I film in onda in TV stasera, venerdì 31 luglio 2026: il kolossal di Leonardo Di Caprio Da Transformers - L'ultimo cavaliere su 20 ad Anatomia di una caduta su Cielo, passando per Killers of the Flower Moon su Sky Cinema Collection e la commedia À l'ancienne - Come una volta su Rai 3

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano l’action ad alto tasso spettacolare Transformers – L’ultimo cavaliere su 20, il pluripremiato Anatomia di una caduta su Cielo e il kolossal d’autore Killers of the Flower Moon su Sky Cinema Collection. Per chi cerca leggerezza, c’è la commedia francese À l’ancienne – Come una volta su Rai 3.

Amicizia e inganni con À l’ancienne – Come una volta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3, ore 21:15 – À l’ancienne – Come una volta (2024, 89’). Regia di Hervé Mimran. Con Didier Bourdon, Gérard Darmon, Paloma Coquant, Chantal Lauby. Due amici di lunga data, su una piccola isola della Bretagna, scoprono che un abitante ha vinto alla lotteria. Alla notizia della sua morte, con il biglietto ancora in mano, decidono di coinvolgere l’intero villaggio in una truffa rocambolesca per incassare la vincita. Un racconto corale tra solidarietà, furbizia e imprevisti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024, 100’). Regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson. Con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi. Commedia giallo all’italiana nell’amatissima saga ambientata a Pineta, tra ironia e intrighi.

Tensione con The deadly game – Gioco pericoloso: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 – The deadly game – Gioco pericoloso (2013, 84’). Regia di George Isaac. Con Gabriel Byrne, Leo Gregory, Ralph Brown, Rufus Sewell, James Frain, Toby Stephens. Ingaggiato per un colpo che sembra irrepetibile, il rapinatore Riley finisce stretto tra un poliziotto dai metodi spregiudicati e un boss locale spietato: una trappola mortale senza apparente via d’uscita.

Ore 22:45 – Memory (2021, 114’). Regia di Martin Campbell. Con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres. Un sicario prossimo al ritiro rifiuta di uccidere una ragazza e si ribella all’organizzazione che lo ha assoldato. Braccato anche dall’FBI, inizia una caccia ai vertici del crimine guidati dall’influente Davana Sealman.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – La fratellanza (2017, 121’). Regia di Ric Roman Waugh. Con Nikolaj Coster-Waldau, Jon Bernthal, Lake Bell, Omari Hardwick, Jeffrey Donovan. Dopo un incidente mortale, Jacob finisce in carcere e per sopravvivere entra nella fratellanza ariana. Fuori, la violenza lo reclama ancora: dovrà sporcarsi le mani per proteggere la famiglia.

Ore 23:05 – 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’). Regia di Scott Beck, Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Un atterraggio d’emergenza catapulta due sopravvissuti sulla Terra di 65 milioni di anni fa: tra dinosauri letali e tecnologia limitata, l’unica salvezza è la fuga.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Quando (2023, 105’). Regia di Walter Veltroni. Con Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods. Dopo 31 anni di coma, Giovanni si risveglia in un mondo nuovo: con l’aiuto di chi gli è vicino, prova a ricucire il passato e a ritrovare sé stesso.

Ore 22:55 – Papà scatenato (2023, 89’). Regia di Laura Terruso. Con Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco. Un weekend "di prova" con i suoceri diventa un turbine di gaffe e divertenti scontri culturali.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, 133’). Regia di Joseph Kosinski. Con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. Il ritratto degli Hotshots di Granite Mountain, i vigili del fuoco d’élite che affrontarono le fiamme più devastanti rischiando tutto.

Ore 23:15 – Il posto dell’anima (2002, 106’). Regia di Riccardo Milani. Con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. La chiusura di una fabbrica innesca protesta e occupazione: tra sogni e disillusioni, gli operai lottano per il lavoro e per la dignità.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Trolls World Tour (2020, 90’). Regia di Walt Dohrn, David P. Smith. Poppy e Branch scoprono sei tribù musicali: la regina del Rock minaccia l’armonia e solo l’unione potrà salvarla.

