Il film più emozionante (e attuale) di Ben Affleck: storia di una grande impresa Stasera, venerdì 3 luglio 2026, passa in TV Argo, il racconto di una grande finzione e della fuga dall'Iran di sei cittadini americani nel 1979

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 34 pellicole tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: tra i titoli da segnalare Argo di e con Ben Affleck infiltrato in Iran, Il mio giardino persiano su Rai 3, l’adrenalinico Transformers su 20 e il visionario A.I. – Intelligenza Artificiale su Sky Cinema Drama. Una serata ricchissima di scelte per tutti i gusti.

Il mio giardino persiano illumina la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Alle 21:15 arriva Il mio giardino persiano (Drammatico, 2024, 97’). Regia di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, con Lily Farhadpour ed Esmail Mehrabi. Di cosa parla: Mahin, vedova settantenne sola a Teheran, dopo un tè con le amiche decide di rimettersi in gioco. In un ristorante resta colpita da un tassista divorziato e, seguendo un impulso, lo invita a casa. Tra cibo, vino e musica, la serata si fa intima e leggera, finché un imprevisto cambia il corso di quella notte e delle loro vite.

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La7 – Alle 21:15 Le fate ignoranti (Drammatico, 2001, 106’). Regia di Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Erika Blanc e Gabriel Garko. A seguire alle 23:15 Le relazioni pericolose (Drammatico, 1988, 121’), regia di Stephen Frears, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. La storia: una marchesa ferita e un visconte seducente intrecciano giochi amorosi e manipolazioni con esiti rovinosi, tra reputazione, passioni e vendette.

TV8 – Serata con I delitti del BarLume – La girata (Commedia, 2023, 90’) alle 21:40 e in replica alle 23:30. Regia di Roan Johnson e Milena Cocozza, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi e Stefano Fresi. Durante una battuta di caccia avviene un incidente mortale: la Fusco e Massimo indagano mentre al BarLume tutti fanno i conti con Pasquali e le sue contravvenzioni.

Un uragano all’improvviso e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Un uragano all’improvviso (Commedia, 2017, 87’), regia di William H. Macy, con Alexandra Daddario, Kate Upton e Matt Barr. Di cosa parla: un volo deviato per allerta meteo trasforma uno scalo a St. Louis nella miccia di una competizione sentimentale tra due amiche per lo stesso ragazzo. Alle 22:50 Monsieur Aznavour (Biografico, 2024, 133’), regia di Mehdi Idir e Grand Corps Malade, con Tahar Rahim: il percorso del grande Charles Aznavour, dagli esordi difficili all’ascesa a icona della musica francese, tra legami artistici cruciali (Édith Piaf) e un repertorio sterminato.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 American assassin (Thriller, 2017, 112’), regia di Michael Cuesta, con Dylan O’Brien, Michael Keaton e Taylor Kitsch. Dopo un lutto causato dal terrorismo, un giovane viene addestrato in un programma segreto e spedito a sventare una minaccia di conflitto globale. Alle 22:55 Secret Team 355 (Thriller, 2021, 124’), regia di Simon Kinberg, con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz e Sebastian Stan: cinque spie da tutto il mondo uniscono le forze contro un’arma letale, trasformando le differenze in coesione.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Miami Supercops – I poliziotti dell’8a strada (Avventura, 1985, 97’), regia di Bruno Corbucci, con Bud Spencer e Terence Hill. Alle 22:55 Non c’è due senza quattro (Commedia, 1984, 96’), regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni), con l’amatissima coppia Spencer & Hill: scambi d’identità, botte da orbi e ritmo scanzonato.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Io e Marilyn (Commedia, 2009, 96’), regia di Leonardo Pieraccioni, con lo stesso Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Suzie Kennedy e Biagio Izzo. A seguire alle 22:45 Le amiche della sposa (Commedia, 2011, 125’), regia di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy e Rose Byrne: una damigella alle prese con rivalità esilaranti e imprevisti prima delle nozze.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 A.I. – Intelligenza Artificiale (Fantascienza, 2001, 144’), regia di Steven Spielberg, con Haley Joel Osment, Jude Law e Frances O’Connor. La storia: un androide-bambino cerca di diventare "vero" per ottenere l’amore, in un futuro dove l’umanità si specchia nelle macchine. Alle 23:30 C’mon c’mon (Drammatico, 2021, 108’), regia di Mike Mills, con Joaquin Phoenix e Gaby Hoffmann: un viaggio negli Stati Uniti rinsalda il legame tra uno zio e un nipote di 8 anni.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Sing 2 – Sempre più forte (Animazione, 2021, 114’), regia di Garth Jennings e Christophe Lourdelet: Buster Moon e la sua compagnia puntano al Crystal Tower Theatre, ma serve convincere una leggenda del rock a tornare sul palco. Alle 22:55 Hop (Commedia, 2011, 95’), regia di Tim Hill, con James Marsden e Russell Brand.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Promises (Drammatico, 2021, 113’), regia di Amanda Sthers, con Kelly Reilly, Jean Reno e Pierfrancesco Favino: amori e scelte che attraversano il tempo. Alle 23:00 Terapia di coppia per amanti (Commedia, 2017, 92’), regia di Alessio Maria Federici.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 The watchers – Loro ti guardano (Horror, 2024, 102’), regia di Ishana Shyamalan, con Dakota Fanning e Georgina Campbell: Mina resta intrappolata in una foresta irlandese, osservata da misteriose creature. Alle 22:45 L’orto americano (Horror, 2024, 107’), regia di Pupi Avati, con Filippo Scotti e Chiara Caselli: un giovane instabile segue l’ombra di un amore negli Stati Uniti, tra ossessioni e inquietudini.

