Il film con Tom Cruise che ha salvato il cinema in sala: dove vederlo oggi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 29 film, con possibilità per tutti i gusti: dall’action ad alta quota di Top Gun: Maverick ai misteri di Assassinio sul Nilo, fino all’intenso The Hurt Locker. Avventura, thriller, commedie e grandi classici per una guida rapida e completa.

Adrenalina con Top Gun: Maverick: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — Alle 21:26 atterra il 2022 adrenalinico Top Gun: Maverick (131’), regia di Joseph Kosinski. Cast: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Di cosa parla: dopo anni nella Marina, Maverick rifiuta promozioni per restare un pilota. Richiamato ad addestrare nuove reclute per una missione impossibile, si ritrova faccia a faccia con Rooster, figlio dell’amico Goose. Paure, fantasmi del passato e sacrifici estremi si intrecciano in un’action spettacolare. Genere: Azione.

Azione e mistero con Blood Father su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Blood father (2016, 88’), di Jean-François Richet. Con Mel Gibson, Erin Moriarty, William H. Macy, Diego Luna, Elisabeth Röhm. La storia: un ex detenuto cerca di proteggere la figlia in fuga da una banda spietata, in un adrenalinico racconto di redenzione. A seguire alle 22:50 Assassinio sul Nilo (2022, 134’), regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Russell Brand. A bordo di una crociera per novelli sposi, l’omicidio dell’ereditiera Linnet Ridgeway innesca l’indagine di Poirot tra gelosie, segreti e false apparenze. Genere: Giallo.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Immortals (2011, 110’), di Tarsem Singh. Con Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, John Hurt, Luke Evans. Di cosa parla: il sanguinario Iperione vuole liberare i Titani. Il giovane Teseo, in cerca di giustizia, si erge a difensore dell’umanità in un’epica lotta mitologica. Alle 22:55 Batman Begins (2005, 140’), di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman. Le origini del Cavaliere Oscuro tra paura, identità e rinascita. Genere: Fantasy/Action.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’), di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Edgar Ramirez, David Strathairn. Un capitolo teso e frenetico sulla caccia all’uomo più sfuggente della CIA. Alle 23:15 Jason Bourne (2016, 123’), di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Julia Stiles. L’ex agente è costretto a tornare in azione quando una nuova cospirazione minaccia di esporre la sua identità. Genere: Thriller/Azione.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Questione di Karma (2017, 90’), regia di Edoardo Falcone. Con Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese. Un erede eccentrico, un esoterista e una bizzarra possibile reincarnazione in una commedia degli equivoci. Alle 22:35 Io sono la fine del mondo (2025, 96’), di Gennaro Nunziante. Con Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro. Un autista notturno si ritrova a occuparsi dei genitori e a fare i conti, con ironia, con i nodi dell’infanzia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Casablanca beats (2021, 101’), di Nabil Ayouch. Con Anas Basbousi, Ismail Adouab, Meryem Nekkach. In un centro culturale di Casablanca, un ex rapper guida i ragazzi a esprimersi con l’hip hop, sfidando tradizioni e censure. Alle 22:50 The son (2022, 123’), di Florian Zeller. Con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. La vita di Peter con la nuova compagna viene sconvolta dall’arrivo del figlio adolescente, tra sensi di colpa e fragilità familiari. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Jumanji – The next level (2019, 114’), di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan. Gli amici tornano nel gioco e scoprono nuove, imprevedibili sfide. Alle 23:05 Free Willy – Un amico da salvare (1993, 112’), di Simon Wincer. Un ragazzo problematico stringe un legame speciale con un’orca e farà di tutto per salvarla. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Proposta indecente (1993, 110’), di Adrian Lyne. Con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson. Un’offerta milionaria che mette alla prova amore, fiducia e desiderio. Alle 23:00 La cena di Natale (2016, 95’), di Marco Ponti. Con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido. Tra consuocere rivali e segreti di famiglia, un cenone scintillante e pieno di imprevisti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Crawl – Intrappolati (2019, 87’), di Alexandre Aja. Con Kaya Scodelario, Barry Pepper. Durante un uragano, una figlia cerca il padre nel seminterrato allagato, mentre qualcosa di letale si muove nell’acqua. Alle 22:35 Vetro (2022, 90’), di Domenico Croce. Con Carolina Sala, Tommaso Ragno. Una ragazza isolata sospetta un sequestro nell’edificio di fronte. Dietro il vetro, nulla è come sembra. Genere: Thriller.

Fuga e colpi di scena con The Island su Rai 4: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 21:20 The Island (2005, 127’), regia di Michael Bay. Con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Djimon Hounsou, Steve Buscemi. Di cosa parla: in un futuro distopico, due "prescelti" scoprono la verità su una colonia perfetta e fuggono per salvarsi, tra inseguimenti e identità rubate. Alle 22:55 La rapina perfetta (2008, 110’), di Roger Donaldson. Con Jason Statham, Saffron Burrows. Un colpo alla Lloyd Bank si trasforma in un intrigo tra materiale compromettente e servizi segreti. Genere: Azione/Thriller.

20 — Alle 21:10 47 Ronin (2013, 118’), di Carl Rinsch. Con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Rinko Kikuchi, Tadanobu Asano. La storia: l’emarginato Kai si unisce ai 47 ronin guidati da Ôishi per vendicare il loro signore e ristabilire l’onore del feudo. Genere: Azione.

Iris — Alle 21:16 Corda tesa (1984, 109’), di Richard Tuggle. Con Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood. Un detective indaga su una serie di omicidi dal profilo sadico muovendosi in bilico tra legge e ossessione. Genere: Poliziesco.

Cine34 — Alle 21:00 Infelici e contenti (1992, 100’), regia di Neri Parenti. Con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja. Due uomini in difficoltà, uno in sedia a rotelle e l’altro non vedente, tra disavventure e un conto aperto a Sanremo. Alle 23:12 Piedipiatti (1991, 95’), di Carlo Vanzina. Con Enrico Montesano, Renato Pozzetto. Una coppia di poliziotti male assortita si trova coinvolta in un’indagine rocambolesca. Genere: Commedia.

Rai Movie — Alle 21:10 The Hurt Locker (2009, 131’), di Kathryn Bigelow. Con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pearce, Evangeline Lilly. Un’unità artificieri in Iraq affronta missioni al limite in un ambiente ostile e imprevedibile. Basato su testimonianze del giornalista Mark Boal. Genere: Guerra/Drama. Alle 23:25 Fair Game – Caccia alla spia (2010, 104’), di Doug Liman. Con Naomi Watts, Sean Penn. Un’agente CIA viene esposta dal governo per colpire il marito, svelando manipolazioni e menzogne sull’Iraq. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 The nun: La vocazione del male (2018, 96’), di Corin Hardy. Con Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons. In un’abbazia rumena, il suicidio di una suora spalanca l’abisso su un segreto oscuro che minaccia vite, fede e anime. Genere: Horror. Alle 23:06 Doomsday (2008, 105’), di Neil Marshall. Un virus letale isola la Scozia per trent’anni. Quando riappare a Londra, una spedizione cerca gli anticorpi tra sopravvissuti feroci. Genere: Azione.

Cielo — Alle 21:20 Giorni d’estate (2020, 100’), di Jessica Swale. Con Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay. Durante la Seconda guerra mondiale, una scrittrice solitaria accoglie un ragazzo evacuato da Londra e riscopre il coraggio di amare. Alle 23:15 Giorni contati (1999, 120’), di Peter Hyams. Con Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Robin Tunney. Un action soprannaturale tra fine del millennio e lotta contro il Male. Genere: Azione.

