I film in onda in TV stasera, venerdì 9 gennaio 2026: cosa ci fanno insieme Luca Argentero ed Edoardo Leo? I film in onda stasera, venerdì 9 gennaio 2026: super cast per Noi e la Giulia ma ci sono anche un mitico Harrison Ford, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i film trasmessi tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti. Si passa dalla magia di Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia 1 all’avventura vera di Togo – Una grande amicizia su Rai 2, fino alla fantascienza d’autore di Blade Runner 2049 su Sky Cinema Drama.

Magia e avventure con Harry Potter e il Principe Mezzosangue: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 arriva Togo – Una grande amicizia (2019, 113’, regia di Ericson Core) con Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl e Michael Gaston. La storia: il leggendario cane da slitta guida la corsa del siero del 1925, smentendo chi lo riteneva troppo piccolo e debole per una prova così estrema. Genere: Drammatico. In seconda serata, alle 23:20, Una folle passione (2014, 110’, regia di Susanne Bier) con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Durante la Grande Depressione in Carolina del Nord, l’ascesa nell’industria del legname di George e Serena Pemberton si incrina quando un segreto e un evento drammatico mettono in crisi il loro matrimonio. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3: alle 21:30 Perfetta illusione (2022, 83’, regia di Pappi Corsicato) con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli. Di cosa parla: Toni, aspirante artista, appena licenziato, nasconde tutto alla moglie. L’incontro con Chiara, legata al suo allontanamento dalla spa, lo proietta verso una galleria prestigiosa e una relazione segreta che cambia ogni equilibrio. Genere: Drammatico.

Italia 1: alle 21:25 Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2008, 153’, regia di David Yates) con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Alan Rickman e Timothy Spall. Durante il sesto anno a Hogwarts, Harry sospetta di Draco Malfoy e trova un misterioso libro del "Principe Mezzosangue" che lo guida nelle pozioni, mentre la magia oscura avanza minacciando la scuola. Genere: Fantasy.

Sapori, emozioni e grandi saghe con Amore, cucina e curry: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Amore, cucina e curry (2013, 124’, regia di Lasse Hallström) con Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri e Juhi Chawla. Una famiglia indiana approda in Francia e apre un ristorante che sfida un locale stellato Michelin. La passione per la cucina francese del figlio e la collaborazione con una giovane chef accendono una deliziosa contaminazione gastronomica. Genere: Commedia. Alle 23:20 Trust (2025, 96’, regia di Carlson Young) con Sophie Turner, Billy Campbell e Katey Sagal. Una star di Hollywood, travolta dallo scandalo, si isola in una baita ma finisce intrappolata in un gioco di sopravvivenza dopo un tradimento doloroso. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Jurassic Park: il mondo perduto (1997, 134’, regia di Steven Spielberg) con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn e Pete Postlethwaite. Ritorno sull’isola dei dinosauri per una nuova, spettacolare spedizione. Genere: Avventura. A seguire, alle 23:30, Jurassic Park III (2001, 90’, regia di Joe Johnston) con Sam Neill, Laura Dern, William H. Macy, Tea Leoni e Alessandro Nivola. Una missione di salvataggio riapre le porte del terrore preistorico. Genere: Avventura.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Twister (1996, 100’, regia di Jan De Bont) con Helen Hunt e Bill Paxton. Una scienziata dei tornado affronta la tempesta perfetta per far funzionare "Dorothy", macchina in grado di leggere il cuore dei vortici. Genere: Drammatico. Alle 23:00 Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92’, regia di Brett Ratner) con Jackie Chan e Chris Tucker. Coppia improbabile alle prese con un rapimento ad alto tasso di adrenalina. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, 96’, regia di Roan Johnson e Milena Cocozza) con Filippo Timi e Lucia Mascino. Un cadavere in un pozzo scatena segreti e casi intrecciati a Pineta. Genere: Commedia. Alle 22:45 I delitti del BarLume – La girata (2023, 90’, regia di Roan Johnson e Milena Cocozza) con Filippo Timi, Enrica Guidi e Corrado Guzzanti. Un incidente di caccia apre nuove piste tra equivoci e indagini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Blade Runner 2049 (2017, 152’, regia di Denis Villeneuve) con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto e Sylvia Hoeks. Un nuovo blade runner scopre un segreto capace di sconvolgere l’ordine tra umani e replicanti, riaccendendo la caccia e il mistero. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Pets 2 – Vita da animali (2019, 92’, regia di Chris Renaud). Max e Duke tra nuove responsabilità e avventure in fattoria, imparando a rilassarsi grazie al cane Galletto. Genere: Animazione. Alle 22:30 Moon il panda (2025, 100’, regia di Gilles de Maistre) con Liu Ye, Noé Yé e Nina Ye. Il dodicenne Tian, trasferito in campagna dalla nonna, stringe amicizia con un cucciolo di panda protetto in un’odissea che cambia la sua vita. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sogno di una notte di mezza età (2018, 84’, regia di Daniel Auteuil) con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu e Sandrine Kiberlain. Una cena tra coppie scatena immaginazioni travolgenti e situazioni esilaranti. Genere: Commedia. Alle 22:35 La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, 98’, regia di Pupi Avati) con Gabriele Lavia ed Edwige Fenech. Tra Bologna anni ’70 e il presente, tre amici ripensano a sogni, amori e musica. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Humane (2024, 93’, regia di Caitlin Cronenberg) con Jay Baruchel ed Emily Hampshire. In un futuro al collasso ambientale, una scelta estrema durante una cena di famiglia fa precipitare gli eventi. Genere: Horror. Alle 22:40 MaXXXine (2024, 103’, regia di Ti West) con Mia Goth ed Elizabeth Debicki. Un serial killer caccia giovani attrici nella Hollywood anni ’80 mentre un passato oscuro rischia di venire alla luce. Genere: Horror.

