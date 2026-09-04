I film in onda in TV stasera, venerdì 4 settembre: Brad Pitt sfida gli zombie, Naomi Watts è Lady D Oltre 30 titoli per tutti i gusti: dal dramma d’autore Sotto le foglie su Rai 3 all’azione di World War Z sul 20 e Sky Cinema Action, fino al cult Ghostbusters e alle novità di Sky Cinema

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. La programmazione di venerdì 4 settembre 2026 offre oltre 30 titoli per ogni gusto: dal drammatico Sotto le foglie su Rai 3, all’azione adrenalinica di World War Z sul 20 e su Sky Cinema Action, fino al richiamo cult di Ghostbusters: Legacy e al cinema d’autore con C’è ancora domani su Sky Cinema Drama.

Sentimenti e biografie con Sotto le foglie: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (21:20) propone Sotto le foglie (2024, 104’). Regia di François Ozon. Con Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier, Sophie Guillemin. In un piccolo paese della Borgogna, Michelle vive accanto alla migliore amica Marie-Claude e attende l’arrivo del nipote Lucas. L’imminente soggiorno con lui e con la figlia Valérie prende però una piega inaspettata, facendo emergere segreti e tensioni familiari.

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La7 (22:15) propone Diana – La storia segreta di Lady D (2013, 108’). Regia di Oliver Hirschbiegel. Con Naomi Watts, Naveen Andrews, Geraldine James, Juliet Stevenson, Charles Edwards. Un ritratto degli ultimi anni della principessa Diana tra vita pubblica e sentimenti privati.

Indagini e tensione con Mindcage – Mente criminale: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) propone Mindcage – Mente criminale (2022, 96’). Regia di Mauro Borrelli. Con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin. I detective Doyle e Kelly chiedono aiuto a un serial killer detenuto, l’Artista, per fermare un imitatore che replica omicidi celebri. Un gioco psicologico dove niente è come sembra.

In seconda serata, Sky Cinema 1 (22:55) presenta I colori del tempo (2025, 126’). Regia di Cédric Klapisch. Con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Sara Giraudeau. Tra presente e Belle Époque, il mistero di un’eredità unisce sconosciuti alla ricerca delle proprie radici, mentre la giovane Adèle esplora una Parigi in trasformazione, tra arte, fotografia e memorie familiari.

Sky Cinema Action (21:00) propone World War Z (2013, 115’). Regia di Marc Forster. Con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, Matthew Fox, David Morse, Pierfrancesco Favino. Un funzionario dell’ONU viaggia per il mondo per fermare un’epidemia che trasforma gli esseri umani in zombie, in una corsa contro il tempo tra caos globale e soluzioni estreme.

Segue su Sky Cinema Action (23:10) Salt (2010, 100’). Regia di Phillip Noyce. Con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor. Una spia accusata di essere una agente russa innesca un thriller di identità, doppi giochi e fughe ad alto tasso di adrenalina.

Sky Cinema Collection (21:15) propone Ghostbusters: Legacy (2021, 124’). Regia di Jason Reitman. Con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Annie Potts. Una nuova generazione scopre l’eredità degli acchiappafantasmi tra misteri, humor e nostalgia.

In notturna su Sky Cinema Collection (23:25) Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984, 107’). Regia di Ivan Reitman. Con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Tre scienziati aprono un’agenzia per fronteggiare il sovrannaturale a New York e affrontano una minaccia epica dal mondo degli spiriti.

Sky Cinema Comedy (21:00) propone Nati con la camicia (1983, 100’). Regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston. Una strampalata coppia si ritrova coinvolta in una missione su scala internazionale tra scazzottate e gag indimenticabili.

Segue su Sky Cinema Comedy (22:55) Santocielo (2023, 120’). Regia di Francesco Amato. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Maria Chiara Giannetta, Barbara Ronchi, Giovanni Storti. Una commedia brillante che gioca con equivoci celestiali e sentimenti terreni.

Sky Cinema Drama (21:00) propone C’è ancora domani (2023, 118’). Regia di Paola Cortellesi. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli. Anni ’40: Delia, tra ruoli imposti e desiderio di riscatto, trova il coraggio di riscrivere il futuro suo e della famiglia.

In seconda serata su Sky Cinema Drama (23:00) Una figlia (2025, 103’). Regia di Ivano De Matteo. Con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Barbara Chiesa. La storia di un padre e di una figlia travolti da un fatto irreparabile, tra senso di colpa, perdono e ricerca di pace.

Sky Cinema Family (21:00) propone La strada per El Dorado (2000, 90’). Regia di Eric Bergeron, Don Paul, David Silverman, Will Finn. Due furfanti approdano nella mitica città dell’oro e vengono scambiati per divinità. Avventura, amicizia e colori esotici per tutta la famiglia.

Segue su Sky Cinema Family (22:35) Hotel Transylvania (2012, 90’). Regia di Genndy Tartakovsky. Mostri adorabili e humour scatenato nell’hotel di Dracula, quando un umano scombina i piani del conte e della figlia Mavis.

Sky Cinema Romance (21:00) propone We live in time: Tutto il tempo che abbiamo (2024, 108’). Regia di John Crowley. Con Andrew Garfield, Florence Pugh. Un incontro casuale accende un amore che attraversa gli anni, fino a una verità capace di mettere alla prova ogni certezza.

In seconda serata su Sky Cinema Romance (22:55) Am I ok? (2022, 86’). Regia di Stephanie Allynne, Tig Notaro. Con Dakota Johnson, Sonoya Mizuno. Un’amicizia profonda si confronta con scelte di vita, coming out e nuove partenze.

Sky Cinema Suspense (21:00) propone Decision to leave (2022, 138’). Regia di Park Chan-wook. Con Tang Wei, Park Hae-il. Un detective indaga su una morte misteriosa e si trova invischiato in un legame ambiguo con la vedova, tra desiderio e sospetto.

Chiude la serata su Sky Cinema Suspense (23:25) Il settimo giorno (2021, 87’). Regia di Justin P. Lange. Con Guy Pearce, Stephen Lang. Un esorcista veterano affronta un male antico insieme a un giovane prete.

Il coraggio di Red Snake: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:12) propone Red Snake (2019, 112’). Regia di Caroline Fourest. Con Dilan Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana, Esther Garrel, Maya Sansa. Una giovane yazida, fuggita alla prigionia dell’ISIS, si unisce a un gruppo di combattenti donne determinate a riprendersi dignità e futuro.

In seconda serata su Iris (23:25) Defiance – I giorni del coraggio (2008, 129’). Regia di Edward Zwick. Con Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, George MacKay, Mia Wasikowska. La resistenza dei fratelli Bielski che, nei boschi della Bielorussia occupata, salvarono centinaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale.

Cine34 (21:00) propone Sotto il sole di Riccione (2019, 102’). Regia di YouNuts!. Con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso. Estate tra amori, amicizie e sogni in riva al mare: ragazzi in cerca di sé tra risate e prime responsabilità.

Segue su Cine34 (23:06) Sotto il sole di Amalfi (2022, 95’). Regia di Martina Pastori. Con Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari, Nicolas Maupas, Luca Ward. Sulla costiera amalfitana, amori ritrovati e nuove scelte mettono alla prova legami familiari e di coppia.

Rai Movie (21:10) propone La bisbetica domata (1967, 116’). Regia di Franco Zeffirelli. Con Elizabeth Taylor, Richard Burton, Lino Capolicchio, Cyril Cusack. Petruccio sfida il carattere indomito di Caterina nella celebre commedia shakespeariana, tra duelli verbali e irresistibile gioco delle parti.

Rai 4 (21:20) propone Trappola in alto mare (1992, 102’). Regia di Andrew Davis. Con Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Un ex Navy SEAL, oggi cuoco di bordo, deve sventare il dirottamento di una corazzata in un action classico anni ’90.

In seconda serata su Rai 4 (23:05) Rebellion – Un atto di guerra (2011, 136’). Regia di Mathieu Kassovitz. Con Mathieu Kassovitz, Iabe Lapacas, Malik Zidi. Nel 1988 in Nuova Caledonia, il comandante del GIGN Philippe Legorjus conduce delicate trattative con i ribelli kanak per liberare ostaggi, tra pressioni politiche e scelte drammatiche.

20 (21:10) propone World War Z (2013, 115’). Regia di Marc Forster. Con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, David Morse, Matthew Fox, Pierfrancesco Favino. Un’epidemia globale trasforma le persone in zombie: un ex funzionario ONU attraversa i continenti per trovare la chiave della salvezza.

WarnerTV: non ci sono film in programma quella sera.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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