I film in onda in TV stasera: John Wick 4 sfida i Dinosauri di Jurassic World - Il Dominio Una serata ricchissima: dall’adrenalina di John Wick 4 su Rai 2 all’avventura di Jurassic World - Il dominio su Italia 1, passando per il dramma La sala professori su Rai 3 e le tante proposte dei canali specializzati

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 15 i film in palinsesto per venerdì 29 maggio 2026, con opzioni per tutti i gusti: dall’azione di John Wick 4 su Rai 2 all’avventura di Jurassic World – Il dominio su Italia 1, fino al dramma d’autore La sala professori su Rai 3.

Avventura e dinosauri con Jurassic World – Il dominio: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone John Wick 4 (2023, 169 minuti), diretto da Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. La storia: John Wick è pronto a chiudere i conti. La Gran Tavola affida pieni poteri al Marchese de Gramont per ristabilire l’ordine, dando il via all’ultimo, micidiale viaggio del leggendario sicario.

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Rai 3 alle 21:25 manda in onda La sala professori (2023, 98 minuti), regia di Ilker Çatak. Con Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich. Di cosa parla: Carla Nowak, giovane insegnante idealista, affronta una serie di furti a scuola. Quando uno studente viene sospettato, decide di indagare personalmente, ritrovandosi al centro di un intricato dilemma etico.

Italia 1 alle 21:28 offre Jurassic World – Il dominio (2022, 146 minuti), diretto da Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono nel mondo degli umani. L’equilibrio è fragile e una nuova minaccia mette a rischio il futuro del pianeta.

Le proposte di Sky Cinema

Non ci sono film in programma quella sera.

Il brivido di Bussano alla porta e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 alle 21:01 presenta Bussano alla porta (2023, 110 minuti), di M. Night Shyamalan. Con Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird. Di cosa parla: una famiglia in vacanza in una baita viene sorpresa da un gruppo misterioso che la costringe a una scelta capace di cambiare il destino del mondo. A seguire alle 23:06 Anarchia – La notte del giudizio (2014, 103 minuti), regia di James DeMonaco. Con Frank Grillo, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo, Jack Conley, Michael K. Williams, Nicholas Gonzalez, Noel Guglielmi, Zoe Borde, Edwin Hodge, Amy Paffrath, Keith Stanfield. Durante la notte in cui ogni crimine è legale, un sergente in cerca di vendetta incrocia il cammino di una madre single e di una coppia in fuga in un crescendo di tensione fino all’alba.

20 alle 21:10 propone U.S. Marshals – Caccia senza tregua (1998, 103 minuti), diretto da Stuart Baird. Con Joe Pantoliano, Kate Nelligan, Robert Downey jr., Tommy Lee Jones, Wesley Snipes. Azione ad alto ritmo tra fughe, inseguimenti e un agente federale inflessibile sulle tracce di un evaso.

Rai 4 apre la serata alle 21:20 con Darkness of man (2024, 109 minuti), regia di James Cullen Bressack. Con Jean-Claude Van Damme, Kristanna Loken, Emerson Min. Un ex agente Interpol protegge il figlio di un informatore assassinato e finisce al centro di una guerra tra mafie a Koreatown. In seconda serata alle 23:10 arriva Bull (2021, 88 minuti), di Paul Andrew Williams. Con Neil Maskell, David Hayman, Adam Xander Angelides, Ivy Amelia Angelides, Lois Brabin-Platt. Dopo dieci anni di assenza, Bull torna dal suocero, un boss locale, deciso a ritrovare il figlio e a compiere una spietata vendetta.

Iris alle 21:13 programma Land (2021, 89 minuti), diretto da Robin Wright. Con Robin Wright, Demián Bichir, Kim Dickens, Sarah Dawn Pledge, Warren Christie. Una donna, segnata dal lutto, sceglie l’isolamento in una baita tra i paesaggi selvaggi del Wyoming. La quotidianità tra legna da spaccare, fiumi gelidi e incontri con la fauna lascia il posto alla rinascita grazie a un’amicizia salvifica. Alle 23:02 segue La vendetta di Luna (2017, 92 minuti), regia di Khaled Kaissar. Con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Rainer Bock. La vita di una ragazza esplode quando la famiglia viene sterminata: scoprirà la vera identità del padre e cercherà giustizia con l’aiuto di un ex agente.

Cine34 alle 21:00 offre Don Camillo Monsignore… ma non troppo (1961, 117 minuti), regia di Carmine Gallone. Con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Valeria Ciangottini. Commedia italiana di culto. In seconda serata alle 23:23 arriva Din Don – Il paese dei balocchi (2022, 80 minuti), di Paolo Geremei. Con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Emy Bergamo, Andrea Dianetti. Dopo un periodo di meditazione, Don Donato torna a Pellizzano e scopre un paese trasformato tra Bingo e Casinò, frutto di un inatteso tesoro ritrovato in canonica.

Rai Movie alle 21:10 propone Tutta un’altra vita (2019, 103 minuti), regia di Alessandro Pondi. Con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Giorgio Colangeli, Maurizio Lombardi. Un tassista annoiato si ritrova, per una settimana, a vivere la vita di un ricco proprietario assente: l’incontro con Lola accende emozioni inattese, ma il ritorno dei legittimi padroni metterà tutto in discussione. Alle 22:55 segue Torna a settembre (1961, 112 minuti), diretto da Robert Mulligan. Con Bobby Darin, Gina Lollobrigida, Rock Hudson. Commedia romantica dal fascino senza tempo.

Cielo alle 21:20 trasmette Jeanne du Barry – La favorita del re (2023, 116 minuti), regia di Maïwenn. Con Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory. Nata in povertà nel 1743, Jeanne Bécu conquista la corte di Francia diventando l’amante di Luigi XV e ottenendo un posto privilegiato tra fasti, intrighi e scandali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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