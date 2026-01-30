I film in onda in TV stasera, venerdì 30 gennaio 2026: Kasia Smutniak nella bufera, cos'ha fatto il figlio In La prima pietra un bambino spacca una finestra a scuola: succede il finimondo. Dove vederlo e tutte le pellicole in onda stasera, venerdì 30 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 30 gennaio 2026 offre ben 32 titoli: dall’avventura senza tempo di Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma su Italia 1 al racconto ispirato a una storia vera di Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile su Rai 2, fino all’action spettacolare xXx – Il ritorno di Xander Cage su Sky Cinema 1. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Avventura e spettacolo con Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, regia di Neill Blomkamp; durata 135’). La storia: un giovane gamer, un ex pilota e un dirigente visionario si uniscono per sfidare l’élite delle corse. Con David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski. Genere: Avventura.

Canale 5, ore 23:10 — Valiant hearts – Verso la libertà (2022, regia di Mona Achache; 92’). Di cosa parla: per proteggere i capolavori del Louvre dalla guerra, Rose guida una delicata missione verso Chambord, trasformandola anche in un’operazione di salvezza per sei bambini ebrei dopo la Retata del Velodromo d’Inverno. Con Swann Arlaud, Franck Beckmann, Camille Cottin, Patrick d’Assumçao, Lila-Rose Gilberti. Genere: Drammatico.

Italia 1, ore 21:22 — Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006, regia di Gore Verbinski; 150’). Jack Sparrow e compagni incrociano il temibile Davy Jones in un capitolo ricco di humor, azione e grandi effetti. Con Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Bill Nighy, Stellan Skarsgård, Jonathan Pryce. Genere: Avventura.

L’adrenalina di xXx – Il ritorno di Xander Cage: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, regia di D.J. Caruso; 107’). Xander torna in missione per recuperare il "vaso di Pandora", affrontando il letale Xiang con una task force di fuoriclasse. Con Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Ruby Rose, Ice Cube.

Ore 23:05 — La prima pietra (2018, regia di Rolando Ravello; 98’). Una commedia corale che mette a confronto culture e pregiudizi in una scuola: un bambino di origini arabe e musulmano spacca una finestra e ferisce due bidelli, madre e nonna scatenano un putiferio. Con Kasia Smutniak. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Che bella giornata (2010, regia di Gennaro Nunziante; 97’). Checco sogna l’uniforme, ma tra equivoci e una ragazza misteriosa finisce in una spirale esilarante. Con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo.

Ore 22:55 — Cado dalle nubi (2009, regia di Gennaro Nunziante; 99’). Un aspirante cantante approda a Milano tra provini, amore e gag. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini. Genere: Comico.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Guglielmo Tell (2024, regia di Nick Hamm; 133’). L’eroe che sfida l’Impero austriaco in una rivolta destinata a cambiare il destino di una nazione. Con Claes Bang, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley.

Ore 23:15 — Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, regia di Edward Zwick; 118’). Reacher affronta un complotto militare per scagionare un maggiore accusato di spionaggio. Con Tom Cruise, Cobie Smulders. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Come ti spaccio la famiglia (2013, regia di Rawson Marshall Thurber; 111’). Per passare il confine senza guai, uno spacciatore improvvisa una "famiglia" su misura. Con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts.

Ore 22:55 — Modalità aereo (2019, regia di Fausto Brizzi; 100’). Uno smartphone dimenticato capovolge la vita di un imprenditore e di chi lo ritrova. Con Paolo Ruffini, Violante Placido, Pasquale Petrolo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Le cose che non ti ho detto (2019, regia di William Nicholson; 100’). Dopo trent’anni, un matrimonio arriva a un bivio tra silenzi e rivelazioni. Con Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor.

Ore 22:45 — American Beauty (1999, regia di Sam Mendes; 122’). Ritratto ironico e amaro del sogno americano tra desideri, ipocrisie e risvegli. Con Annette Bening, Kevin Spacey, Mena Suvari, Thora Birch, Wes Bentley. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Shrek (2001, regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson; 90’). L’orco dal cuore d’oro parte con Ciuchino per liberare una principessa custodita da un drago. Genere: Animazione.

