Raoul Bova irresistibile: ha fatto innamorare un'argentina (pure molto snob). Chi è lei

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 6 febbraio 2026. Sono 29 i titoli in palinsesto, con proposte adatte a tutti i gusti. Tra le chicche della serata spiccano la storia romantica con Raoul Bova e l’argentina Liz Solari Sei mai stata sulla luna, l’avventura di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo su Italia 1, il toccante The Son su Sky Cinema Drama e il classico di guerra Dove osano le aquile su Iris.

Avventura e grandi saghe con Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Nessuno può scaricare mia figlia (2025, 88′). Regia di Stanley M. Brooks. Con Ana Ortiz, Jasmine Vega, Sheila E., Aiden Howard. Genere: Drammatico. La storia: dopo la rottura tra Jimmy e Theresa, la madre di lei, Mary, sviluppa un’ossessione sempre più pericolosa per riunire la coppia e, quando manipolazione e corruzione non bastano, arriva ad assoldare un sicario con l’obiettivo di eliminare Jimmy.

Italia 1 alle 21:26 punta sull’avventura con Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007, 168′). Regia di Gore Verbinski. Con Bill Nighy, Chow Yun-fat, Geoffrey Rush, Johnny Depp, Jonathan Pryce, Keira Knightley, Orlando Bloom. Genere: Avventura.

Risate e adrenalina con Ti presento Sofia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Ti presento Sofia (2018, 98′). Regia di Guido Chiesa. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini. Di cosa parla: un ex rocker divorziato vive per la figlia di 10 anni e, quando riaffiora una relazione con una fotografa che odia i bambini, inizia una girandola di bugie comiche che lo metteranno alle strette. A seguire alle 23:00 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93′). Regia di Scott Beck e Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Dopo un atterraggio su un pianeta sconosciuto, i sopravvissuti capiscono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Con un’unica chance di salvezza, dovranno sfidare creature preistoriche implacabili.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone L’uomo d’acciaio (2013, 135′). Regia di Zack Snyder. Con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Ghostbusters (2016, 116′). Regia di Paul Feig. Con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth, Andy Garcia. Genere: Commedia. Alle 23:00 spazio a 2 gran figli di… (2017, 113′). Regia di Lawrence Sher. Con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams. Due fratelli scoprono che il padre potrebbe essere vivo e intraprendono un viaggio per rintracciarlo, facendo emergere segreti inaspettati sulla loro famiglia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma The Son (2022, 123′). Regia di Florian Zeller. Con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins, William Hope. La storia: la nuova vita di Peter con Emma viene sconvolta quando l’ex moglie Kate bussa alla porta con il figlio adolescente Nicholas, costringendo tutti a confrontarsi con fragilità e scelte dolorose. Alle 23:10 segue La pazza gioia (2016, 118′). Regia di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena. Due donne, ospiti di una comunità terapeutica, fuggono per inseguire un’imprevedibile ricerca di libertà e felicità.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in scena I Croods (2013, 90′). Regia di Kirk De Micco e Chris Sanders. La famiglia preistorica guidata da Grug deve trovare una nuova casa e fare i conti con le idee innovative del giovane Guy, tra conflitti generazionali e scoperte. Alle 22:45 arriva I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95′). Regia di Joel Crawford. I Croods incontrano i Bettermans, famiglia "più evoluta" con cui la convivenza sarà tutt’altro che semplice.

Sky Cinema Romance alle 22:40 propone Mia moglie è un fantasma (2020, 99′). Regia di Edward Hall. Con Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench, Emilia Fox. Una medium evoca accidentalmente lo spirito della prima moglie di uno scrittore in crisi creativa, dando vita a un triangolo amoroso imprevedibile.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Pig, il piano di Rob (2021, 92′). Regia di Michael Sarnoski. Con Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin. Un cercatore di tartufi torna a Portland per ritrovare la sua amata scrofa rapita, in un viaggio introspettivo tra memoria e perdita. Alle 22:35 tocca a Smile 2 (2024, 132′). Regia di Parker Finn. Con Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley. Prima di un tour mondiale, la popstar Skye Riley è perseguitata da eventi sempre più inquietanti e deve affrontare un passato oscuro per riprendere il controllo della propria vita.

Sky Cinema Action alle 21:00 celebra l’avventura con Jurassic Park (1992, 125′). Regia di Steven Spielberg. Con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello. Genere: Avventura. Alle 23:10 segue 47 Ronin (2013, 118′). Regia di Carl Rinsch. Con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Rinko Kikuchi, Tadanobu Asano. Un emarginato di nome Kai si unisce ai 47 ronin guidati da Oishi per vendicare la morte del loro signore e ristabilire l’onore del feudo.

Classici, azione e brividi con Dove osano le aquile: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 manda in onda Dove osano le aquile (1969, 158′). Regia di Brian G. Hutton. Con Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick Wymark. Durante la Seconda Guerra Mondiale un commando britannico deve infiltrarsi in un castello nelle Alpi bavaresi per liberare un generale americano, ma tra i membri si cela un traditore e la missione rivelerà verità inaspettate.

Cine34 alle 21:00 propone Ricky e Barabba (1992, 93′). Regia di Christian De Sica. Con Christian De Sica, Renato Pozzetto, Francesca Reggiani, Franco Fabrizi, Sylva Koscina. Un uomo in crisi viene "salvato" da un clochard e tra situazioni esilaranti i due trovano un nuovo equilibrio. Alle 22:44 spazio a Le nuove comiche (1994, 100′). Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Ramona Badescu. Genere: Comico.

Rai Movie alle 21:10 va in onda Sei mai stata sulla luna? (2015, 119′). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini e altri. Una giovane manager (molto snob) della moda approda in un paese della Puglia e, tra incontri e scelte di cuore, riscopre il valore dell’amore autentico. Alle 23:05 segue House of Gucci (2021, 164′). Regia di Ridley Scott. Con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston, Jeremy Irons, Camille Cottin, Reeve Carney. Negli anni Settanta, un matrimonio entra nel mondo dell’alta moda innescando una spirale di tradimenti, decadenza, vendetta e morte.

Rai 4 alle 21:20 propone Anna (2019, 118′). Regia di Luc Besson. Con Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy. Una giovane donna dall’apparenza fragile è in realtà una letale killer governativa, spinta da un passato oscuro e una ferocia micidiale. Alle 23:20 arriva The Roundup: Punishment (2024, 100′). Regia di Heo Myung-Haeng. Con Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Park Ji-hwan. Il detective Ma Seok-do indaga sull’omicidio di un programmatore e scopre un giro di scommesse online gestito da un ex soldato d’élite.

20 alle 21:11 presenta Operazione 6/12 – Attacco al Presidente (2021, 114′). Regia di Aku Louhimies. Con Jasper Pääkkönen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, Cathy Belton e altri. Durante le celebrazioni dell’Indipendenza finlandese, il Presidente è preso in ostaggio e l’agente Max Tanner deve negoziare con i terroristi per sventare una minaccia all’intera Europa. Alle 23:26 segue Wanted – Scegli il tuo destino (2008, 110′). Regia di Timur Bekmambetov. Con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman. Un giovane senza ambizioni viene reclutato da una società segreta di assassini e, dopo un addestramento brutale, dovrà scegliere il proprio destino.

Cielo alle 21:20 manda in onda Arctic (2018, 110′). Regia di Joe Penna. Con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir. Un uomo bloccato nell’Artico deve decidere se attendere i soccorsi nel campo o rischiare un viaggio estremo dopo un incidente che gli costa l’unica possibilità di salvezza. Alle 23:15 tocca a Honest Thief (2020, 92′). Regia di Mark Williams. Con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. Un rapinatore di banche vuole redimersi e consegnarsi all’FBI, ma due agenti corrotti provano a incastrarlo e a rubargli il bottino.

Mediaset Italia2 alle 21:05 propone Upgrade (2018, 95′). Regia di Leigh Whannell. Con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson e altri. In un futuro tecno-dominato, un uomo paralizzato dopo una rapina ottiene un microchip che lo aiuta in una missione di vendetta, dialogando con la mente artificiale impiantata. Alle 23:03 segue Autopsy (2015, 99′). Regia di André Øvredal. Con Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Kelly, Michael McElhatton, Ophelia Lovibond. In un obitorio della Virginia, padre e figlio trovano sul corpo di una donna indizi di antiche torture legate alla caccia alle streghe. Intrappolati da una tempesta, affrontano orrori soprannaturali.

