I film in onda in TV stasera, venerdì 7 novembre 2025: il problema (inconfessabile) di Vanessa Incontrada e chi l'ha guarita Le pellicole in onda venerdì 7 novembre 2025: la conduttrice è la star di "Tutte lo vogliono" con Brignano, Leonardo DiCaprio in una prova da grande attore.

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 30 i film in palinsesto: l’avventura epica di King Arthur: il potere della spada su Italia 1, l’action Parker su Rai 2, e i cult comici come Fantozzi su Cine34.

Epica e adrenalina con King Arthur: il potere della spada: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone Parker (2013, 119 minuti) diretto da Taylor Hackford, con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins jr., Wendell Pierce, Daniel Bernhardt, Patti Lupone. Di cosa parla: un professionista del crimine viene tradito durante una rapina e lasciato per morto. Sopravvive e, sulle tracce dei complici in Florida, organizza una vendetta che si complica quando entra in gioco una donna.

Italia 1 (21:20) sceglie King Arthur: il potere della spada (2017, 126 minuti) di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou. La storia: cresciuto senza sapere di essere erede al trono, Artù estrae la spada dalla roccia e deve affrontare lo zio Vortigern per reclamare il regno e salvare il paese dalla distruzione.

Sentimenti e ironia con Tre amiche: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre alle 21:15 con Tre amiche (2024, 117 minuti) di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, India Hair: un intreccio di relazioni, confessioni e segreti sconvolge gli equilibri di tre amiche quando una rottura sentimentale riapre ferite e verità. Alle 23:20 segue Il giorno più bello (2022, 90 minuti) di Andrea Zalone, con Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna: un wedding planner vuole cambiare vita ma deve prima gestire un matrimonio impossibile tra imprevisti e colpi di scena.

Sky Cinema 2 (21:15) propone The Wolf of Wall Street (2013, 179 minuti) di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Bernthal. Tra ascesa fulminea e caduta rovinosa, il broker Jordan Belfort precipita in eccessi di denaro, droga e rischi illegali.

Sky Cinema Action presenta alle 21:00 Drive Hard (2014, 95 minuti) di Brian Trenchard-Smith, con John Cusack e Thomas Jane: un ex pilota è costretto a diventare autista per un rapinatore in fuga. Alle 22:40 arriva Spider-Man: Homecoming (2017, 133 minuti) di Jon Watts, con Tom Holland, Robert Downey jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau. Di cosa parla: Peter Parker vuole dimostrare di essere più di un eroe di quartiere, ma l’Avvoltoio minaccia tutto ciò che ama.

Sky Cinema Collection (21:15) offre Transformers – L’ultimo cavaliere (2017, 148 minuti) di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Goodman. Umani e Transformers in guerra, un’alleanza inedita e un segreto nel passato per salvare il mondo mentre Optimus Prime è assente.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con Piuma (2016, 98 minuti) di Roan Johnson, con Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Cescon e altri. Una coppia di adolescenti affronta una gravidanza imprevista tra famiglia, scuola e lavoro, senza perdere sguardo poetico e leggerezza. Alle 22:45 c’è Tutte lo vogliono (2015, 100 minuti) di Alessio Maria Federici, con Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti, Ilaria Spada e altri: una donna affetta dall’impossibilità di provare piacere si getta tra le braccia di un uomo. Solo che questo non è quello che lei crede e si scatenano imbarazzanti equivoci.

Sky Cinema Drama (21:00) programma Berlinguer – La grande ambizione (2024, 122 minuti) di Andrea Segre, con Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran: il percorso politico e umano di Enrico Berlinguer tra tensioni della Guerra Fredda, dialogo con la DC e un’intera comunità in trasformazione. Alle 23:05 segue Dream horse (2020, 102 minuti) di Euros Lyn, con Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Sian Phillips, Lynda Baron. La storia vera di una comunità gallese che alleva un cavallo da corsa sfidando i professionisti nelle grandi gare.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone La fabbrica di cioccolato (2005, 115 minuti) di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore e un cast corale. Un tour magico nella fabbrica di Willy Wonka tra invenzioni, sorprese e prove indimenticabili. Alle 23:00 I viaggiatori (2022, 90 minuti) di Ludovico Di Martino, con Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone e altri: un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939 cercando un fratello scomparso, tra leggi razziali e pericoli del tempo.

Sky Cinema Romance (21:00) offre American gigolò (1980, 117 minuti) di Paul Schrader, con Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo, Bill Duke: un accompagnatore di lusso finisce al centro di un caso che sconvolge vita e sentimenti. Alle 23:00 Vi presento Joe Black (1998, 180 minuti) di Martin Brest, con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden. La Morte prende sembianze umane e s’innamora della figlia di un magnate, cambiando il destino di una famiglia.

Sky Cinema Suspense apre alle 21:00 con L’ombra delle spie (2020, 111 minuti) di Dominic Cooke, con Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Angus Wright: un uomo d’affari diventa pedina chiave per evitare un conflitto nucleare durante la crisi dei missili cubani. Alle 22:55 tocca a American night (2021, 122 minuti) di Alessio Jim Della Valle, con Paz Vega, Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Jeremy Piven, Maria Grazia Cucinotta: un furto nel mondo dell’arte intreccia ambizioni criminali e sogni di celebrità.

Risate e cult con Fantozzi: le proposte delle reti specializzate

Cine34 (21:00) apre con Fantozzi (1975, 100 minuti) di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Plinio Fernando: il ragioniere più sfortunato d’Italia tra disavventure esilaranti e satira sociale. Alle 23:21 segue Fracchia, la belva umana (1981, 99 minuti) di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Francesco Salvi. Di cosa parla: uno sfortunato geometra identico a un boss criminale precipita in una spirale di equivoci fino a un finale grottesco.

Iris alle 21:20 propone Ore 15:17 – Attacco al treno (2018, 94 minuti) di Clint Eastwood, con Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer: il coraggio di tre amici che sventano un attentato su un treno diretto a Parigi. Alle 23:22 arriva Scommessa con la morte (1988, 92 minuti) di Buddy Van Horn, con Clint Eastwood, Liam Neeson, Patricia Clarkson, Evan C. Kim: un caso di omicidi seriali incrocia una pericolosa "lista della morte".

20 (21:08) va d’azione con Il risolutore – A man apart (2003, 110 minuti) di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Geno Silva, Jacqueline Obradors: un agente della narcotici, in rotta con tutti, cerca vendetta contro il misterioso Diablo. Alle 23:17 Twister (1996, 100 minuti) di Jan De Bont, con Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Cary Elwes, Lois Smith: scienziati all’inseguimento di tornado colossali per testare il dispositivo Dorothy.

Rai 4 (21:20) porta in prima serata Farang (2023, 99 minuti) di Xavier Gens, con Nassim Lyes, Vithaya Pansringarm, Loryn Nounay, Olivier Gourmet, Mehdi Hadim: un ex detenuto rifattosi una vita in Thailandia è costretto a regolare i conti col passato. Alle 23:00 Prey (2022, 100 minuti) di Dan Trachtenberg, con Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Benito Hofmann, Stormee Kipp: una giovane Comanche affronta un Predator nelle Grandi Pianure.

Rai Movie (21:10) propone Prima vittoria (1965, 165 minuti) di Otto Preminger, con Henry Fonda, John Wayne, Paula Prentiss, Kirk Douglas, Tom Tryon, Patricia Neal, Barbara Bouchet. Tra amori, eroismi e tragedie, la Marina USA reagisce a Pearl Harbor in un affresco bellico corale.

Mediaset Italia2 (21:15) punta sulla tensione con L’esorcista – Il credente (2023, 121 minuti) di David Gordon Green, con Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles: un giovane prete, tra dubbi e paure, affronta un caso di possessione demoniaca. Alle 23:09 il classico L’esorcista (1973, 120 minuti) di William Friedkin, con Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Linda Blair, Jason Miller, Lee J. Cobb: una madre disperata si affida alla Chiesa per salvare la figlia da un male indicibile.

Cielo (21:20) programma Il sacrificio del cervo sacro (2018, 109 minuti) di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone, Bill Camp, Raffey Cassidy, Sunny Suljic. Un dramma disturbante e rigoroso, firmato da uno degli autori più radicali del cinema contemporaneo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

