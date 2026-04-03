Miriam Leone, stasera in TV il film che l’ha consacrata: interpreta un personaggio leggendario (e super-sexy) Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 3 aprile 2026: dai supereroi di Justice League su Italia 1 al cult DIabolik su Sky Cinema Suspense.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano 29 film tra canali in chiaro, reti specializzate e il bouquet Sky Cinema. Tra i titoli di punta segnaliamo Justice League su Italia 1, il raffinato Perfect Days su Rai 3 e il thriller La figlia del generale su Sky Cinema 1.

Azione e supereroi con Justice League: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — Alle 22:30 va in onda Gifted – Il dono del talento (2017, drammatico, 101’). Regia di Marc Webb. Con Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace, Octavia Spencer.

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Rai 3 — Alle 21:20 c’è Perfect Days (2022, drammatico, 123’). Regia di Wim Wenders. Con Koji Yakusho, Arisa Nakano, Tokio Emoto, Aoi Yamada, Yumi Asô, Sayuri Ishikawa. La storia: Hirayama, custode dei bagni pubblici di Tokyo, conduce una vita semplice e serena tra piccole routine e passioni, finché incontri inattesi incrinano la sua quiete e riportano a galla segreti del passato.

Italia 1 — Alle 21:23 appuntamento con Justice League (2017, fantasy, 120’). Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa.

La tensione di La figlia del generale: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 La figlia del generale (1999, thriller, 108’), regia di Simon West. Con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton. A seguire, alle 23:15, Poveri noi (2025, commedia, 100’), regia di Fabrizio Maria Cortese. Con Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi. Di cosa parla: la facoltosa famiglia Mariani precipita sul lastrico e, costretta a una vita modesta, riscopre valori autentici grazie all’aiuto disinteressato di vecchi amici.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Scontro tra Titani (2010, drammatico/avventura, 106’), regia di Louis Leterrier. Con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Danny Huston, Nicholas Hoult. Alle 22:50 Face/Off – Due facce di un assassino (1997, azione, 137’), regia di John Woo. Con John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, Dominique Swain.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 La leggenda di Al, John e Jack (2002, commedia, 105’), regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Ivano Marescotti, Aldo Maccione, Antonio Catania. Alle 23:05 La banda dei Babbi Natale (2010, commedia, 100’), regia di Paolo Genovese. Con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Massimo Popolizio.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Il peggior lavoro della mia vita (2021, commedia, 97’), regia di Thomas Gilou. Con Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau. La storia: un detenuto assegnato a una casa di riposo stringe un’inaspettata amicizia con un gruppo di anziani e pianifica con loro un’audace fuga. Alle 22:45 Ti ripresento i tuoi (2018, commedia, 107’), regia di Dany Boon. Con Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard, François Berléand.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 L’ultima tentazione di Cristo (1988, drammatico, 161’), regia di Martin Scorsese. Con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Verna Bloom. Di cosa parla: il film esplora un ritratto umano e vulnerabile di Gesù, tra dubbio, missione e la visione di una vita alternativa durante la crocifissione.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Anna Karenina (2012, drammatico, 130’), regia di Joe Wright. Con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia Williams, Michelle Dockery, Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Alicia Vikander. La storia: nella Russia ottocentesca, Anna sfida convenzioni e matrimonio per inseguire una passione travolgente. Alle 23:15 Aline – La voce dell’amore (2020, drammatico, 128’), regia di Valérie Lemercier. Con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Diabolik (2021, thriller, 133’), regia dei Manetti Bros. Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Alle 23:25 Giochi di potere (1992, thriller, 113’), regia di Phillip Noyce. Con Harrison Ford, Anne Archer, Sean Bean, James Fox, James Earl Jones. Di cosa parla: in vacanza a Londra, Jack Ryan sventa un attentato dell’IRA ma finisce nel mirino dei terroristi e deve tornare in azione per proteggere la sua famiglia.

Sky Cinema Family — Alle 22:55 Troppo Napoletano (2016, commedia, 95’), regia di Gianluca Ansanelli. Con Serena Rossi, Gennaro Guazzo, Giovanni Esposito, Luigi Esposito, Rosario Morra, Salvatore Misticone.

Risate e amarcord con Sapore di te: le proposte delle reti specializzate

20 — Alle 21:10 Dead man down: il sapore della vendetta (2013, azione, 110’), regia di Niels Arden Oplev. Con Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, F. Murray Abraham. La storia: a New York, Victor trama la vendetta per la morte dei suoi cari e trova un’inaspettata alleata in Beatrice, segnata da una cicatrice che chiede giustizia.

Rai 4 — Alle 21:20 Snake Eyes – G.I. Joe: Le origini (2021, azione, 121’), regia di Robert Schwentke. Con Henry Golding, Samara Weaving, Úrsula Corberó, Iko Uwais, Andrew Koji. Di cosa parla: accolto da un antico clan, Snake Eyes impara le arti ninja ma il passato mette alla prova onore e lealtà. Alle 23:20 Parker (2013, thriller, 119’), regia di Taylor Hackford. Con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis. Un rapinatore tradito dai complici organizza la sua vendetta in Florida, ma l’incontro con una donna complica i piani.

Iris — Alle 21:15 Gunny (1986, guerra, 131’), regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Marsha Mason, Mario Van Peebles, Everett McGill. La storia: un veterano dei marine addestra un plotone di reclute mentre affronta fantasmi personali e l’ombra dell’intervento a Grenada.

Cine34 — Alle 21:00 Sapore di te (2014, commedia, 101’), regia di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Martina Stella. Tra spiagge anni ’80, storie d’amore e nostalgia, si intrecciano personaggi e colpi di scena. Alle 23:17 Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983, commedia, 105’), regia di Bruno Cortini. Con Eleonora Giorgi, Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco.

Rai Movie — Alle 21:10 Bla bla baby (2021, commedia, 94’), regia di Fausto Brizzi. Con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Di cosa parla: un impiegato scopre di capire i "discorsi" dei neonati dell’asilo aziendale e trama con loro una rivalsa contro i vertici. Alle 22:45 Nuovo Cinema Paradiso (1988, commedia, 123’), regia di Giuseppe Tornatore. Con Philippe Noiret, Jacques Perrin, Marco Leonardi, Agnese Nano, Leopoldo Trieste, Totò Cascio.

Cielo — Alle 21:20 Disorder – La guardia del corpo (Maryland) (2015, drammatico, 100’), regia di Alice Winocour. Con Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy. La storia: un ex soldato con stress post-traumatico, assunto come bodyguard in Costa Azzurra, scivola in una spirale di paranoia tra minacce reali e timori interiori. Alle 23:20 Criminal (2016, azione, 113’), regia di Ariel Vromen. Con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Gal Gadot. Dopo l’omicidio di un agente, la CIA trapianta i suoi ricordi nella mente di un criminale per fermare un attentato imminente.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 Ouija (2014, horror, 89’), regia di Stiles White. Con Ana Coto, Bianca A. Santos, Olivia Cooke, Douglas Smith, Erin Moriarty. Di cosa parla: una seduta per contattare un’amica scomparsa apre un varco con uno spirito malvagio chiamato DZ che inizia a perseguitare i protagonisti. Alle 23:06 Noi (2019, thriller, 120’), regia di Jordan Peele. Con Lupita Nyong’o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Elisabeth Moss, Tim Heidecker.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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