Diletta Leotta, la parentela con un personaggio famosissimo: chi è

I migliori film di venerdì 5 dicembre 2025: in Chi ha incastrato Babbo Natale? la conduttrice è la nipote di Santa Claus. Il codice Da Vinci e un grande Sergio Leone

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano ben 30 film tra azione, thriller, commedia e grandi classici: dal thriller investigativo Il codice Da Vinci su Sky Cinema 1 all’adrenalinico Nella tana dei lupi su Rai 2, passando per l’iconico 007 di Casino Royale su TV8.

Adrenalina con Nella tana dei lupi e lo 007 di Casino Royale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 arriva Nella tana dei lupi (Azione, 2018, 125′). Regia di Christian Gudegast. Con Pablo Schreiber, Gerard Butler, 50 Cent, Evan Jones, O’Shea Jackson Jr. In una città con il più alto tasso di rapine in banca al mondo, un’unità d’élite della polizia si scontra con una spietata gang che punta a colpire la Federal Reserve per oltre 30 milioni di dollari. Cast di peso e ritmo serrato per un action dal piglio criminal.

TV8: alle 21:30 spazio a Casino Royale (Thriller, 2006, 144′). Regia di Martin Campbell. Con Daniel Craig, Eva Green, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Judi Dench, Mads Mikkelsen. Una serata con 007 nella prova che ha rilanciato il franchise, tra azione elegante e tensione.

Il mistero de Il codice Da Vinci: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 c’è Il codice Da Vinci (Thriller, 2006, 149′). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Enigmi d’arte, simbologia e inseguimenti tra Louvre e Inghilterra per un best seller portato sullo schermo con grande cast.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Secret love (Drammatico, 2021, 110′). Regia di Eva Husson. Con Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman, Colin Firth, Glenda Jackson. La storia: nel 1924 la cameriera orfana Jane resta sola per la festa della mamma e trascorre ore clandestine con l’amato Paul, già impegnato. Eventi inattesi segneranno per sempre i loro destini. A seguire, alle 23:05, Per qualche dollaro in più (Western, 1965, 130′). Regia di Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie uniscono le forze per catturare l’Indio dopo la rapina alla banca di El Paso.

Sky Cinema Action: alle 21:00 12 soldiers (Drammatico, 2018, 130′). Regia di Nicolai Fuglsig. Con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes. Di cosa parla: subito dopo l’11 settembre, un’unità speciale USA si allea con l’Alleanza del Nord del generale Dostum per combattere talebani e Al Qaeda. Alle 23:15 segue Transformers – L’ultimo cavaliere (Azione, 2017, 148′). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Goodman. Una guerra che intreccia passato e presente dei Transformers, con un’improbabile alleanza per salvare il mondo.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Chi ha incastrato Babbo Natale? (Commedia, 2021, 104′). Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro. Una grande azienda prova a sabotare Babbo Natale infiltrando un manager truffaldino nella fabbrica degli elfi. Tra pasticci e colpi di scena, la magia natalizia proverà a prevalere (grazie anche a Diletta Leotta nei panni di Assia, l’irresistibile nipote di Babbo Natale). Alle 23:05 Elf (Commedia, 2003, 95′). Regia di Jon Favreau. Con Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Mary Steenburgen. Un uomo cresciuto tra gli elfi parte per New York alla ricerca del padre naturale con esiti esilaranti.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Game night – indovina chi muore stasera? (Commedia, 2018, 93′). Regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Con Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan. Un gioco tra amici diventa un caos di misteri e colpi di scena. Alle 22:45 Quando (Drammatico, 2023, 105′). Regia di Walter Veltroni. Con Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi. Dopo 31 anni di coma, Giovanni si risveglia e deve rimettere insieme i pezzi della sua vita tra affetti e memoria.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Una figlia (Drammatico, 2025, 103′). Regia di Ivano De Matteo. Con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony. Pietro, vedovo, vive con la figlia Sofia. Una nuova relazione incrina gli equilibri fino a un gesto estremo della ragazza e a un doloroso percorso di colpa e redenzione. Alle 22:50 Conspiracy – Soluzione finale (Guerra, 2001, 105′). Regia di Frank Pierson. Con Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, David Threlfall. Un dramma teso che ricostruisce una riunione decisiva e terribile della storia.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Sonic – Il film (Azione, 2020, 94′). Regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Il velocissimo riccio blu unisce le forze con lo sceriffo Tom per recuperare gli anelli d’oro e sfuggire al perfido dottor Robotnik. Alle 22:45 Alla fine ci sei tu (Drammatico, 2018, 97′). Regia di Peter Hutchings. Con Maisie Williams, Asa Butterfield, Nina Dobrev. Un’amicizia speciale tra una ragazza malata terminale e un adolescente ipocondriaco porta a una lista di desideri e alla scoperta del coraggio di vivere.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Matrimonio con sorpresa (Commedia, 2015, 86′). Regia di Jason Mann. Con Ed Weeks, Bridget Regan, Scottie Thompson. Un affascinante impostore punta ai fondi del suocero senatore, ma l’amore complica i piani. Alle 22:30 Cinquanta sfumature di grigio (Drammatico, 2015, 124′). Regia di Sam Taylor-Johnson. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle. La relazione tra Anastasia e Christian, segnata da desideri, limiti e segreti, cerca un equilibrio tra passione e fragilità.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Companion (Thriller, 2025, 97′). Regia di Drew Hancock. Con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen. In una tenuta sul lago, un androide da compagnia impazzisce trasformando un weekend tra amici in incubo. Alle 22:45 Gli uccelli (Thriller, 1963, 115′). Regia di Alfred Hitchcock. Con Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright. Il capolavoro del maestro del brivido tra attacchi inspiegabili e crescente paranoia.