Classici, azione e brividi con Un mondo perfetto: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 Un mondo perfetto (1993, 138’, regia di Clint Eastwood) con Kevin Costner, Clint Eastwood e Laura Dern. Un’evasione e un rapporto inatteso tra fuggiasco e bambino danno vita a un road movie intenso e commovente. Genere: Drammatico.

Cine34: alle 21:00 Noi e la Giulia (2015, 115’, regia di Edoardo Leo) con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Carlo Buccirosso e Stefano Fresi. Un gruppo di quarantenni rilancia un casale con un agriturismo, tra risate e imprevisti. Genere: Commedia. Alle 23:29 La cena perfetta (2022, 90’, regia di Davide Minnella) con Greta Scarano e Salvatore Esposito. L’alta cucina diventa occasione di riscatto tra sapori, passione e seconde possibilità. Genere: Drammatico.

Rai Movie: alle 21:10 La grande fuga (1963, 180’, regia di John Sturges) con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn e Charles Bronson. L’epica evasione dei prigionieri alleati durante la Seconda guerra mondiale in un classico senza tempo. Genere: Drammatico.

Rai 4: alle 21:20 The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’, regia di Antoine Fuqua) con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders e Pedro Pascal. Un ex agente CIA vendica l’omicidio di un’amica e scopre una cospirazione oscura. Genere: Azione. Alle 23:25 The misfits (2021, 93’, regia di Renny Harlin) con Pierce Brosnan, Jamie Chung e Tim Roth. Un gruppo di ladri recluta un criminale leggendario per una rapina ad alto rischio. Genere: Thriller.

20: alle 21:18 The losers (2009, 98’, regia di Sylvain White) con Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Idris Elba e Chris Evans. Una squadra di élite tradita orchestrerà la propria vendetta. Genere: Azione. Replica alle 22:16 con lo stesso titolo. Alle 23:15 Speed (1994, 119’, regia di Jan De Bont) con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper e Jeff Daniels. Un autobus imbottito di esplosivo lanciato a tutta velocità in un action iconico. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Venerdì 13 (2009, 100’, regia di Marcus Nispel) con Jared Padalecki, Danielle Panabaker e Derek Mears. Ritorna l’incubo di Crystal Lake tra ombre e coltelli. Genere: Horror. Alle 23:03 The Hole in 3D (2010, 92’, regia di Joe Dante) con Chris Massoglia, Haley Bennett e Teri Polo. Una misteriosa botola scatena le paure più profonde. Genere: Horror.

Cielo: alle 21:20 Mal di pietre (2016, 120’, regia di Nicole Garcia) con Marion Cotillard e Louis Garrel. Gabrielle, costretta a un matrimonio senza amore, sogna una passione assoluta e si innamora di un tenente ferito conosciuto alle terme, inseguendo un’idea di libertà oltre le convenzioni. Genere: Drammatico.

Rai Premium: alle 21:20 Purchè finisca bene – Mia moglie, mia figlia e due bebè (2016, 100’, regia di Eugenio Cappuccio) con Neri Marcoré e Serena Autieri. Commedia degli equivoci e affetti familiari tra imprevisti e risate. Genere: Commedia. Alle 23:10 Carosello in love (2025, 100’, regia di Jacopo Bonvicini) con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio. Dietro le quinte di Carosello, tra televisione, pubblicità e sogni di cinema d’autore, si intrecciano vent’anni di sentimenti e lavoro. Genere: Commedia.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche