I film in onda in TV stasera, venerdì 7 agosto: c'è l''altra' Odissea, 'Itaca. Il ritorno' con Ralph Fiennes Dai classici senza tempo come Casablanca alle emozioni di Itaca. Il ritorno su Rai 3, fino all’azione di Beast su 20 e ai grandi titoli Sky come Tenet

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I film in onda in TV stasera, venerdì 7 agosto 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Tra i grandi classici come Casablanca, il dramma d’autore Itaca. Il ritorno su Rai 3 e l’adrenalina di Beast su 20, la scelta non manca per tutti i gusti.

Itaca. Il ritorno su Rai 3: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Itaca. Il ritorno (21:15, 2023, regia di Uberto Pasolini; con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari; 116′). Di cosa parla: Odisseo approda esausto a Itaca dopo la guerra di Troia. Nessuno lo riconosce e, aiutato dallo schiavo Eumeo, prepara il ritorno al palazzo dove lo attendono Penelope e Telemaco. La casa è occupata dai Proci, intenzionati a imporre un nuovo ordine. Un dramma intenso sul ritorno, sull’identità e sul peso delle scelte.

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Rete 4 – Un’estate ai Caraibi (21:30, 2009, regia di Carlo Vanzina; con Gigi Proietti, Carlo Buccirosso, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Enrico Bertolino; 110′). La storia intreccia le vacanze ad Antigua di truffatori dal cuore tenero, amanti clandestini e un palazzinaro romano sopra le righe, per una commedia corale tipica della ditta Vanzina tra equivoci, ritmi balneari e cartoline esotiche.

TV8 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi (21:40, 2013, regia di Eugenio Cappuccio; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi; 100′). Giallo toscano a tinte comiche con il barista-detective Massimo e i celebri "vecchini" di Pineta tra sfide, battute e nuovi intrighi. In seconda serata, I delitti del BarLume – La carta più alta (23:25, 2013; 100′) continua la maratona investigativa con humor e colpi di scena.

La vita è una cosa meravigliosa su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – La vita è una cosa meravigliosa (22:55, 2010, regia di Carlo Vanzina; con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti; 103′). Un agente esperto in intercettazioni incrocia le esistenze di un uomo d’affari, una giornalista e una coppia di anziani. Le loro storie si rispecchiano svelando segreti e piccole verità quotidiane in chiave agrodolce.

Sky Cinema Action – Tenet (21:00, 2020, regia di Christopher Nolan; con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh; 150′). Spionaggio ad alto tasso concettuale: un Protagonista senza nome combatte una minaccia globale armato della parola "Tenet" e di una tecnologia che inverte il flusso del tempo.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Aria di mare (21:15, 2016, regia di Roan Johnson; 90′). Il BarLume è in crisi e Massimo, tra scivoloni e bicchieri di troppo, finisce dentro un nuovo caso che la commissaria Fusco vuole assolutamente risolvere. A seguire I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale (23:00, 2016; 100′): un addio al celibato degenera in indagine con sospetti incrociati e un Massimo da scagionare.

Sky Cinema Comedy – …altrimenti ci arrabbiamo! (21:00, 1974, regia di Marcello Fondato; con Terence Hill, Bud Spencer; 100′). Iconico duetto Hill-Spencer tra scazzottate, risate e una "dune buggy" da difendere. A seguire 2 gran figli di… (22:45, 2017, regia di Lawrence Sher; con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close; 113′): due fratelli partono alla ricerca del vero padre, scoperchiando segreti di famiglia.

Sky Cinema Drama – The life of Chuck (21:00, 2025, regia di Mike Flanagan; con Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan; 125′). Tre capitoli, una vita all’indietro: dall’addio di Chuck a 39 anni alla sua infanzia orfana, in un viaggio emotivo tratto da Stephen King. In seconda serata Ogni maledetta domenica (22:55, 1999, regia di Oliver Stone; con Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx; 146′): potere, sport e riscatto nello spogliatoio del football professionistico.

Sky Cinema Family – Baby Boss (21:00, 2017, regia di Tom McGrath; 97′). Un neonato "manager" e il fratello maggiore devono collaborare per salvare mamma e papà. A seguire Baby Boss 2 – Affari di famiglia (22:40, 2021, regia di Tom McGrath; 102′): la famiglia Templeton torna in azione tra missioni segrete e fratellanza.