Ore 22:35 – Sing 2 – Sempre più forte (2021, 114’). Regia di Garth Jennings, Christophe Lourdelet. Buster tenta il grande salto a Redshore City: per convincere il magnate Crystal serve riportare sul palco la leggenda Clay Calloway.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Le parole che non ti ho detto (1999, 122’). Regia di Luis Mandoki. Con Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, Illeana Douglas. Un struggente melodramma tra ricordi, seconde possibilità e messaggi dal mare.

Ore 23:15 – La rivolta delle ex (2009, 100’). Regia di Mark Waters. Con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Emma Stone, Michael Douglas. Un dongiovanni è "visitato" dalle sue ex: per amare davvero dovrà cambiare.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Drop – Accetta o rifiuta (2025, 95’). Regia di Christopher Landon. Con Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane. Durante un primo appuntamento, Violet riceve messaggi minacciosi: un ricatto in tempo reale la costringe a obbedire a ordini sempre più terribili, fino a un ultimatum estremo.

Ore 22:40 – Dracula: L’amore perduto (2025, 129’). Regia di Luc Besson. Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis. Il principe Vladimir, dannato dall’eternità, sfida il tempo per ritrovare l’amore perduto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Killers of the Flower Moon (2023, 206’). Regia di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons. Oklahoma, anni ’20: gli omicidi della nazione Osage dopo la scoperta del petrolio svelano un intrigo criminale che cambierà la storia della giustizia americana.

L’azione di Transformers – L’ultimo cavaliere: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:17 – Sogno olimpico (2022, 106’). Regia di Alex Murrull. Con Jaime Lorente, Álvaro Cervantes. Verso Barcellona ’92, la nazionale spagnola affida la squadra al duro Dragan Matutinovic. L’Italia di Igor Popovic è la rivale da battere. Storia ispirata a fatti reali, tra sacrificio e ambizione.

Cine34, ore 21:00 – Abbronzatissimi (1991, 114’). Regia di Bruno Gaburro. Con Jerry Calà, Alba Parietti, Eva Grimaldi, Teo Teocoli. Commedia balneare cult tra amori estivi, equivoci e sfide sotto l’ombrellone.

Rai Movie, ore 21:10 – Per chi suona la campana (1943, 168’). Regia di Sam Wood. Con Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff, Katina Paxinou. Guerra civile spagnola: un volontario americano e una giovane donna rischiano tutto per far saltare un ponte strategico. Amore e sacrificio in un classico intramontabile.

Rai 4 – Non risultano film in programma quella sera.

20, ore 21:10 – Transformers – L’ultimo cavaliere (2017, 148’). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Goodman. Umani e Transformers in guerra; la chiave del futuro è nel passato, tra leggende arturiane e tecnologia aliena. Un’alleanza inedita tenta di salvare il mondo mentre Optimus Prime è assente.

WarnerTV – Non risultano film in programma quella sera.

Mediaset Italia2, ore 21:00 – I morti non muoiono (2019, 103’). Regia di Jim Jarmusch. Con Bill Murray, Adam Driver. A Centerville, cambiamenti climatici e fenomeni cosmici risvegliano i morti: uno sceriffo inflessibile, un collega "esperto" di zombie e una poliziotta impaurita cercano di arginare l’apocalisse, mentre una misteriosa impresaria di pompe funebri entra in scena.

Ore 23:11 – Tremors (1990, 96’). Regia di Ron Underwood. Con Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter. In un deserto isolato spuntano voraci creature sotterranee: per sopravvivere servono ingegno, coraggio e tanto rumore.

Cielo, ore 21:20 – Anatomia di una caduta (2023, 151’). Regia di Justine Triet. Con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner. Una moglie è sospettata di aver ucciso il marito. L’unico testimone è il figlio, non vedente, diviso tra verità e lealtà. Courtroom drama teso e magistralmente interpretato.

Rai Premium, ore 21:20 – I profondi segreti della mia famiglia (2021, 87’). Regia di Stefan Brogren. Con Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Sonja Smits, Gabriel Venneri. Una madre scopre gli oscuri segreti celati dalla propria famiglia mentre lotta per salvare la figlia in pericolo.

Ore 22:55 – Il velo nuziale – Ritorno a Venezia (2022, 84’). Regia di Terry Ingram. Con Lacey Chabert, Autumn Reeser, Alison Sweeney, Paolo Bernardini. Quando Paolo rientra in Italia per assistere il padre, Emma scopre una nuova vocazione: rendere l’arte accessibile a tutti, ripensando sogni e priorità.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche