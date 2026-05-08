I film in onda in TV stasera: Amazing Spiderman o Aldo, Giovanni e Giacomo? Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 8 maggio 2026: dal supereroe The Amazing Spider-Man su Italia 1 a La leggenda di Al, John e Jack

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I film in onda in TV stasera, venerdì 8 maggio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 28 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: per iniziare, l’adrenalina di The Amazing Spider-Man su Italia 1, il recente The Old Oak su Rai 3 e l’immancabile Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello su Sky Cinema Collection.

Azione supereroistica con The Amazing Spider-Man: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — The Old Oak (21:20, 2023, 113’). Regia di Ken Loach. Con Col Tait, Chrissie Robinson, Jen Patterson, Joe Armstrong, Maxie Peters. Di cosa parla: in un paese del nord dell’Inghilterra, un pub locale chiude temporaneamente per accogliere rifugiati. Tra loro c’è Yara, giovane donna siriana che stringe un legame speciale con TJ Ballantyne, proprietario del locale. Un’amicizia che apre a riflessioni profonde e a cambiamenti nelle loro vite.

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Italia 1 — The Amazing Spider-Man (21:27, 2012, 136’). Regia di Marc Webb. Con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally Field, C. Thomas Howell, Denis Leary, Irrfan Khan, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Chris Zylka, Max Charles, Jake Keiffer, Kari Coleman, Barbara Eve Harris, Stan Lee. La storia: un liceale orfano vive con gli zii e, durante l’adolescenza, scopre una valigetta appartenente al padre che scatena interrogativi sulla loro morte. In cerca di verità, finisce nel laboratorio dell’ex socio del padre, compiendo la scelta destinata a cambiargli la vita.

Thriller ad alta tensione con Ipotesi di reato: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Ipotesi di reato (21:15, 2002, 99’). Regia di Roger Michell. Con Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Sydney Pollack, Toni Collette, William Hurt. Di cosa parla: un banale incidente stradale innesca un’escalation di ritorsioni tra un avvocato rampante e un uomo comune esasperato, fino a sfociare in un pericoloso gioco al massacro nella New York degli affari. A seguire, Angeli e demoni (23:00, 2009, 138’). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgård, Armin Muller-Stahl, Nikolaj Lie Kaas. Un esperto di simbologia viene coinvolto in un omicidio legato a un furto di antimateria dal CERN: l’ordigno è nascosto in Vaticano alla vigilia del Conclave, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Sky Cinema Action — Fight or flight: Tensione ad alta quota (21:00, 2025, 101’). Regia di James Madigan. Con Josh Hartnett, Katee Sackhoff, Julian Kostov, Charithra Chandran, Marko Zaror. Un mercenario rintraccia un contatto di alto valore a bordo di un volo internazionale. Quando scopre che sull’aereo viaggiano anche gli assassini incaricati di eliminarli, i due sono costretti a unire le forze per sopravvivere. In seconda serata, Upgrade (22:50, 2018, 95’). Regia di Leigh Whannell. Con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby, Clayton Jacobson. La storia: in un futuro dominato dalla tecnologia, un uomo rimasto paralizzato dopo un’aggressione accetta l’impianto di un microchip che lo guiderà in una spietata missione di vendetta.

Sky Cinema Comedy — La leggenda di Al, John e Jack (21:00, 2002, 105’). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Ivano Marescotti. Tre maldestri gangster tra equivoci e amnesie in una commedia cult. A seguire, L’aereo più pazzo del mondo (22:50, 1980, 90’). Regia di David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams. Con Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, Robert Hays. Parodia scatenata dei disaster movie, tra gag e nonsense travolgenti.

Sky Cinema Drama — L’amico fedele (21:00, 2024, 119’). Regia di Scott McGehee, David Siegel. Con Naomi Watts, Bill Murray, Cloé Xhauflaire, Susan Wands, Susan Lynskey. Dopo la perdita del suo mentore, una scrittrice newyorkese accoglie l’enorme alano Apollo nel suo piccolo appartamento: un legame inatteso che l’aiuterà a elaborare il lutto. In seconda serata, L’ultimo giorno sulla Terra (23:05, 2020, 87’). Regia di Romain Quirot. Con Hugo Becker, Jean Reno, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, Philippe Katerine. Fantascienza dal tono intimista su un’umanità in bilico e un eroe riluttante.

Sky Cinema Family — Baby Boss 2 – Affari di famiglia (21:00, 2021, 102’). Regia di Tom McGrath. Il sequel d’animazione che riunisce i fratelli Templeton tra nuovi incarichi "aziendali" e guai in famiglia. A seguire, Il giorno più bello del mondo (22:50, 2019, 104’). Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva. Un impresario in crisi si ritrova a proteggere due piccoli con superpoteri da scienziati senza scrupoli.

