I film in onda in TV: l'azione con 'Invasion - Sotto Attacco' o 'Gran Torino' con Clint Eastwood? Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 5 giugno 2026: dall’adrenalinico Invasion - Sotto attacco su Italia 1 al cult Gran Torino su Sky Cinema Collection, fino all’animazione de La strada per El Dorado

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

I film in onda in TV stasera, venerdì 5 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In chiaro spicca Invasion – Sotto attacco su Italia 1, mentre il classico Gran Torino è in prima serata su Sky Cinema Collection, mentre per tutta la famiglia c’è La strada per El Dorado su Sky Cinema Family. La programmazione offre ben 30 titoli, tra prime time e seconda serata, con alternative per tutti i gusti.

Adrenalina e storie vere con Invasion – Sotto attacco: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:15 propone Albatross (2025, 90 min), regia di Giulio Base. Con Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, Giulio Base. Genere: Biografico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:27 trasmette Invasion – Sotto attacco (2024, 91 min) di Bobby Boermans. La storia: le isole di Aruba e Curaçao subiscono un attacco improvviso dallo stato di Veragua, che ne rivendica il possesso. Le strutture militari vengono occupate e una squadra di marines interviene per ristabilire la pace. Con Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat. Genere: Guerra. In seconda serata, alle 23:18, ecco Mortal Kombat (2021, 110 min) diretto da Simon McQuoid: un ex campione di MMA, segnato da un misterioso marchio, scopre le proprie origini e si ritrova a combattere per la salvezza della Terra contro un antico nemico. Con Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin. Genere: Azione.

Emozioni e colpi di scena con Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto (2025, 116 min) di Josh Boone. Di cosa parla: un incidente svela un’infedeltà che sconvolge Morgan e la figlia Clara, costringendole a ricomporre i frammenti del loro rapporto tra segreti e nuove verità. Con Clancy Brown, Scott Eastwood, McKenna Grace, Dave Franco, Willa Fitzgerald, Allison Williams, Mason Thames, Sam Morelos. Genere: Drammatico. Alle 23:15 segue La rapina perfetta (2008, 110 min) di Roger Donaldson: un colpo in banca a Londra si trasforma in un intrigo che tocca la famiglia reale e i servizi segreti. Con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Last Knights (2015, 115 min) di Kazuaki Kiriya, con Clive Owen e Morgan Freeman. Genere: Avventura. Alle 23:00 arriva Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, 117 min) di Otto Bathurst, con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Gran Torino (2008, 116 min) di Clint Eastwood. La storia: il veterano Walt Kowalski, disilluso e solitario, si lega al giovane vicino Hmong e si ritrova a proteggere la sua comunità, in un percorso di redenzione potente. Con Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her. Genere: Drammatico. Alle 23:15 segue Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, 103 min) di Don Siegel, con Clint Eastwood e Andy Robinson. Genere: Poliziesco.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014, 102 min) di Aldo, Giovanni e Giacomo con Morgan Bertacca. Un tracollo finanziario ribalta ruoli e certezze tra un finanziere, il suo maggiordomo e un venditore ambulante, scatenando equivoci e risate. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice, Francesca Neri. Alle 22:45 c’è Mai Stati Uniti (2012, 90 min) di Carlo Vanzina: cinque sconosciuti, scopertisi fratelli, attraversano l’America per esaudire l’ultimo desiderio del padre, imparando a conoscersi. Con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Itaca. Il ritorno (2023, 116 min) di Uberto Pasolini. Odisseo rientra a Itaca dopo la guerra di Troia, irriconoscibile agli occhi dei suoi, e si prepara a riprendere la sua casa occupata dai Proci. Con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari. Alle 23:00 segue Bleed – Più forte del destino (2016, 117 min) di Ben Younger: l’ascesa e le cadute di un pugile che sfida il destino. Con Aaron Eckhart, Miles Teller. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone La strada per El Dorado (2000, 90 min). Due truffatori del XVI secolo approdano nella leggendaria città d’oro e vengono scambiati per divinità, tra avventura e comicità. Alle 22:35 segue Madagascar (2005, 86 min) di Eric Darnell e Tom McGrath: quattro amici dello zoo di New York si ritrovano nella natura selvaggia, tra imprevisti e amicizia. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda C’eravamo tanto amati (1974, 125 min) di Ettore Scola. Tre amici, dall’immediato dopoguerra ai decenni successivi, tra ideali, amori e disincanti. Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli. Alle 23:10 arriva Lei mi parla ancora (2020, 90 min) di Pupi Avati: lo scrittore Amicangelo ricostruisce una storia d’amore lunga 65 anni attraverso i ricordi di Nino, instaurando un legame sincero. Con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Caccia al killer: Ted Bundy (2021, 110 min) di Daniel Farrands. Negli anni Settanta l’FBI dà la caccia a uno dei serial killer più famigerati d’America, con gli agenti Kathleen McChesney e Robert Ressler in prima linea. Con Chad Michael Murray, Holland Roden, Lin Shaye. Alle 22:40 segue Immaculate – La prescelta (2024, 89 min) di Michael Mohan: la giovane suora Cecilia scopre oscuri segreti in un convento isolato nella campagna italiana. Con Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano. Genere: Horror.

