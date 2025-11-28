Questo film vi farà commuovere fino alle lacrime: dove vederlo I migliori film di venerdì 28 novembre 2025: emozioni forti con Julia Roberts e Wonder, risate amare con Fantozzi e grande spettacolo con Salvate il soldato Ryan

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 27 i film in palinsesto tra grandi classici, commedie, azione e drammi. Tra i titoli di spicco segnaliamo Salvate il soldato Ryan, l’intramontabile The Truman Show e la comicità senza tempo di Fantozzi alla riscossa.

Azione in tarda serata con High heat – Fuoco mortale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 23:15 propone High heat – Fuoco mortale (2022, 84’). Regia di Zach Golden. Cast: Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page, Kaitlin Doubleday, Bianca D’Ambrosio. Di cosa parla: quando la mafia locale decide di dare fuoco al suo ristorante, la chef Ana è costretta a difendere il proprio territorio mettendo in campo abilità affilate tanto in cucina quanto fuori. Genere: Azione.

La commedia di Come ti spaccio la famiglia e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Come ti spaccio la famiglia (2013, 111’). Regia di Rawson Marshall Thurber. Cast: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn e altri. La storia: un piccolo spacciatore, rimasto senza merce e denaro, deve attraversare il confine con un carico dal Messico. Per passare inosservato mette insieme una finta "famiglia" con i vicini di casa. Genere: Commedia.

Sky Cinema 2 alle 21:15 offre The Truman Show (1998, 103’). Regia di Peter Weir. Cast: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone. Un uomo scopre di essere il protagonista inconsapevole di uno show che ha ricreato la sua intera vita in una città-studio. A seguire alle 23:05 The way back (2010, 133’). Regia di Peter Weir. Cast: Colin Farrell, Jim Sturgess, Saoirse Ronan, Ed Harris. La fuga da un gulag nel 1941 si trasforma in un’odissea attraverso deserti e montagne verso la libertà. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action alle 21:00 mette in programma Atomica bionda (2016, 115’). Regia di David Leitch. Cast: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella. Nel 1989 un’agente dell’MI6 deve recuperare una lista che potrebbe scatenare un conflitto globale. Alle 23:00 spazio a Fast e furious 7 (2015, 100’). Regia di James Wan. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez e altri. Genere: Azione.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone The Judge (2014, 141’). Regia di David Dobkin. Cast: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Leighton Meester. Un avvocato di successo torna nella sua città natale per difendere il padre giudice accusato di omicidio. Alle 23:25 La paranza dei bambini (2019, 105’). Regia di Claudio Giovannesi. Cast: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Ciro Vecchione e altri. Di cosa parla: un gruppo di adolescenti a Napoli tenta di scalare la gerarchia criminale tra scooter, pistole e legami messi alla prova. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’). Regia di Robert Zemeckis. Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson. Marty e Doc vivono l’avventura nel Far West tra duelli e viaggi nel tempo. Alle 23:05 Wonder (2017, 113’). Regia di Stephen Chbosky. Cast: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Un bambino con una malformazione facciale affronta il primo anno in una scuola tradizionale, ispirando chi lo circonda. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Lei mi parla ancora (2020, 90’). Regia di Pupi Avati. Cast: Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Fabrizio Gifuni. Un ghostwriter raccoglie i ricordi di un amore lungo sessantacinque anni, scoprendo un legame profondo con il protagonista. Alle 22:40 A cena da amici (2001, 94’). Regia di Norman Jewison. Cast: Andie MacDowell, Dennis Quaid, Greg Kinnear, Toni Collette. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone The nest (Il nido) (2019, 107’). Regia di Roberto De Feo. Cast: Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi. In una villa isolata, un ragazzo in sedia a rotelle sfida le regole della madre quando eventi inquietanti sconvolgono gli equilibri. Alle 22:55 Pig, il piano di Rob (2021, 92’). Regia di Michael Sarnoski. Cast: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin. Un cercatore di tartufi torna a Portland per ritrovare la scrofa amata, facendo i conti col proprio passato. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Salvate il soldato Ryan (1998, 167’). Regia di Steven Spielberg. Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper. Durante la Seconda guerra mondiale, un plotone affronta una missione per riportare a casa l’unico fratello sopravvissuto della famiglia Ryan, tra sacrificio e senso del dovere. Genere: Guerra.

Classici e cult con Di nuovo in gioco e la saga di Fantozzi: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:20 programma Di nuovo in gioco (2012, 111’). Regia di Robert Lorenz. Cast: Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman. Un veterano dello scouting nel baseball affronta l’età e un rapporto complesso con la figlia tra campi di provincia e seconde possibilità. Genere: Drammatico.

Cine34 alle 21:00 trasmette Fantozzi alla riscossa (1990, 94’). Regia di Neri Parenti. Cast: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Milena Vukotic. L’impiegato più sfortunato d’Italia torna tra paradossi e gag memorabili. Alle 23:00 Fantozzi in Paradiso (1993, 108’). Regia di Neri Parenti. Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Dopo un incidente a un funerale, a Fantozzi viene prospettato poco tempo da vivere e un weekend "speciale" prende pieghe impreviste. Genere: Comico.

Rai Movie alle 21:10 propone Khartoum (1966, 133’). Regia di Basil Dearden. Cast: Charlton Heston, Laurence Olivier, Ralph Richardson. Un colonnello e un generale affrontano l’assedio sudanese tra trattative e coraggio, ma i rinforzi tardano ad arrivare. Alle 23:25 I cannoni di Navarone (1960, 157’). Regia di Jack Lee Thompson. Cast: Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Irene Papas. Missione impossibile per sabotare un’installazione nazista in una delle più celebri epopee belliche. Genere: Guerra.

Rai 4 alle 21:20 manda in onda 7500 (2019, 92’). Regia di Patrick Vollrath. Cast: Joseph Gordon-Levitt, Carlo Kitzlinger, Aylin Tezel. Durante un volo verso Parigi, un gruppo di terroristi tenta di prendere la cabina di pilotaggio e un co-pilota lotta per la sopravvivenza. Alle 22:50 Escape room 2 – Gioco mortale (2021, 88’). Regia di Adam Robitel. Cast: Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Indya Moore. Trappole sempre più ingegnose e pericolose attendono nuovi partecipanti in un gioco al massacro. Genere: Horror.

20 alle 21:11 propone Killer elite (2012, 105’). Regia di Gary McKendry. Cast: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Yvonne Strahovski e altri. Spionaggio e vendetta in un adrenalinico thriller d’azione. Genere: Azione.