Argo e tanto cinema di genere: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 21:20 Special delivery (Azione, 2022, 109’), regia di Dae-min Park, con Heo Dong-won e Yeom Hye-ran: di giorno in discarica, di notte corriere per consegne "impossibili" e pericolose. Alle 23:10 Survive (Fantascienza, 2023, 90’), regia di Frederic Jardin, con Émilie Dequenne e Andreas Pietschmann: un cataclisma fa ritirare i mari; sul fondale emerso, una famiglia lotta per la vita.

Iris – Alle 21:17 Argo (Thriller, 2012, 120’), regia di Ben Affleck, con Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin e John Goodman. La storia: durante la crisi iraniana del 1979, la CIA orchestra una finta produzione cinematografica per far fuggire sei americani nascosti all’ambasciata canadese.

Cine34 – Alle 21:00 I due carabinieri (Commedia, 1984, 118’), regia di Carlo Verdone, con Verdone, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Alle 23:22 Il tenente dei Carabinieri (Commedia, 1986, 110’), regia di Maurizio Ponzi, con Nino Manfredi, Enrico Montesano e Massimo Boldi.

Rai Movie – Alle 21:10 Sfida senza regole (Azione, 2008, 101’), regia di Jon Avnet, con Al Pacino e Robert De Niro: due veterani della NYPD riaprono ferite del passato su un vecchio caso. Alle 23:00 Diabolik – Ginko all’attacco! (Giallo, 2022, 111’), regia dei Manetti Bros., con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci: un colpo ai gioielli diventa una trappola di Ginko; Eva medita vendetta, mentre arriva la duchessa di Vallenberg.

20 – Alle 21:10 Transformers (Azione, 2007, 135’), regia di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Megan Fox e John Turturro. Di cosa parla: Autobots e Decepticons sbarcano sulla Terra in cerca di un’energia contesa, celandosi tra i veicoli comuni e scatenando scontri epici.

Rai Premium – Alle 21:20 Il gioiello nascosto (Sentimentale, 2021, 90’), regia di Michael Robison, con Kristian Alfonso e Crystal Fox: Ruby torna nei bayou con la figlia e ritrova Paul, ma un segreto legato a Beau minaccia la sua felicità. Alle 22:55 Il velo nuziale (Sentimentale, 2022, 84’), regia di Terry Ingram, con Lacey Chabert, Autumn Reeser e Alison Sweeney: tre amiche acquistano un antico velo legato alla leggenda del "vero amore".

Mediaset Italia2 – Alle 21:01 Quella casa nel bosco (Horror, 2011, 105’), regia di Drew Goddard, con Kristen Connolly, Chris Hemsworth e Richard Jenkins: un weekend in uno chalet isolato si trasforma in un incubo orchestrato da una forza oscura. Alle 23:06 Final Destination 2 (Horror, 2003, 90’), regia di David R. Ellis, con A.J. Cook e Ali Larter: sfuggire al destino ha un prezzo, e la Morte presenta il conto con ingegno macabro.

Cielo – Alle 21:20 How to have sex (Drammatico, 2024, 91’), regia di Molly Manning Walker, con Mia McKenna‑Bruce, Lara Peake e Anna Antoniades. La storia: tre adolescenti britanniche vivono una vacanza di "rito di passaggio" tra discoteche, incontri e scelte che segneranno l’estate più intensa della loro vita.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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