Ispirazione e brividi con Invictus – L’invincibile e altri titoli: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 Invictus – L’invincibile (Biografico, 2009, 133′). Regia di Clint Eastwood. Con Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood. Nel Sudafrica post-apartheid, Mandela vede nel Mondiale di rugby l’occasione per unire la nazione. Con l’aiuto del capitano Pienaar, prova a guidare il Paese verso riscatto e speranza.

Cine34: alle 21:00 Olè (Commedia, 2006, 104′). Regia di Carlo Vanzina. Con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada. Due professori in gita in Spagna si contendono l’attenzione di una collega americana tra equivoci e risate. Alle 23:17 SMS – Sotto mentite spoglie (Commedia, 2007, 90′). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere. Un marito annoiato invia messaggi alla moglie fingendosi un amante, ma un errore scatena guai a catena.

Rai Movie: alle 21:10 10 in amore (Commedia, 1958, 120′). Regia di George Seaton. Con Clark Gable, Doris Day, Gig Young, Mamie Van Doren. Un giornalista sicuro della propria esperienza si scontra con una brillante docente e perde il cuore. Alle 23:15 Se scappi, ti sposo (Commedia, 1999, 116′). Regia di Garry Marshall. Con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo. La romantica commedia sull’eterna fuga dall’altare e su un incontro destinato a cambiare tutto.

Rai 4: alle 21:20 Body Cam (Horror, 2020, 92′). Regia di Malik Vitthal. Con Mary J. Blige, Nat Wolff, Anika Noni Rose, Theo Rossi, David Zayas. Un intervento finito in tragedia rivela, attraverso una body cam, una forza soprannaturale che spinge la poliziotta Renee a indagare. Alle 23:00 Man in the Dark (Horror, 2016, 88′). Regia di Fede Alvarez. Con Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang. Tre ladri entrano nella casa di un uomo cieco, ma ciò che nasconde cambierà le regole del gioco.

20: alle 21:11 Code name Banshee (Thriller, 2022, 88′). Regia di Jon Keeyes. Con Antonio Banderas, Jaime King, Tommy Flanagan, Kim DeLonghi, Catherine Davis. Caleb, ex sicario governativo in fuga, si ricongiunge con la sua protetta Banshee per sopravvivere a un complotto della CIA e a un mercenario implacabile. Alle 23:17 King Arthur: il potere della spada (Drammatico, 2017, 126′). Regia di Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou. Strappato al suo retaggio, Artù scopre il proprio destino quando estrae la spada dalla roccia e sfida lo zio Vortigern.

Mediaset Italia2: alle 21:15 La maschera di cera (Horror, 2005, 113′). Regia di Jaume Collet-Serra. Con Brian Van Holt, Chad Michael Murray, Elisha Cuthbert, Jared Padalecki, Paris Hilton. Un moderno slasher ad alta tensione, ideale per chi cerca brividi in notturna.

Cielo: alle 21:20 Kill Bill: Vol. 2 (Azione, 2004, 136′). Regia di Quentin Tarantino. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Sonny Chiba. La sposa prosegue la vendetta contro Elle Driver e Budd prima dell’inevitabile resa dei conti con Bill, tra sorprese e rivelazioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