Risate e classici con Il compagno Don Camillo: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:16 trasmette 42 (2013, 96 min) di Brian Helgeland. La storia del pioniere del baseball Jackie Robinson e del dirigente Branch Rickey che sfidarono le barriere razziali nella MLB. Con Chadwick Boseman, Harrison Ford, Christopher Meloni. Genere: Biografico.

Cine34 alle 21:00 propone Il compagno Don Camillo (1965, 109 min) di Luigi Comencini. Nuove schermaglie tra Don Camillo e Peppone, tra ideali e gag intramontabili. Con Fernandel, Gino Cervi, Gianni Garko, Graziella Granata. In seconda serata, alle 23:14, ecco Din Don – Quando meno te lo aspetti (2023, 94 min) di Raffaele Mertes: durante i preparativi di un matrimonio, una caccia a 12 lingotti d’oro porta scompiglio tra canonica e Roma. Con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Indian – La grande sfida (2005, 124 min) di Roger Donaldson, con Anthony Hopkins: il sogno di velocità di Burt Munro a bordo della sua Indian, tra determinazione e leggenda. Genere: Avventura. Alle 23:15 segue Erano ragazzi in barca (2023, 121 min) di George Clooney: Seattle, 1936. Il giovane Joe Rantz entra nella selettiva squadra di canottaggio universitaria per inseguire il sogno olimpico, tra sacrificio e spirito di squadra. Con Joel Edgerton, Callum Turner. Genere: Drammatico.

Rai 4 alle 21:20 propone Last man down (2022, 87 min) di Fansu Njie. In un mondo post-pandemico, un ex soldato vive isolato finché non deve proteggere una fuggitiva dalla minaccia di un militare legato al suo passato. Con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme. Genere: Fantascienza. Alle 22:50 arriva American assassin (2017, 112 min) di Michael Cuesta: dopo la perdita della fidanzata in un attentato, un giovane viene reclutato in un programma segreto per fermare una minaccia che rischia di scatenare un conflitto in Medio Oriente. Con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch. Genere: Thriller.

20 alle 21:10 propone Tutti pazzi per l’oro (2008, 113 min) di Andy Tennant. Tra Caraibi e tesori sommersi, un cacciatore d’oro e la sua ex moglie vivono un’avventura frizzante tra azione e romanticismo. Con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2 alle 21:01 trasmette Separation (2021, 107 min) di William Brent Bell: a Brooklyn, una bambina vede prendere vita i macabri pupazzi "Grisly Kin" dopo un lutto familiare, mentre nonno e babysitter entrano nella sua quotidianità. Con Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer. Genere: Horror. Alle 23:08 segue La Notte del Giudizio – Election Year (2016, 105 min) di James DeMonaco: Leo Barnes protegge la senatrice Charlie Roan durante l’annuale notte di anarchia, tra tradimenti e lotta per la sopravvivenza. Con Frank Grillo, Elizabeth Mitchell. Genere: Azione.

Cielo alle 21:20 manda in onda Decision to leave (2022, 138 min) di Park Chan-wook. Un detective indaga su una morte misteriosa in montagna e si avvicina alla vedova della vittima, in un intreccio di desiderio e sospetto. Con Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo. Genere: Giallo.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche