criminale. Alle 23:05 High Forces – Emergenza ad alta quota (2024, Thriller, 119’), regia di Oxide Chun Pang e Chi-Leung Lo, con Andy Lau: un A380 viene dirottato e un esperto di sicurezza, quasi da solo, deve sventare l’attacco per salvare oltre 800 passeggeri.

Rai Premium alle 21:20 vira sul giallo con Omicidi a Mystery Island (2023, 84’), regia di Nicholas Humphries, con Elizabeth Henstridge e Charlie Weber. Un resort che offre esperienze investigative diventa teatro di un vero delitto quando il fondatore viene assassinato e il gioco si tramuta in indagine reale.

Iris alle 21:16 rievoca il mito di Callaghan con Cielo di piombo, ispettore Callaghan (1976, Poliziesco, 95’), regia di James Fargo, con Clint Eastwood e Tyne Daly: tra giustizia inflessibile e azione anni Settanta. Alle 23:20 il western d’autore Lo straniero senza nome (1973, 102’), regia di Clint Eastwood: un misterioso pistolero porta vendetta e legge in una cittadina di frontiera.

Cine34 alle 21:00 scherza coi vizi nazionali con Buona giornata (2012, Commedia, 100’), regia di Carlo Vanzina, con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Lino Banfi, Teresa Mannino: sette storie si intrecciano tra corruzione, fobie hi-tech, evasione fiscale e superstizioni calcistiche. Alle 22:57 È per il tuo bene (2019, Commedia, 90’), regia di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston: tre padri complottano per allontanare gli scomodi fidanzati delle figlie, mettendo a rischio famiglie e matrimoni.

Rai Movie alle 21:10 offre la commedia romantica Amici di letto (2011, 105’), regia di Will Gluck, con Justin Timberlake e Mila Kunis: due amici credono di poter aggiungere il sesso senza complicazioni, ma i sentimenti presentano il conto. Alle 23:00 il thriller italiano Io sono l’abisso (2022, 126’), regia di Donato Carrisi, con Michela Cescon e Gabriel Montesi: un addetto alle pulizie ossessionato dai rifiuti che "non mentono" incrocia una ragazzina dal ciuffo viola e una cacciatrice di serial killer; tre destini convergono dietro una porta verde in un abisso di oscurità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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