Sky Cinema Romance – Poli opposti (21:00, 2015, regia di Max Croci; con Luca Argentero, Sarah Felberbaum; Commedia). A Roma, un terapeuta e un’avvocatessa divorzista si ritrovano su fronti opposti ma con il cuore in rotta di collisione. In seconda serata Book of Love (22:40, 2022, regia di Analeine Cal y Mayor; con Sam Claflin, Veronica Echegui; 106′): uno scrittore inglese scopre il successo in Messico e, con una traduttrice vulcanica, anche un’inaspettata intesa sentimentale.

Sky Cinema Suspense – Ben – Rabbia animale (21:00, 2025, regia di Johannes Roberts; con Johnny Sequoyah, Troy Kotsur; 89′). Un ritorno a casa si trasforma in incubo quando lo scimpanzé di famiglia scatena una furia incontrollabile su un’isola in trappola. A seguire L’evocazione – The Conjuring (22:35, 2013, regia di James Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson; 112′): il caso Perron tra possessioni, demonologia e brividi firmati Wan.

Casablanca su Rai Movie guida i canali specializzati: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie – Casablanca (21:10, 1942, regia di Michael Curtiz; con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains; 102′). A Casablanca, durante la Seconda Guerra Mondiale, il cinico Rick si ritrova di fronte all’amore perduto e a scelte che mettono in gioco coscienza e sentimento. A seguire Provaci ancora, Sam (22:55, 1972, regia di Herbert Ross; con Woody Allen, Diane Keaton; 86′): un tenero nevrotico alle prese con cuori infranti, miti hollywoodiani e tanti equivoci.

Rai 4 – Wolf Warrior (21:20, 2015, regia di Jacky Wu; con Jacky Wu, Scott Adkins; 90′). Un cecchino delle forze speciali affronta mercenari assoldati da un narcotrafficante. Azione marziale e duelli all’ultimo proiettile. In seconda serata Bronx (22:50, 2020, regia di Olivier Marchal; con Jean Reno, Lannick Gautry; 116′): gang marsigliesi, poliziotti onesti e corruzione in un polar teso e notturno.

20 – Beast (21:10, 2022, regia di Baltasar Kormákur; con Idris Elba, Sharlto Copley; 93′). Un padre e due figlie braccati nella savana da un leone diventano una famiglia in lotta per la sopravvivenza. Tensione e paesaggi mozzafiato.

Iris – The Kill Team (21:16, 2019, regia di Dan Krauss; con Alexander Skarsgård, Nat Wolff; 100′). Un giovane soldato in Afghanistan si scontra con il suo stesso plotone e con un dilemma morale: denunciare una cospirazione contro i civili o tacere. In seconda serata L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat (23:12, 2021, regia di John Madden; con Colin Firth, Matthew Macfadyen; 128′): l’astuzia della disinformazione bellica che cambiò le sorti dello sbarco in Sicilia.

Cine34 – Ricchi ricchissimi praticamente in mutande (21:00, 1982, regia di Sergio Martino; con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech; 95′). Tre episodi di comicissimi rovesci di fortuna tra nudisti in spiaggia, truffe da manuale e incontri bizzarri. A seguire Zucchero, miele e peperoncino (23:28, 1980, regia di Sergio Martino; con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco; 110′): identità scambiate, lavori improbabili e tassisti innamorati dell’auto nuova.

Mediaset Italia2 – Ma (21:06, 2019, regia di Tate Taylor; con Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis; 99′). Una donna sola offre a un gruppo di ragazzi la sua cantina come luogo di ritrovo con poche regole. La benevolenza si tramuta presto in ossessione, trasformando la festa in incubo. In seconda serata Spiders (23:11, 2013, regia di Tibor Takacs; con Patrick Muldoon, Christa Campbell, Sydney Sweeney; 90′): dopo un incidente in una base russa, ragni mutanti invadono i tunnel di New York. Un funzionario della metro lotta per salvare la figlia.

Cielo – Jeanne du Barry – La favorita del re (21:20, 2023, regia di Maïwenn; con Johnny Depp, Maïwenn; 116′). Dalla povertà alla corte di Francia: l’ascesa di Jeanne Bécu, amante di Luigi XV, tra intrighi, privilegi e fragilità del potere.

Rai Premium – Le regole della pazzia (21:20, 2020, regia di Jennifer Liao; con Amanda Righetti, Wendie Malick; 87′). Una donna con disturbi psichiatrici oltrepassa ogni limite pur di "proteggere" i nipoti. Segue Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia (22:55, 2022, regia di Terry Ingram; con Lacey Chabert, Autumn Reeser; 90′): tra isole greche e nuovi incontri, una coppia riscopre complicità e affetti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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