Sky Cinema Romance — Ghost – Fantasma (21:00, 1990, 116’). Regia di Jerry Zucker. Con Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goldwyn, Whoopi Goldberg. Una love story immortale tra thriller e soprannaturale. Poi, Quel mostro di suocera (23:10, 2005, 101’). Regia di Robert Luketic. Con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott. Una guerra di nervi tutta da ridere tra futura nuora e suocera ingombrante.

Sky Cinema Suspense — Mon crime – La colpevole sono io (21:00, 2022, 102’). Regia di François Ozon. Con Isabelle Huppert, Jean-Christophe Bouvet, Dany Boon, Fabrice Luchini, Félix Lefebvre. Nella Parigi anni ’30, una giovane attrice accusata dell’omicidio di un produttore diventa improvvisamente famosa dopo l’assoluzione, ma la verità può costare caro. In tarda serata, Nosferatu (22:50, 2024, 133’). Regia di Robert Eggers. Con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson. Una giovane sposa, visioni inquietanti e l’ombra del Conte Orlok in un horror gotico di atmosfera.

Sky Cinema Collection — Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (21:15, 2001, 170’). Regia di Peter Jackson. Con Christopher Lee, Elijah Wood, Ian Holm, Ian McKellen, Liv Tyler, Orlando Bloom, Viggo Mortensen. L’epico viaggio di Frodo e dei Nove verso Mordor inaugura una delle saghe più amate di sempre.

Classici e adrenalina con Fuga da Alcatraz: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Legacy of lies – Gioco d’inganni (21:20, 2020, 90’). Regia di Adrian Bol. Con Scott Adkins, Honor Kneafsey, Andrea Vasiliou, Yuliia Sobol, Martin McDougall. Un ex agente MI6 si ritrova in una corsa contro il tempo per salvare la figlia e chiudere un vecchio caso, tra documenti segreti e cospirazioni. In seconda serata, Overdose (23:05, 2022, 119’). Regia di Olivier Marchal. Con Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann. La responsabile dell’antidroga di Tolosa indaga su un traffico tra Spagna e Francia e dovrà collaborare con la polizia criminale di Parigi.

Rai Movie — Moschettieri del re – La penultima missione (21:10, 2018, 90’). Regia di Giovanni Veronesi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Valeria Solarino, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Alessandro Haber, Lele Vannoli. Ex moschettieri attempati tornano in azione tra trame di corte e alleati improbabili per salvare gli Ugonotti e il giovane Re Luigi XIV. A seguire, Jumanji – The next level (23:00, 2019, 114’). Regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff. Il gruppo rientra nel gioco e scopre sfide impreviste in ambienti del tutto nuovi.

Iris — Fuga da Alcatraz (21:13, 1979, 112’). Regia di Don Siegel. Con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom. Il racconto, ispirato a una storia vera, della leggendaria evasione dalla prigione più sicura d’America.

Cine34 — Don Camillo (21:00, 1952, 85’). Regia di Julien Duvivier. Con Fernandel, Franco Interlenghi, Gino Cervi, Leda Gloria. Commedia classica sull’eterna dialettica tra parroco e sindaco in una piccola comunità emiliana. In seconda serata, Din Don – Una parrocchia in due (23:20, 2018, 94’). Regia di Claudio Norza. Con Enzo Salvi, Maurizio Battista, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo. Un manager in fuga si finge viceparroco e sconvolge la vita della parrocchia con risultati imprevedibili.

20 — Monkey Man (21:10, 2024, 121’). Regia di Dev Patel. Con Sharlto Copley, Dev Patel, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher, Brahim Chab. Uscito di prigione in India, un uomo fatica a ritrovare un posto in una società dominata dall’avidità delle imprese, in un thriller di potente impatto.

Cielo — Kill Bill: Vol. 2 (21:20, 2004, 136’). Regia di Quentin Tarantino. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Sonny Chiba. La sposa prosegue la vendetta contro Elle Driver e Budd prima di affrontare Bill, scoprendo che sua figlia è viva.

Mediaset Italia2 — The Breed – La razza del male (21:05, 2006, 108’). Regia di Nicholas Mastandrea. Con Eric Lively, Hill Harper, Michelle Rodriguez, Oliver Hudson, Taryn Manning. Horror a base di esperimenti fuori controllo e istinti ferini. In tarda serata, I morti non muoiono (22:43, 2019, 103’). Regia di Jim Jarmusch. Con Bill Murray, Adam Driver. A causa di un fenomeno cosmico e dei cambiamenti climatici, i morti tornano in vita a Centerville, Ohio. Un capo della polizia severo, un agente "esperto" di zombie e una poliziotta spaventata provano a contenere l’apocalisse finché non arriva un’imprenditrice di pompe funebri con doti sorprendenti nel combattere i non morti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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