Ore 22:35 — The portable door (2023, regia di Jeffrey Walker; 90’). Un tirocinio in un’azienda "magica" svela un piano corporativo per sabotare l’incanto. Con Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Hotspot – Amore senza rete (2023, regia di Giulio Manfredonia; 105’). Un hotspot condiviso in aeroporto innesca un incontro destinico tra Tina e Pietro. Con Francesco Arca, Denise Tantucci.

Ore 22:50 — Un giorno come tanti (2013, regia di Jason Reitman; 111’). Un fuggitivo sconvolge un weekend madre-figlio, cambiandone per sempre le vite. Con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — American night (2021, regia di Alessio Jim Della Valle; 122’). Tra furti d’arte e ambizioni criminali, New York diventa un labirinto di inganni. Con Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven.

Ore 23:10 — Hai mai avuto paura? (2023, regia di Ambra Principato; 95’). In una magione ottocentesca, un giovane poeta affronta una maledizione di famiglia. Con Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante. Genere: Fantasy.

Il West di Clint Eastwood in Cry Macho: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 21:20 — High Forces – Emergenza ad alta quota (2024, regia di Oxide Chun Pang e Chi-Leung Lo; 119’). Un esperto di sicurezza, da solo contro un dirottamento su un A380 con oltre 800 passeggeri. Con Andy Lau, Zifeng Zhang, Chuxiao Qu. Genere: Thriller.

Ore 23:20 — The roundup: No way out (2023, regia di Ma Dong-Seok; 105’). Il detective Ma Seok-do indaga tra Yakuza e una nuova droga chiamata "iper". Con Ma Dong-Seok, Lee Joon-Hyuk, Munetaka Aoki. Genere: Azione.

Rai Movie, ore 21:10 — 12 soldiers (2018, regia di Nicolai Fuglsig; 130’). Subito dopo l’11 settembre, un’unità speciale collabora con l’Alleanza del Nord contro i talebani. Con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes. Genere: Drammatico.

Ore 23:15 — I tre moschettieri (2011, regia di Paul W.S. Anderson; 110’). Intrighi di corte e azione per fermare un piano che minaccia il trono di Francia. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen. Genere: Avventura.

Iris, ore 21:15 — Cry Macho – Ritorno a casa (2021, regia di Clint Eastwood; 104’). Un ex addestratore di cavalli intraprende un viaggio di redenzione con un giovane in fuga. Con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Dwight Yoakam. Genere: Drammatico.

20, ore 21:07 — Hunter’s prayer – In fuga (2017, regia di Jonathan Mostow; 91’). Un killer fallisce la missione e protegge la sua giovane preda tra cacciatori e vendette. Con Sam Worthington, Odeya Rush. Genere: Azione.

Ore 22:51 — Catwoman (2004, regia di Pitof; 104’). Una designer scopre un oscuro segreto cosmetico e si trasforma in una vigilante felina. Con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt. Genere: Azione.

Cine34, ore 21:00 — Mia moglie è una strega (1980, regia di Castellano & Pipolo; 93’). Una strega del Seicento torna per vendicarsi, ma l’amore complica tutto. Con Renato Pozzetto, Eleonora Giorgi, Helmut Berger. Genere: Commedia.

Ore 23:04 — Il secondo tragico Fantozzi (1976, regia di Luciano Salce; 110’). L’impiegato più sfortunato d’Italia in nuove, esilaranti disavventure. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Genere: Comico.

Mediaset Italia2, ore 21:05 — La cosa (2011, regia di Matthijs van Heijningen Jr.; 102’). In Antartide, una creatura mutaforma semina paranoia in una base scientifica. Con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen. Genere: Horror.

Ore 23:03 — Nurse – L’infermiera (2013, regia di Douglas Aarniokoski; 85’). Un thriller dalle tinte cupe tra ossessioni e doppi giochi. Con Paz de la Huerta, Katrina Bowden, Boris Kodjoe. Genere: Thriller.

Cielo, ore 21:20 — In ordine di sparizione (2014, regia di Hans Petter Moland; 116’). Un padre vendicativo scatena una guerra tra bande usando lo spazzaneve come copertura. Con Stellan Skarsgård, Bruno Ganz. Genere: Azione.

Ore 23:30 — Left Behind – La profezia (2014, regia di Vic Armstrong; 110’). Scomparsi misteriosi e caos globale in un action apocalittico con Nicolas Cage. Genere: Azione.

