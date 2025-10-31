Trova nel Magazine
I film in onda in TV stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Barbara D'Urso lascia Ballando (solo per oggi), perché lo fa

Le pellicole della serata di venerdì 31 ottobre 2025: in Il Vegetale la conduttrice aiuta Fabio Rovazzi ad affermarsi. Ariana Grande brilla in Wicked e Serena Rossi insegna seduzione

I film in onda in TV stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Barbara D'Urso lascia Ballando (solo per oggi), perché lo fa

Venerdì 31 ottobre 2025 propone ben 29 film tra azione, thriller, horror, commedie e grandi classici, con proposte adatte a ogni gusto. Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: Land of Bad su Italia 1, Assassinio a Venezia su Rai 2 e Wicked su Sky Cinema 1.

Azione adrenalinica con Land of Bad e mistero con Assassinio a Venezia: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — Assassinio a Venezia (2023, 107’). Regia di Kenneth Branagh. Cast: Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kenneth Branagh, Tina Fey. Di cosa parla: Hercule Poirot, ritiratosi a Venezia, accetta con riluttanza di partecipare a una seduta spiritica. Quando uno degli invitati viene ucciso, l’investigatore si ritrova immerso in un labirinto di ombre, segreti e superstizioni tra palazzi e canali.

Italia 1, ore 21:22 — Land of bad (2024, 113’). Regia di William Eubank. Cast: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia. La storia: nelle Filippine una squadra della Delta Force tenta il recupero di un asset della CIA. Dalla base a Las Vegas, il capitano Eddie "Reaper" Grimm guida un drone di supporto, ma un imprevisto manda tutto fuori controllo. L’inesperienza di una recluta provoca un errore fatale e si apre una corsa contro il tempo nella giungla, dove la sopravvivenza dipende dalle scelte di Reaper.

Il fantasy di Wicked illumina la prima serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Wicked (2024, 160’). Regia di Jon M. Chu. Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle. Di cosa parla: prima dell’arrivo di Dorothy a Oz, l’amicizia tra Elphaba, ragazza dalla pelle verde, e la popolare Glinda sfida rivalità e corruzione del potere del Mago, riscrivendo i destini del regno.

Sky Cinema 2, ore 21:15 — Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127’). Regia di Steven Spielberg. Cast: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott. A seguire, ore 23:25 — Marnie (1964, 120’). Regia di Alfred Hitchcock. Cast: Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker, Martin Gabel.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — The Beekeeper (2024, 105’). Regia di David Ayer. Cast: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Di cosa parla: la vendetta personale di un ex agente di una segreta organizzazione di "Beekeepers" deflagra in un caso di interesse nazionale. A seguire, ore 22:50 — Jurassic Park III (2001, 90’). Regia di Joe Johnston. Cast: Sam Neill, Laura Dern, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Il vegetale (2017, 90’). Regia di Gennaro Nunziante. Cast: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Barbara D’Urso, Marc Grosy, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese. Il figlio di un discutibile imprenditore deve affrontare difficoltà e umiliazioni. Ma alla fine ne uscirà, aiutato anche da una stella della TV. A seguire, ore 22:35 — Come ammazzare il capo 2 (2014, 108’). Regia di Sean Anders. Cast: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Chris Pine, Christoph Waltz. La storia: tre amici, truffati da un investitore senza scrupoli, tentano un piano di riscatto rapendo suo figlio per riprendersi l’azienda.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Molly’s Game (2017, 140’). Regia di Aaron Sorkin. Cast: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O’Dowd. A seguire, ore 23:25 — La zona d’interesse (2023, 106’). Regia di Jonathan Glazer. Cast: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Stephanie Petrowitz. Di cosa parla: Rudolf Höß, comandante di Auschwitz, e la moglie Hedwig coltivano il "sogno" di una vita perfetta in una casa col giardino adiacente al muro del campo, in un gelido contrasto tra quotidianità e orrore.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Max Steel (2016, 92’). Regia di Stewart Hendler. Cast: Ben Winchell, Ana Villafañe, Maria Bello, Andy Garcia, Megan Hayes. Di cosa parla: l’adolescente Max unisce i suoi poteri a quelli dell’amico alieno Steel diventando il supereroe Max Steel. A seguire, ore 22:40 — The Portable Door (2023, 90’). Regia di Jeffrey Walker. Cast: Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill, Jessica De Gouw, Rachel House. La storia: un tirocinio in una misteriosa azienda londinese svela trame per piegare il mondo magico a strategie corporative.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — 7 ore per farti innamorare (2020, 94’). Regia di Giampaolo Morelli. Cast: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo. Di cosa parla: Valeria, esperta di seduzione, aiuta Giulio a riconquistare l’ex. Tra regole e attrazione, le loro certezze sull’amore vacillano. A seguire, ore 22:40 — Scent of a Woman – Profumo di donna (1992, 157’). Regia di Martin Brest. Cast: Al Pacino, Chris O’Donnell, Gabrielle Anwar, James Rebhorn. La storia: uno studente accompagna a New York un ex colonnello cieco. Tra scontri e intese, entrambi scoprono nuovi modi di guardare alla vita.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — Out of Sight (1998, 123’). Regia di Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Jennifer Lopez, Don Cheadle, Ving Rhames. Trama: un detenuto evade e prende in ostaggio una poliziotta. Tra i due nasce un’attrazione pericolosa. A seguire, ore 23:05 — Miss Sloane – Giochi di potere (2016, 140’). Regia di J. Madden. Cast: J. Chastain. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Wicked (2024, 160’). Regia di Jon M. Chu. Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e altri.

Brividi di Halloween con Halloween Kills e grandi classici come Changeling: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia 2, ore 21:15 — Halloween Kills (2021, 105’). Regia di David Gordon Green. Cast: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Andi Matichak, Cameron Elam. A seguire, ore 23:09 — Halloween (2018, 109’). Regia di David Gordon Green. Cast: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Haluk Bilginer. Di cosa parla: dopo quattro decenni Laurie Strode affronta l’ultimo scontro con Michael Myers, l’assassino mascherato che l’ha perseguitata sin dalla notte di Halloween.

20, ore 21:10 — Il monaco (2002, 104’). Regia di Paul Hunter. Cast: Chow Yun‑fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit. A seguire, ore 23:20 — Tenet (2020, 150’). Regia di Christopher Nolan. Cast: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia. Di cosa parla: un agente segreto entra nel buio dello spionaggio internazionale per salvare il mondo attraverso "Tenet", parola che apre a una tecnologia capace di invertire il tempo.

Rai 4, ore 21:20 — Samaritan (2022, 102’). Regia di Julius Avery. Cast: Sylvester Stallone, Martin Starr, Pilou Asbæk, Moises Arias, Dascha Polanco. La storia: il giovane Sam è convinto che il suo burbero vicino sia Samaritan, il supereroe creduto morto che proteggeva Granite City. A seguire, ore 23:15 — Pixels (2015, 106’). Regia di Chris Columbus. Cast: Kevin James, Adam Sandler, Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Josh Gad, Ashley Benson e altri. Di cosa parla: alieni attaccano la Terra imitando i classici dei videogame. Un team di ex campioni prova a salvare il pianeta.

Cine34, ore 21:00 — Chissà perché… capitano tutte a me (1980, 102’). Regia di Michele Lupo. Cast: Bud Spencer, Cary Guffey, Ferruccio Amendola, Robert Hundar. A seguire, ore 23:16 — Oggi a me… domani a te (1968, 93’). Regia di Tonino Cervi. Cast: Montgomery Ford, Bud Spencer, Wayde Preston, Jeff Cameron. Di cosa parla: uscito di prigione dopo un’ingiusta condanna, Bill Kowa medita vendetta contro chi lo ha incastrato e ha ucciso sua moglie, attirando il nemico in una trappola con l’aiuto di quattro pistoleri.

Iris, ore 21:22 — Changeling (2008, 141’). Regia di Clint Eastwood. Cast: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly, Jeffrey Donovan, Jason Butler Harner e altri. La storia: Los Angeles, 1928. Una madre vede tornare a casa il figlio rapito, ma capisce che non è il suo. Tra pressioni della polizia e riflettori dei media, lotta per la verità con l’aiuto di un attivista.

Rai Movie, ore 21:10 — Hatari! (1962, 165’). Regia di Howard Hawks. Cast: John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Krüger. Di cosa parla: una squadra di cacciatori per uno zoo opera in Africa tra pericoli, rivalità e imprevisti romantici, complicati dall’arrivo di una determinata fotografa naturalista.

Cielo, ore 21:20 — La favorita (2018, 120’). Regia di Yorgos Lanthimos. Cast: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, James Smith. La storia: nella corte d’Inghilterra del XVIII secolo, un triangolo di potere e ambizione tra regina, consigliera e giovane arrivista altera gli equilibri politici del regno.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

